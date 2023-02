Sülfelder erfolgreich beim 13. internationalem Speaker Slam in Masterhausen

Andreas Wätzig war am 03.02.2023 in Rheinland-Pfalz am Start und stellt mit

146 anderen Rednern aus 21 Ländern einen neuen Weltrekord beim 13. Internationalen Speakerslam auf.

Kurz, knackig, prägnant und direkt auf den Punkt:

Beim internationalen Speaker Slam, der am 03.02.2023 in Mastershausen stattfand, hat Andreas Wätzig einen beachtlichen Erfolg erzielt.

Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam nun in Mastershausen in Rheinland-Pfalz statt. Mit 147 Teilnehmern aus 21 Nationen wurde damit ein neuer Weltrekord aufgestellt.

In der Jury saßen u.a. Radio- und Medienexperte Jörg Rositzke ( u.a. Hamburg 1 ), Ghostwriterin Mirjam Saeger, TV-Expertin Stephanie Pierre und einige andere.

Speaker – was?

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die

Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren

persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur

vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen

und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu

verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking.

Eine besondere Herausforderung für die Teilnehmenden ist der Zeitdruck, denn in nur 240 Sekunden müssen die Redner Ihr Thema auf den Punkt bringen und mit ihren Geschichten das Publikum emotional mitnehmen.

Dennoch war das Zeitlimit für den 44jährigen Inhaber eines Personalberatungsunternehmens nicht das größte Problem. „Am schwierigsten war es für mich, mich mit meiner Geschichte vor dem Publikum -bestehend aus Speakern und Experten sowie tausenden Live-Zuschauern u.a. auf Youtube, Instagram und Twitch zu zeigen.

Andreas Wätzig begeisterte mit seiner Geschichte wie es zu seinem eigenen Unternehmen und dem Markennamen kam. Ein sehr persönliche und emotionale Geschichte über die Ups and Downs des Lebens und seine Erfahrungen auf dem Jakobsweg und wie er danach sein Unternehmen gründete und sein Motto und seinen Markennamen daraus mitnahm.

Während des Rednerwettbewerbes wird permanent die Lautstärke gemessen. Der Pegel erreicht am Freitagabend Höchstwerte von bis zu 112 Dezibel. „Der Applaus ist teilweise ohrenbetäubend – und das völlig zu Recht bei den mutigen und oft sehr persönlichen Reden. Aber genau darum geht es im Kern: Auf sein Herz zu hören und die oft persönlichen Geschichten, die dort sind, rauszulassen und sie mit anderen zu teilen. Auch und gerade wenn das nicht leicht ist.“

Andreas Wätzig erhält vom Veranstalter für seine Rede den „Excellence Award“ ( Foto )

Ein Buch zum Thema „Mythos Fachkräftemangel“ ist bereits in Planung und wird voraussichtlich zum Ende des Jahres erscheinen.

Er selbst betreut nun seit über 17 Jahren erfolgreich mittelständische und größere Unternehmen als Personalberater und führt seit 1 Jahr ein eigenes Unternehmen, welches sich auf die Personalberatung und das Coaching der Unternehmen zu den Themen Recruiting, Sichtbarkeit und Employer Branding spezialisiert hat.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ultreia Personalberatung und Coaching

Herr Andreas Wätzig

Alter Schulweg 2a

23845 Borstel

Deutschland

fon ..: 0176-34431159

web ..: http://www.ultreia-personal.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."

