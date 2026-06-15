HyprC, die Tochtergesellschaft von Aegis, kooperiert mit McMaster in millionenschwerer Initiative zur Neudefinition der Speicherung kritischer Energie

HyprC, die Tochtergesellschaft von Aegis, kooperiert mit McMaster in millionenschwerer Initiative zur Neudefinition der Speicherung kritischer Energien – mit Fokus auf wachstumsstarke Märkte in den Bereichen Häfen, KI-Rechenzentren und hybride Kernenergiesysteme; eine Unternehmensinvestition in Höhe von 1 Million CAD soll als Hebel für umfangreiche Forschungszuschüsse fungieren

Hamilton, Kanada / 15. Juni 2026 / IRW-Press / HyprC Systems Inc. (HyprC), eine Tochtergesellschaft von Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTCQB: QESSF) (FWB: JG6) (Aegis oder das Unternehmen), gab heute die Einführung seiner Batterieplattform der nächsten Generation mit hoher C-Rate bekannt, die für die weltweit anspruchsvollsten Stromanwendungen in Häfen, KI-Rechenzentren und hybriden Kernenergiesystemen konzipiert wurde.

Die Einführung wird durch ein gezieltes mehrjähriges Investitionsprogramm und eine bedeutende Forschungskooperation mit der McMaster University unterstützt, die von Professor Saeid Habibi geleitet wird, einem anerkannten Experten in den Bereichen fortschrittliche Steuerungssysteme, Fehlerdiagnostik und Forschung zur Batterie-Energiespeicherung. Das Programm wird auch eine Technologie unterstützen, die Aegis in Partnerschaft mit einem großen europäischen Automobilhersteller entwickelt; dabei werden Hochleistungsbatterien für Elektrofahrzeuge (EV) in das Projekt integriert und eingesetzt.

Die Plattform von HyprC wurde für Einsätze entwickelt, bei denen Energie ein taktischer Vorteil ist und Ausfälle keine Option sind; sie liefert sofortige, verlässliche Energie mit extremen C-Raten für kritische Infrastruktur und wachstumsstarke Branchen.

Energieversorgung mit hoher C-Rate für missionskritische Märkte

Die fortschrittliche Batteriechemie und das Systemdesign von HyprC sind auf sehr hohe Lade- und Entladeraten im Bereich von 2 bis 6 C und mehr bei minimaler Wärmeentwicklung ausgelegt. Die Plattform zielt auf Designs ab, die Zehntausende von Tiefzyklen bewältigen können und eine robuste Leistung unter den rauen thermischen, mechanischen und elektrischen Bedingungen der Schwerindustrie, der Verteidigung und des High-Density-Computing erbringen.

Durch diese Eigenschaften könnten Kunden kleinere, leichtere, sicherere und wirtschaftlichere Systeme konzipieren, als dies mit herkömmlichen Batterien mit niedriger Leistungsabgabe möglich ist, und damit direkt auf die Anforderungen zahlreicher werthaltiger Märkte eingehen:

Häfen und Logistik

In modernen Häfen kommt es zu heftigen Leistungsschwankungen durch Geräte wie Ship-to-Shore-Kräne, fahrerlose Transportfahrzeuge (AGV), Reach-Stacker und Werftanlagen. Die Systeme von HyprC sind darauf ausgelegt:

· ein schnelles Zwischenladen zwischen den Schichten zu ermöglichen

· eine stabile Spannung bei hohen Hublasten aufrechtzuerhalten

· im Vergleich zu Diesel und herkömmlichen Batterien geringere Lebenszykluskosten zu erzielen

· den Betrieb rund um die Uhr zu unterstützen und den Betreibern gleichzeitig dabei zu helfen, die Ziele in Bezug auf Dekarbonisierung und Luftqualität zu erreichen

Für Hafenbetreiber bietet diese Kombination das Potenzial für geringere Betriebskosten, eine bessere Auslastung der Anlagen und eine verbesserte Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, wodurch sich HyprC als Schlüsseltechnologie für die nächste Generation emissionsarmer Terminals mit hohem Durchsatz positioniert.

