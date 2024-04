HYTN stellt Unternehmens-Update bereit und erläutert neue globale Ausrichtung

Eines der wenigen kanadischen Unternehmen, das die strengen Vorschriften des Deutschen Arzneibuchs und des Europäischen Arzneibuchs für Cannabisblüten erfüllt

Vancouver, British Columbia – 3. April 2024 / IRW-Press / – HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN | FWB: 85W0, HYTN oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen in der Entwicklung, Formulierung und Herstellung von Produkten, die psychoaktive und psychotrope Wirkstoffe – einschließlich Cannabis – enthalten, freut sich, die neuen strategischen Ziele und Pläne des Unternehmens für die weltweite Vermarktung vorzustellen. Dies folgt auf die kürzlich erfolgte GMP-Zertifizierung (Good Manufacturing Practices – GMP) der HYTN-Produktionsanlage in Kelowna durch die australische Therapeutic Goods Administration (TGA) gemäß dem PIC/S-Standard (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme).

HYTN gibt zwei strategische kommerzielle Initiativen bekannt, die das Engagement des Unternehmens unterstreichen, eine Vorreiterrolle in dem Sektor für GMP-zertifizierte Cannabisprodukte einzunehmen. Zunächst wird sich das Unternehmen auf die Produktion von medizinischen Endprodukten aus Cannabis aus kanadischem Anbau konzentrieren, die den GMP-Standards entsprechen und zum Export an einen internationalen Kundenstamm geeignet sind. HYTN erwartet, im Rahmen dieser Initiative sowohl Geschäftsmöglichkeiten als auch Großhandelsmöglichkeiten zu kommerzialisieren. Zudem zielt HYTN darauf ab, globale Märkte für etablierte Cannabismarken zu erschließen, indem das Unternehmen die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, seine Lieferkettenkapazitäten und sein Qualitätsmanagementsystem nutzt. Diese Initiative wird es bestehenden Marken ermöglichen, rasch in stark regulierte Märkte einzudringen.

Elliot McKerr, Chief Executive Officer von HYTN, sagte begeistert: Es ist eine spannende Zeit, da das Unternehmen eine deutliche Umstellung auf die Produktion von GMP-zertifizierten Cannabisprodukten eingeleitet hat. Unser Engagement für den kanadischen Markt ist weiterhin stark, doch die Erweiterung der internationalen Reichweite ermöglicht es dem Unternehmen, seine Fähigkeiten rasch zu nutzen und die globale Nachfrage zu decken. Die Genehmigung, Cannabisblüten zu pharmazeutischen Produkten für den Export zu verarbeiten, bietet einen erheblichen Vorteil in einem Markt, der aktiv nach GMP-zertifiziertem Cannabis sucht.

Dieser strategische Schritt von HYTN ist zeitlich mit der Öffnung des deutschen medizinischen Cannabismarktes, der voraussichtlich auf mehr als 2 Milliarden $ geschätzt wird, gut abgestimmt. Diese Entwicklung ergänzt die wachsende Nachfrage in anderen Regionen, in denen medizinisches Cannabis legal ist, einschließlich Australien – ein Land, in das HYTN bereits erfolgreich exportiert hat. Die GMP-Zertifizierung des Unternehmens erfüllt die EU-GMP-Kriterien und spiegelt die strenge Einhaltung dieser Standards durch strenge Audits des Qualitätssystems wider. Darüber hinaus unterstreicht die Zusammenarbeit von HYTN mit Promethean Biopharma in Australien, die das TGA-Audit unterstützt hat, das Engagement des Unternehmens für Qualität und Einhaltung strenger GMP-Anforderungen.

Jason Broome, Chief Operating Officer von HYTN, unterstrich die besonderen Fähigkeiten des Unternehmens in der Cannabisbranche: HYTN befindet sich in der Mitte von British Columbia, einem Gebiet, das weltweit als führende Cannabisanbauregion bekannt ist, und hat unmittelbar nach der Ernte direkten Zugriff auf erstklassiges Cannabis. Unsere robusten Systeme zum Trocknen, Haltbarmachen und Verpacken halten die Integrität unseres Produkts sorgfältig aufrecht und gleichzeitig die strengen Spezifikationen des Deutschen Arzneibuchs (DAB) und des Europäischen Arzneibuchs für die Cannabisblüte ein, erklärt Broome. Er sagte weiter: Durch die Nutzung unseres Standortvorteils und unserer Verarbeitungskompetenz können wir Cannabis von höchster Qualität in GMP-konformen Verpackungen für den internationalen Markt bereitstellen. Unser umfassendes Qualitätssystem deckt den gesamten Prozess ab, vom Anbau bis zur Endverpackung, die der Patient sieht, und hält den hohen Standard unseres Produkts aufrecht. So erhalten Kunden stets hochwertigstes Cannabis.

Über HYTN Innovations Inc.

HYTN ist auf die Formulierung, Herstellung, Vermarktung und den Verkauf von hochwertigen Produkten spezialisiert, die psychoaktive und psychotrope Wirkstoffe, einschließlich aus Cannabis gewonnene Cannabinoide, enthalten. HYTN hat es sich zur Aufgabe gemacht, zum führenden Anbieter dieser Produkte in allen staatlich regulierten Märkten zu werden. Um dies zu erreichen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Sondierung von Marktchancen und die rasche Markteinführung seiner innovativen Produkte über seine hochwertige Entwicklungsplattform.

Über die Gute Herstellungspraxis (GMP)

Die Richtlinien der GMP sind von zentraler Bedeutung für die Verbesserung der Produktqualität, da sie strenge Standards für die Herstellung, Prüfung und Qualitätssicherung festlegen. Diese Richtlinien sind für ein entsprechendes Risikomanagement bzw. eine Risikominderung wesentlich und gewährleisten die konsistente und kontrollierte Herstellung von Produkten nach den besten Qualitätsstandards. Durch die Priorisierung der Sicherheit hilft die GMP sicherzustellen, dass Produkte keine unannehmbaren Risiken für die Verbraucher darstellen. Die Einhaltung der GMP ist in vielen Ländern vorgeschrieben und steht im Einklang mit den nationalen Vorschriften, um globale Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten und den internationalen Handel mit regulierten Produkten zu erleichtern.

Über das Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S)

Das PIC/S ist eine globale Initiative, mit der die GMP in den mehr als 50 Mitgliedstaaten vereinheitlich werden soll, um den internationalen Handel mit pharmazeutischen Produkten zu ermöglichen bzw. zu vereinfachen. Das PIC/S wurde gegründet, um die Qualität und Sicherheit von Human- und Tierarzneimitteln zu gewährleisten. Es fördert harmonisierte GMP-Standards sowie die gegenseitige Anerkennung von Inspektionsergebnissen durch die Zulassungsbehörden, um das Zulassungsverfahren für Arzneimittelhersteller zu vereinfachen.

