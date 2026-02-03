In 50 Mio. Unzen Goldregion: Hochgradiger Kanada-Goldexplorer mit spannenden Entwicklungschancen

Ein kanadischer Goldexplorer kontrolliert über 700 Quadratkilometer in einer Region mit über 50 Millionen Unzen nachgewiesener Goldressourcen. Nach außergewöhnlichen Bohrergebnissen stockt das Unternehmen sein Budget für 2026 um bis zu 100 Prozent auf.

Die Goldpreisrallye verwandelt derzeit Explorationsunternehmen in begehrte Anlageziele. Während sich viele Anleger auf etablierte Produzenten konzentrieren, bietet die frühe Projektentwicklungsphase besondere Chancen. Dryden Gold (ISIN: CA26245V1013, WKN: A3E1GE) positioniert sich in diesem Umfeld mit einem weitläufigen Golddistrikt im kanadischen Ontario. Das Unternehmen kontrolliert über 700 Quadratkilometer Landfläche mit hochgradigen Goldmineralisierungen und hat nach erfolgreichen Bohrungen sein Explorationsbudget für 2026 bereits gesichert.

Der Goldpreis notiert nach extremen Schwankungen Ende Januar/Anfang Februar 2026 wieder bei rund 4.850-4.900 US-Dollar je Feinunze, nachdem er kurz zuvor ein Allzeithoch von knapp 5.600 US-Dollar erreicht hatte. Geopolitische Unsicherheiten, Inflationsängste und anhaltend hohe Notenbanknachfrage – allein 2025 kauften Zentralbanken laut World Gold Council rund 863 Tonnen – stützten die Notierungen auf historischen Niveaus. Für Explorationsunternehmen ergeben sich daraus zwei wesentliche Vorteile. Einerseits steigt die Attraktivität von Goldprojekten generell, andererseits vereinfacht sich die Kapitalbeschaffung erheblich. Dryden Gold profitiert von dieser Entwicklung enorm. Aufgrund der viel versprechenden Kursperformance flossen dem Unternehmen aus Ausübungen von Bezugsrechten zusätzlich 4,5 Millionen CAD Cash zu.

Projekt in einer der produktivsten Goldregionen Kanadas

Der Dryden Golddistrikt befindet sich im nordwestlichen Ontario in den Western Wabigoon Grünsteingürteln. Diese geologische Formation beherbergt nachgewiesene Goldvorkommen von über zehn Millionen Unzen. Unmittelbar nördlich liegt der Red Lake Distrikt, eine der renommiertesten Goldregionen Nordamerikas mit über 40 Millionen Unzen in den Birch-Uchi Grünsteingürteln. Die Region ist durchzogen von großen Produzenten wie Kinross, Agnico Eagle und Barrick.

Der direkte Nachbar von Dryden Gold ist NexGold mit dem Goliath Gold Komplex. Für dieses Entwicklungsprojekt existiert seit Anfang 2023 eine Pre-Feasibility Studie mit ausgewiesenen Goldreserven von über 1,2 Millionen Unzen bei einem Gehalt von 1,3 Gramm pro Tonne. Die gemessenen und angezeigten Ressourcen liegen bei über 2,1 Millionen Unzen. Der Nettogegenwartswert beläuft sich bei aktuellen Spotpreisen auf über eine Milliarde CAD. Für den Bau der Produktionsanlagen sind 335 Millionen CAD veranschlagt, die geplante Minenlebensdauer umfasst 13 Jahre. NexGold brachte Ende 2025 zudem für sein Goldboro Projekt in Nova Scotia eine Finanzierung von rund 290 Millionen CAD auf den Weg.

Die Standortfaktoren in Ontario gelten als außergewöhnlich vorteilhaft. Die Provinz bietet politische Stabilität, eine minenfreundliche Gesetzgebung und signifikante Steuervergünstigungen. Die vorhandene Infrastruktur mit großen Highways und einem Stromnetz ermöglicht ganzjährige Bohrungen zu relativ niedrigen Kosten. Qualifizierte Arbeitskräfte sind verfügbar, mit den örtlichen First Nations bestehen partnerschaftliche Beziehungen.

Hochgradige Mineralisierungen im gesamten Projektgebiet

Das Landpaket von Dryden Gold umfasst über 702 Quadratkilometer und beinhaltet historische Goldminen, die allerdings nur oberflächlich betrieben wurden. Moderne Explorationsmethoden kamen bislang kaum zum Einsatz. Die Goldvorkommen folgen der Manitou-Dinorwic Deformationszone, entlang derer 95 Prozent der historischen Goldproduktion in der Region Dryden stattfand. Die potenzielle Streichlänge beträgt über 50 Kilometer.

