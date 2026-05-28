ICG Silver & Gold kündigt Phase-1-Bohrprogramm mit Fokus auf mehrere Silber- und Goldzonen im Projekt Tuscarora an

– Im Rahmen des vor kurzem abgeschlossenen Programms zur Erstellung eines Geomodells in Distriktgröße wurden sechs vorrangige Zielzonen ermittelt

– Das Phase-1-Bohrprogramm über 3.000 Meter wird sich auf oberflächennahe, oxidierte Silber- und Goldziele konzentrieren

– Das Bohrprogramm soll auch Zielzonen beinhalten, wo eine Exploration nach dem Stand der Technik noch nicht bzw. nur in begrenztem Umfang stattgefunden hat

– Die Bohrungen sollen Chancen zur Erweiterung der Abgrenzungen des Projekts Tuscarora sowie mögliche Verbindungen zwischen den Mineralisierungssystemen aufzeigen

Toronto, ON – 28. Mai 2026 / IRW-Press / ICG Silver & Gold Ltd. (CSE: ICG) (FWB: JI0) (OTC Pink: ICGSF) (ICG oder das Unternehmen) freut sich, Einzelheiten zu seinem bevorstehenden Phase-1-Bohrprogramm (das Bohrprogramm) im Projekt Tuscarora (das Projekt oder District) bekannt zu geben. Das Projekt ist zu 100 % im Besitz des Unternehmens und befindet sich im Elko County in Nevada.

Das Bohrprogramm wird sich auf mehrere vorrangige Silber- und Goldzonen konzentrieren, die im Rahmen des vor kurzem abgeschlossenen Geomodellierungs- und Datenerhebungsprogramms in Distriktgröße für das gesamte Projektgelände ermittelt wurden (siehe Pressemitteilung vom 4. Mai 2026).

Das erste Bohrprogramm wird 3.000 Bohrmeter umfassen und ist auf Zonen mit besonders guten Chancen auf Silber- und Goldfunde gerichtet. In fünf der sechs vorrangigen Ziele, die nachstehend angeführt sind, wurden in neuerer Zeit noch keine Bohrungen nach dem Stand der Technik durchgeführt (nach 2018). Das Augenmerk des Unternehmens ist nun darauf gerichtet, das Potenzial des Projekts Tuscarora über die aus früherer Zeit bekannten Mineralisierungsbereiche hinaus zu erweitern, die das südliche Areal der Zielzonen Modoc und South Navajo betreffen (siehe Abbildung 1).

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Abbildung 1: Zusammenfassung der vorrangigen Zielzonen im Projekt Tuscarora.

Korbon McCall, VP Exploration, erklärt: Unser Ziel ist es, ein Programm zu entwickeln, bei dem sich Schnelligkeit, Kosteneffizienz und technische Präzision die Waage halten. Wir können es kaum erwarten, mit den Bohrungen zu beginnen und herauszufinden, ob wir mit unserer These, dass das Projekt Tuscarora nicht nur eine Aneinanderreihung in sich geschlossener Lagerstätten ist, sondern möglicherweise ein zusammenhängendes Mineralisierungssystem darstellt, richtig liegen.

Höhepunkte des Phase-1-Bohrprogramms

– Das erste Bohrprogramm wird sich auf sechs vorrangige Zielzonen konzentrieren:

o Battle Mountain (neu abgesteckte Erweiterungszone)

o East Pediment

o Grand Prize

o Kings Vein

o Modoc

o Silica

– Sowohl die oberflächennahe Oxidmineralisierung als auch tieferliegende Ausgangsstrukturen sollen untersucht werden

– RC-Bohrungen (Reverse Circulation) sollen eine rasche und kostengünstige Beurteilung der Ziele sowie die Einrichtung von Bohransatzpunkten für eventuell nachfolgende Kernbohrungen ermöglichen

– Ein gestaffeltes Programm soll ausreichend Flexibilität für eine Anpassung auf Grundlage der Ergebnisse bieten

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Abbildung 2: Einblendkarte mit Zielzonen, Bohrplattformen und Zufahrtsstraßen.

Vom Modell zur Umsetzung

Mit der Fertigstellung seines Geomodells in Distriktgröße ist das Unternehmen nun zur aktiven Bohrplanung und Umsetzung eines Bohrprogramms übergegangen.