KI-Rechenzentren

Die KI-Infrastruktur und GPU-intensive Workloads bringen herkömmliche USV-Systeme und Batterien mit geringer Leistungsabgabe an ihre Grenzen. Die Batterieplattform von HyprC mit hoher C-Rate positioniert sich als bahnbrechende Alternative für Rechenzentren durch:

· Reduzierung des physischen Platzbedarfs: Eine höhere C-Rate und Leistungsdichte bedeuten weniger Batterien bei gleicher oder höherer Leistung.

· Senkung der Gesamtkosten: Weniger Hardware, Racks und Bauvolumen tragen zur Senkung der Investitions- und Betriebskosten bei.

· Senkung der Versicherungskosten: Weniger Zellen und ein sichereres thermisches Verhalten verringern das wahrgenommene Brandrisiko.

· Verbesserung der Sicherheit: Eine geringere Wärmeentwicklung und eine robuste thermische Konstruktion verringern die Brandlast und die Wahrscheinlichkeit von Zwischenfällen.

· Stabilisierung des Netzes und Schutz der IT: Die sofortige Reaktion gleicht GPU-Leistungsspitzen aus und sorgt so für eine saubere, zuverlässige Stromversorgung.

· Erschließung neuer Ertragsströme: Unterstützung von Lastspitzenkappung, Frequenzregelung, Laststeuerung und Backup, sodass die Speicherung zu einem ertragsgenerierenden strategischen Vermögenswert wird.

Für Betreiber von KI-Rechenzentren und Manager kritischer Infrastruktur bietet HyprC eine kleinere, kostengünstigere, sicherere und rentablere Möglichkeit, Rechen- und Energiesysteme der nächsten Generation zu betreiben.

Hybride Kernenergiesysteme

Die Plattform von HyprC unterstützt zudem hybride Energiearchitekturen auf der Basis kleiner und mikromodularer Reaktoren (SMR/MMR). Durch die Kombination der Batterie-Energiespeichersysteme von Aegis mit cybersicheren Energiemanagementsteuerungen ist das System darauf ausgelegt, resiliente Hybridkonfigurationen der nächsten Generation aus Kernkraft und Batterien zu ermöglichen.

Dies eröffnet den Zugang zu aufstrebenden Märkten mit Fokus auf Kernenergie, in denen robuste, intelligente Energiespeicher- und -managementsysteme voraussichtlich entscheidende Voraussetzungen für neue SMR-/MMR-Projekte sein werden.

Strategische Forschungszusammenarbeit mit der McMaster University

Aegis und HyprC treiben eine wichtige Forschungszusammenarbeit mit der McMaster University voran, die von Professor Saeid Habibi geleitet wird. Die Initiative ist auf Anträge bei staatlichen kanadischen Förderstellen ausgerichtet und hat eine geplante Projektlaufzeit von vier Jahren.

Aegis wird sich mit ca. 1 Million CAD in bar an der Initiative beteiligen, wobei eine entsprechende Kofinanzierung durch die Förderstellen erwartet wird. Die McMaster University wird sich um Bundeszuschüsse bemühen, um das Projekt bestmöglich voranzutreiben, das nicht allein die Forschungsziele erfüllen wird.

Das Forschungsprogramm konzentriert sich auf Bereiche von unmittelbarer strategischer Bedeutung für Aegis und die Plattform von HyprC für Batterien mit hoher C-Rate und kritische Infrastruktur, unter anderem:

· Entwicklung und Validierung von fortschrittlichen Testverfahren für Batteriesysteme mit hoher C-Rate

· Leistungscharakterisierung unter anspruchsvollen, praxisnahen Betriebsbedingungen

· Intelligente Steuerungsansätze für Batterie-Energiespeichersysteme, die in kritischer Infrastruktur eingesetzt werden, unter anderem Häfen, Rechenzentren, Versorgungsnetzen und verteidigungs- und kernenergienahen Anwendungen, etwa hybride Energiesysteme auf der Basis von SMR/MMR.

