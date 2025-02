„Betongold“ ist nach wie vor eine gute Altersvorsorge. Sven Schwarzat klärt auf.

In Zeiten niedriger Zinsen und ungewisser Finanzmärkte suchen immer mehr Menschen nach sicheren Anlagemöglichkeiten, die nicht nur den aktuellen Lebensstandard sichern, sondern auch für das Alter vorbauen. Eine der bewährtesten Formen der Altersvorsorge ist die Investition in Immobilien, auch bekannt als „Betongold“. Dieser Begriff steht für den stabilen und wertbeständigen Charakter von Immobilien, der sie zu einer attraktiven Anlage für die Zukunft macht. Das macht auch Sven Schwarzat mit seiner Schwarzat Capital GmbH aus Lützen so, überwiegend im Leipziger Immobilienmarkt.

Stabilität und Werterhalt durch Immobilien

Sven Schwarzat, Geschäftsführer von Schwarzat Capital GmbH, erklärt, dass Immobilien eine der sichersten Formen der Kapitalanlage darstellen, vor allem, wenn man langfristig denkt. „Der Immobilienmarkt ist weit weniger schwankungsanfällig als viele andere Anlagemärkte, wie etwa Aktien oder Rohstoffe“, so Schwarzat. Dies liegt daran, dass Immobilien nicht nur als physisches Asset einen inhärenten Wert besitzen, sondern auch eine direkte Nachfrage nach Wohnraum oder gewerblich genutzten Flächen besteht.

In vielen Regionen Deutschlands, besonders in den Städten wie Leipzig, steigt die Nachfrage nach Immobilien stetig. Besonders in Metropolen ist der Markt für Wohnraum sehr robust, was dazu führt, dass die Preise kontinuierlich steigen. Diese positive Entwicklung sorgt dafür, dass Immobilien auch langfristig ihren Wert behalten und oft sogar einen Wertzuwachs erfahren.

Immobilien als Einkommensquelle im Alter

Neben der Stabilität bieten Immobilien auch die Möglichkeit, regelmäßige Einkünfte zu erzielen. Eine vermietete Immobilie kann eine zuverlässige Einkommensquelle im Alter darstellen, die zusätzlich zur gesetzlichen Rente oder anderen Altersvorsorgemaßnahmen beiträgt. Schwarzat Capital GmbH, unter der Leitung von Sven Schwarzat, hat in den letzten Jahren zahlreiche Investitionsprojekte umgesetzt, bei denen Kapital in den Erwerb und die Sanierung von Immobilien geflossen ist, um später eine lukrative Mieteinnahme zu generieren.

„Die Vermietung von Immobilien bietet eine regelmäßige Einnahmequelle, die in der Rentenzeit besonders wertvoll sein kann“, erklärt Schwarzat. Durch steigende Mieten in vielen urbanen Gebieten ist es möglich, mit einer gut gelegenen und gepflegten Immobilie eine angenehme Rente zu erzielen. Im Vergleich zu anderen Anlageformen, wie etwa festverzinslichen Wertpapieren, bietet die Immobilienvermietung nicht nur eine attraktive Rendite, sondern auch den Vorteil der Inflationsabsicherung. Steigende Mieten gleichen häufig die Inflationsrate aus und bieten so ein Stück weit Schutz vor Kaufkraftverlust.

Steuerliche Vorteile und staatliche Förderungen

Ein weiterer Vorteil von Immobilien als Altersvorsorge sind die steuerlichen Anreize. Investoren können von verschiedenen Abschreibungsmöglichkeiten profitieren, die die Steuerlast während der Erwerbsphase reduzieren. Auch der Verkauf von Immobilien unterliegt oft günstigen steuerlichen Regelungen, insbesondere bei längeren Haltedauern.

Für Menschen, die noch nicht in Immobilien investiert haben, aber dies als Altersvorsorge in Erwägung ziehen, gibt es zudem zahlreiche staatliche Förderungen und Programme, die den Erwerb von Immobilien begünstigen. Hierzu zählen unter anderem die KfW-Förderprogramme, die für energetische Sanierungen und Neubauten steuerliche Erleichterungen bieten.

Immobilien in der Praxis: Ein Projektbeispiel von Schwarzat Capital GmbH

Sven Schwarzat und die Schwarzat Capital GmbH haben sich auf die Renovierung und Aufwertung von Bestandsimmobilien spezialisiert. Ein konkretes Beispiel ist ein Projekt in Leipzig, bei dem das Unternehmen eine heruntergekommene, aber vielversprechende Immobilie gekauft und nach umfassender Renovierung auf dem Markt platziert hat. Das Resultat: eine deutlich gesteigerte Wertigkeit der Immobilie und eine attraktive Rendite sowohl für die Investoren als auch für die Mieter.

Fazit

Die Investition in Immobilien bleibt eine der sinnvollsten Formen der Altersvorsorge. Sie bietet nicht nur Sicherheit und Stabilität, sondern auch die Möglichkeit, regelmäßig Einkünfte zu erzielen und von steuerlichen Vorteilen zu profitieren. Unternehmen wie die Schwarzat Capital GmbH unter der Leitung von Sven Schwarzat zeigen, wie sinnvoll es ist, in den Erwerb und die Sanierung von Immobilien zu investieren – nicht nur aus finanziellen, sondern auch aus langfristigen Altersvorsorgegründen. Wer also noch überlegt, in „Betongold“ zu investieren, sollte sich diese bewährte Form der Kapitalanlage genau ansehen.

Über den Autor: Sven Schwarzat ist Geschäftsführer der Schwarzat Capital GmbH mit Sitz in Lützen. Er hält mit dieser GmbH und auch privat zahlreiche Immobilien im Bestand, führt Bauprojekte durch und vermietet seine Wohnungen. Sein Schwerpunkt liegt in und um Leipzig. Seine Expertise und Erfahrung machen ihn zu einem verlässlichen Ratgeber für allgemeine Fragen zu Immobilien und spezifisch zum Leipziger Immobilienmarkt.

Über die Schwarzat Capital GmbH: Die Schwarzat Capital GmbH mit Sitz in Lützen ist ein führendes Unternehmen im Bereich Immobilieninvestitionen und -entwicklung. Das Unternehmen spezialisiert sich auf den Erwerb, die Sanierung und die Vermietung von Wohnimmobilien in Leipzig.