Mit dem Phase-1-Bohrprogramm sollen Ziele in mehreren Teilbereichen des Projektgeländes systematisch erkundet werden. Vorrangig sollen Gebiete bearbeitet werden, wo:

– historische Bohrungen eine Mineralisierung angedeutet haben, die jedoch noch offen oder unzureichend erkundet sind, und

– anhand der Datenzusammenführung Ausgangsstrukturen und mögliche Feeder-Zonen in der Tiefe sichtbar wurden.

Dieser Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, mehrere mineralisierte Entwicklungszüge zu bewerten und gleichzeitig bessere Einblicke in das gesamte System in Distriktgröße zu gewinnen.

Zielgebiete und Bohrstrategie

Im Phase-1-Bohrprogramm konzentriert man sich sowohl auf historisch produktive Zonen als auch auf neu definierte Ziele, die jeweils einen wesentlichen Bestandteil des vom Unternehmen entwickelten projektweiten Explorationsmodells in Distriktgröße darstellen:

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Abbildung 3: Abschnitt A-A mit Darstellung der Ziele in der Tiefe und neu ausgewertetem 3D-Bildmaterial zum Modell.

– East Pediment & Grand Prize

Hier sollen die Mineralisierungsbereiche, wo historische Bohrabschnitte Silberwerte von bis zu 367 g/t und Goldwerte von bis zu 52,4 g/t1 aufwiesen, in noch kaum explorierte Zonen mit vorteilhaften strukturellen und geochemischen Signaturen ausgedehnt werden, siehe Abbildung 3.

– Kings Vein, Modoc & Silica

Hier liegt der Fokus auf in früherer Zeit abgegrenzten Erzgangsystemen mit nachgewiesener mächtiger Mineralisierung, wo im Rahmen früherer Bohrungen Abschnitte mit 0,38 g/t Gold auf 94,5 Meter, einschließlich 1,07 g/t Gold1 auf 4,6 Meter, durchörtert wurden, und wo anhand von Bohrungen eine Kontinuität bzw. mögliche Ausläufer ermittelt werden sollen, siehe Abbildung 4.

– Battle Mountain (neu abgestecktes Gebiet)

Diese strategische Erweiterungszone wurde im Rahmen von Auswertungen in jüngerer Zeit ermittelt, wo historische Bohrergebnisse, wie 29 Meter mit 1,5 g/t Gold und 19,1 Meter mit 1,9 g/t Gold1, vorliegen und starke geophysikalische Signale auf mögliche Erfolge hindeuten, siehe Abbildung 4.

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Abbildung 4: Abschnitt B-B mit Darstellung der Ziele in der Tiefe und neu ausgewertetem 3D-Bildmaterial zum Modell.

Ausbau des Potenzials in Distriktgröße

Dank der Zusammenführung geologischer, geophysikalischer und geochemischer Datensätze hat das Unternehmen nun ein deutlich besseres Verständnis von den Ausgangsstrukturen der Mineralisierung auf dem gesamten Projektgelände.

Bemerkenswert ist, dass mehrere der Zielzonen nun als Teil eines umfassenderen, von bestimmten Ausgangsstrukturen beeinflussten Systems gewertet werden, das möglicherweise mit tieferliegenden Feeder-Strukturen in Verbindung steht.

Dieses so entstehende Modell spricht für:

– Erweiterungspotenzial sowohl in seitlicher Richtung als auch in der Tiefe

– eine ganze Reihe vielversprechender Ziele für Folgeuntersuchungen im Anschluss an Phase 1

– einen Weg zur Abgrenzung eines Mineralisierungssystems in Distriktgröße

Der Fokus der Explorationsstrategie des Unternehmens ist darauf gerichtet, das Projekt als umfassenderes Mineralisierungssystem in Distriktgröße zu bewerten, und nicht als eine Reihe isolierter Zielzonen. Aktuelle Auswertungen deuten darauf hin, dass mehrere Zielzonen durch größere Strukturkorridore miteinander verbunden sein könnten, die sowohl oberflächennahe epithermale Mineralisierungen als auch tieferliegende Feeder-Systeme beherbergen könnten. Die potenziellen Mengen und Erzgehalte der Explorationsziele haben rein konzeptionellen Charakter und die bisherigen Explorationsarbeiten reichen für eine Bestimmung der Mineralressourcen nicht aus. Es ist somit ungewiss, ob der entsprechende Zielbereich im Rahmen der zukünftigen Exploration tatsächlich als Mineralressource definiert werden kann. Als Grundlage für die Ermittlung dieser Explorationsziele dienen die Einbindung historischer Bohrdaten, geologische Kartierungen, geophysikalische Messungen und geochemische Probenahmen, wie im Geomodell des Unternehmens in Distriktgröße beschrieben.