Geologisch weist der Distrikt Ähnlichkeiten zu den bekannten kanadischen Goldgebieten Red Lake und Timmins auf. Die Mineralisierungen treten in einem Abscherungskorridor mit sekundären mineralisierten Strukturen auf, wodurch hochgradige Zonen entstehen. Oberflächennah tritt auch freies Gold in Quarzvenen auf.

Das Flaggschiff des Projekts ist das Gold Rock Camp, wo in den Kenwest Patents außergewöhnliche Mineralisierungen von 3497 Gramm pro Tonne über 8,5 Meter gemessen wurden, darunter ein spektakulärer Abschnitt mit 53.700 Gramm pro Tonne über 0,55 Meter. Weitere historische Bohrungen in Gold Rock zeigten durchweg hochgradige Ergebnisse von 15,4 Gramm pro Tonne über 6,1 Meter oder 12,7 Gramm pro Tonne über vier Meter. Auch in den beiden anderen Teilarealen Lower Manitou und Tremblay wiesen historische Bohrungen und Oberflächenproben hochgradige Goldgehalte nach, was das distriktweite Potenzial unterstreicht.

Bohrprogramme in 2025 erweitern Potenzial deutlich

Dryden Gold bohrte zwischen November 2023 und November 2025 über 22.400 Meter in 88 Löchern. Allein 2025 umfasste das Programm 15.000 Meter. Das Zielgebiet im Flaggschiff Gold Rock konnte erheblich erweitert werden. Das Unternehmen spricht von einer Verdreifachung der mineralisierten Bereiche. Höhepunkt war ein Abschnitt mit 301,67 Gramm pro Tonne über 3,90 Meter, darin enthalten 1930 Gramm pro Tonne über 0,6 Meter.

Im Bereich zwischen den dort bereits bekannten Goldsystemen Elora und Big Master durchschnitt das Unternehmen mehrere parallele goldhaltige Strukturen, was die Größe des Systems erheblich erweitert. Auch das benachbarte Mud Lake Ziel wurde mit Kartierungen, Oberflächenproben und ersten vier Bohrlöchern erfolgreich getestet und bestätigt damit das Potenzial für weitere Mineralisierung entlang des Trends.

Parallel zu Gold Rock gelangen auch auf den regionalen Zielen erste Durchbrüche. Auf Sherridon entdeckten die ersten drei Bohrlöcher eine neue breite Goldmineralisierung mit einem anderen geologischen Modell. Hyndman entwickelte sich durch hochgradige Oberflächenergebnisse zu einem vielversprechenden neuen Bohrziel außerhalb des Gold Rock Camps.

Maura Kolb, Präsidentin von Dryden Gold, erklärte, dass 2025 ein transformatives Jahr für das Unternehmen war. Die erfolgreichen Bohrungen hätten das Verständnis des geologischen Systems erheblich verbessert und neue Explorationschancen eröffnet.

Centerra Gold steigt als strategischer Investor ein

Das Unternehmen sicherte sich 2025 durch Eigenkapitalfinanzierungen 7,8 Millionen CAD und etablierte damit ein Explorationsbudget von sechs Millionen CAD für 2026. Centerra Gold wurde als strategischer Investor gewonnen und hält nun knapp zehn Prozent an Dryden. Zusammen mit den Zuflüssen aus Bezugsrechtsausübungen verfügt das Unternehmen über eine solide Kapitalbasis. Der Cash-Bestand belief sich im Oktober 2025 auf 9,75 Millionen CAD.

Ursprünglich plante man für 2026 einen Bohrumfang von 23.000 bis 25.000 Metern bei einem Budgetansatz von 5,3 Millionen CAD. Aufgrund der positiven Marktentwicklung und der erfolgreichen Bohrresultate plant das Management nun, das Bohrbudget um 75 bis 100 Prozent zu erhöhen. Auch die Budgets für regionale Exploration und Feldarbeiten sollen aufgestockt werden. Zur Finanzierung der Vorhaben wurde Anfang Januar 2026 eine Privatplatzierung über 1,8 Millionen CAD angesetzt, welche Ende Januar abgeschlossen werden konnte

2026 Exploration mit Fokus auf Schlüsselziele

Das Hauptzielgebiet Gold Rock soll 2026 weiter expandiert werden. Insbesondere der Bereich zwischen den Goldsystemen Elora und Big Master steht im Fokus weiterer Untersuchungen. Zusätzliche Bohrungen sind im benachbarten Mud Lake und in einer neuen Anomalie südlich geplant. Auf Hyndman ist erstmals ein umfassendes Bohrprogramm vorgesehen, um die hochgradigen Oberflächenergebnisse zu testen. Auch Sherridon wird nach den jüngsten Step-out-Ergebnissen mit weiteren Bohrungen sowie mit Geochemie- und Geophysik-Interpretationen vorangetrieben, um das Lagerstättenmodell zu schärfen und Vektoren in Richtung einer möglichen Quellintrusion zu entwickeln.