Angaben zu Probendaten

Die dargestellten Abbildungen umfassen historische Daten sowie vom Unternehmen erhobene Daten. Historische Probenahmeprogramme wurden von verschiedenen Betreibern durchgeführt und entsprechen möglicherweise nicht den aktuellen Standards gemäß National Instrument 43-101. Das Unternehmen hat nicht alle historischen Probendaten überprüft, und diese Informationen sind lediglich als vorläufig anzusehen. Alle in dieser Pressemitteilung genannten Bohrabschnittsmächtigkeiten sind Bohrlochlängen; die wahren Mächtigkeiten wurden nicht bestimmt. Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und das Unternehmen behandelt die historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass eines der Ziele als Mineralressource abgegrenzt wird.1 Alle künftigen Arbeiten des Unternehmens werden branchenübliche QA/QC-Protokolle einbeziehen.

Quellen:

1. McMillin, S. L. (2026, January 7). NI 43-101 technical report: Tuscarora Project, Elko County, Nevada, USA. Rangefront Mining Services. Prepared for ICG Silver & Gold Ltd.

ERKLÄRUNG DER QUALIFIZIERTEN PERSON

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Steven L. McMillin, P.G., von Rangefront Mining Services, einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects und unabhängigen Berater des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über ICG Silver & Gold Ltd.

ICG Silver & Gold Ltd. ist ein neues Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich dem Ausbau des Projekts Tuscarora im Norden des US-Bundesstaates Nevada widmet. Die Strategie des Unternehmens basiert auf folgenden Pfeilern:

– Ausbau des Projekts Tuscarora durch systematische Exploration und technische Studien;

– Erstellung eines Geomodells in Distriktgröße; und

– Fortführung des Projekts in Richtung Ressourcendefinition und zukünftige Erschließung.

Das Projekt Tuscarora ist ein silber- und goldführendes epithermales System, das sich im Bereich des Carlin Trend, rund eine Stunde nordwestlich der Stadt Elko in Nevada, befindet. ICG kontrolliert 100 % des rund 10.000 Acres großen Konzessionspakets. Bis dato wurden umfangreiche Probenahmen von Gesteinssplittern, RC- und Kernbohrungen über Tausende von Metern sowie geophysikalische CSAMT-Messungen über zig Kilometer durchgeführt. ICG glaubt fest an die langfristige Wertschöpfung aus der Exploration von Edelmetallen, insbesondere Silber und Gold, und wird von einem Team aus Technik- und Führungsexperten geleitet, das umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Exploration, Genehmigungsverfahren, Kapitalmärkte und Erschließung von Bergbauprojekten in den westlichen Bundesstaaten der USA, einschließlich Nevada, vorweisen kann.

Im Namen des Board of Directors von ICG Silver & Gold Ltd.:

Steven Sirbovan, President, CEO & Direktor

Hauptsitz: 82 Richmond Street East, Toronto, ON, M5C 1P1

Ansprechpartner für Investor Relations:

Kristina Pillon, High Tide Consulting Corp.

604.908.1695 / ir@icgsilverandgold.com

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Informationen angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder durch die angedeutet wird, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, eintreten würden, können, könnten oder sollten eintreten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu den Explorationsplänen von ICG, einschließlich des geplanten Phase-1-Bohrprogramms, dessen Umfang, Zeitplan, Ziele und Methodik; das Potenzial für gemeinsame oder sich überschneidende Mineralisierungsabschnitte; die Identifizierung von Zuführungsstrukturen und strukturellen Kontrollen der Mineralisierung; die Strategie des Unternehmens zur Konsolidierung und Kontrolle eines Gebiets in Distriktgröße; sowie das Potenzial, die Mineralisierung seitlich und in die Tiefe auszudehnen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Finanzmitteln zur Finanzierung von Explorationsaktivitäten, des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen, der Genauigkeit der geologischen Interpretationen und Modelle des Unternehmens sowie der Zuverlässigkeit historischer Daten, stellen solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln, Explorationsrisiken und -unsicherheiten, die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen zu erhalten, Änderungen der Umwelt- und anderer geltender Gesetze, die Unsicherheit der Mineralexploration und -erschließung, Eigentumsrisiken, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Unternehmensleitung oder andere Faktoren ändern sollten.

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