Die Bohrungen auf Gold Rock, Sherridon und Hyndman sind bereits angelaufen. Erste Ergebnisse liegen vor, weitere stehen noch aus. Parallel arbeitet das Dryden an der Interpretation gebietsweiter Bodenproben sowie an 3D-geophysikalischen Auswertungen, um zusätzliche regionale Ziele zu identifizieren. Das Unternehmen erwarb zudem zwei Royalties auf dem Teilgebiet Sherridon, was die Kontrolle über künftige Erlöse aus diesem Bereich erhöht.

Erfahrenes Team mit nachweisbaren Erfolgen

Das Management von Dryden Gold verfügt über eine Erfolgsbilanz in der Entwicklung von Bergbauunternehmen und Fusionen. CEO Trey Wasser transformierte von 2010 bis 2021 als Präsident und CEO von Ely Gold Royalties das Unternehmen von einer Bewertung von sechs Millionen Dollar zu einem Royalty-Unternehmen von 300 Millionen Dollar, das erfolgreich an Gold Royalty verkauft wurde.

Präsidentin Maura Kolb bringt 15 Jahre Erfahrung im Bergbau mit und war Director Exploration von Treasury Metals, dem Vorgänger von NexGold. Davor arbeitete sie acht Jahre lang im Red Lake Camp für Goldcorp, Newmont und Battle North Gold in leitenden geologischen Positionen. CFO Scott Kelly verfügt über 20 Jahre Erfahrung in börsennotierten Bergbauunternehmen und war unter anderem CFO von Marlin Gold Mining, Mako Mining und Ely Gold Royalties.

Das technische Team hat ausgiebige regionale Erfahrung. Vice President Exploration Anna Hicken verbrachte erhebliche Zeit im Red Lake Camp für Goldcorp und in Nunavut für Sabina Gold and Silver. Strategieberater Darin Wagner ist ein anerkannter Experte der Goldexploration in archaischen Grünsteingürteln Kanadas und Mitgründer mehrerer erfolgreicher Explorer der Abitibi Region.

Die Aktie von Dryden Gold ist an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel DRY und in Frankfurt unter X7W gelistet. Die Market Cap beträgt aktuel rund 80 Mio. CAD. Im Vergleich zum direkten Nachbarn NexGold, dessen Goliath Projekt einen Nettogegenwartswert von über einer Milliarde CAD aufweist, erscheint diese Bewertung moderat. Allerdings befindet sich NexGold bereits in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase mit abgeschlossener Pre-Feasibility Studie und definierter Ressource, während Dryden Gold erst noch systematische Exploration durchführt.

Massives Entwicklungspotenzial mit Ziel Goldressource

Das Unternehmen arbeitet nun konkret auf eine erste Ressourcenschätzung für das Flaggschiff Gold Rock hin. Die hochgradigen Mineralisierungen über das gesamte Projektareal mit einer potenziellen Streichlänge von über 50 Kilometern versprechen erhebliches Entwicklungspotenzial.

Wesentliche Katalysatoren für 2026 sind die deutlich ausgeweiteten Bohrprogramme auf Gold Rock, Hyndman und Sherridon. Nach zuletzt gelieferten Resultaten dürften weitere aussichtsreiche Bohrergebnisse und das bessere Verständnis der unterschiedlichen Lagerstättenmodelle zentrale Werttreiber bleiben. Gelingt es dem Unternehmen, durch weitere erfolgreiche Bohrungen die hochgradigen Zonen zu erweitern und geologisch besser zu verstehen, ist die Entwicklung einer substanziellen Ressource wahrscheinlich.

In diesem Fall stünden strategische Optionen offen, von Joint Ventures mit größeren Produzenten bis hin zu einer möglichen Übernahme. Die Region um Dryden und Red Lake hat in der Vergangenheit bereits mehrfach gezeigt, dass Explorer mit qualitativ hochwertigen Projekten das Interesse größerer Minengesellschaften auf sich ziehen. Die anhaltende Goldpreisrallye und das günstige Finanzierungsumfeld bieten dabei einen vorteilhaften Rahmen für die kommenden Explorationsschritte.

Weitere Informationen zu Dryden Gold finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

www.miningscout.de/minenaktien/dryden-gold-corp/

Unternehmen: Dryden Gold

TSXV: DRY

WKN: A3E1GE

ISIN: CA26245V1013

Webseite: drydengold.com

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der hanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf das jeweils genannte Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner besteht zwischen dem hier erwähnten Unternehmen oder mit ihm verbundenen Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Kontakt

www.miningscout.de ist ein Service von:

hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

Germany

Fragen und Anregungen bitte per Mail an: redaktion@miningscout.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Miningscout

Nils Glasmachers

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

Deutschland

email : redaktion@miningscout.de

Pressekontakt:

Miningscout

Nils Glasmachers

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

email : redaktion@miningscout.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.