Ziel dieser Arbeiten ist:

· die Stärkung der technischen Grundlage, auf der die Produkt-Roadmap des Unternehmens basiert

· die Unterstützung der Technologie, die Aegis in Partnerschaft mit einem großen europäischen Automobilhersteller entwickelt

· die Ermöglichung von einsatzfähigen, missionskritischen Lösungen, die strenge Anforderungen an Zuverlässigkeit, Sicherheit und Schutz sowohl im nicht-nuklearen als auch im nuklearen Bereich erfüllen

Für Investoren bieten Forschungspartnerschaften mit Universitäten eine kapitaleffiziente Möglichkeit, zentrale Technologien voranzutreiben und dabei Förderprogramme zu nutzen, die darauf abzielen, kanadische Innovationen im Bereich Hochtechnologie zu ermöglichen sowie Zugang zu akademischer Spitzenkompetenz zu erhalten.

Erweiterung einer nationalen Forschungsplattform

Die Zusammenarbeit mit McMaster erweitert die Forschungsbasis, die Aegis in führenden kanadischen Einrichtungen aufgebaut hat.

Am 4. Februar 2026 gab das Unternehmen eine Absichtserklärung mit Malahat Energy Systems Inc. und der Ontario Tech University bekannt, um hybride Kernenergiesysteme voranzutreiben, bei denen kleine und mikromodulare Reaktoren mit den Batterie-Energiespeichersystemen und cybersicheren Energiemanagementsteuerungen von Aegis kombiniert werden.

· Die Zusammenarbeit mit der Ontario Tech bildet das Fundament der Säule Nukleare Hybridisierung des Unternehmens.

· Die McMaster-Initiative stärkt das Fundament für Batterieleistung, Prüfung und intelligente Steuerung, auf dem die Plattform sowohl für ihre nicht-nuklearen als auch für ihre nuklearen Entwicklungswege basiert, einschließlich neu entstehender hybrider Energiearchitekturen auf der Basis von SMR/MMR.

Zusammen unterstützen diese Beziehungen eine nationale Forschungsplattform, die auf die langfristigen Trends in den Bereichen Dekarbonisierung, Energiesicherheit und verteidigungsrelevante kritische Infrastruktur ausgerichtet ist.

Stellungnahme der Geschäftsleitung

Ramtin Rasoulinezhad, Chief Executive Officer von Aegis Critical Energy Defence Corp, merkte dazu wie folgt an:

Mit chirurgischer Präzision gehen wir von der Entwicklung zur Implementierung über. Durch die Nutzung staatlicher Programme konnten wir unsere F&E-Kapitaleffizienz effektiv verdreifachen und damit die Kommerzialisierung unserer hochleistungsfähigen Energielösungen beschleunigen. Wir bauen nicht nur Batterien; wir stärken das Rückgrat der Energieversorgung für KI-Rechenzentren, industrielle Logistik und nationale Verteidigung. Für unsere Aktionäre bedeutet dies ein risikoreduziertes, offensives Investment in die wichtigsten Infrastrukturmärkte des nächsten Jahrzehnts.

Professor Saeid Habibi fügte hinzu:

Batterie-Energiespeichersysteme für kritische Infrastruktur müssen strenge Anforderungen an Zuverlässigkeit, Sicherheit und Fehlertoleranz erfüllen, und die Einhaltung dieser Anforderungen hängt von strengen Prüfungen und intelligenter Steuerung ab. Diese Zusammenarbeit bietet unserem Forschungsteam und unseren Doktoranden die Möglichkeit, fortschrittliche Diagnose- und Steuerungsmethoden auf reale betriebliche Anforderungen anzuwenden und zu einer sowohl resilienten als auch sicheren Energieinfrastruktur beizutragen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Aegis, um diese Forschung in Systeme zu überführen, die im Einsatz zuverlässig funktionieren, unter anderem in fortschrittlichen Hybridkonfigurationen, die Speicher mit hoher C-Rate und Kernenergieerzeugung auf der Basis von SMR/MMR miteinander kombinieren.

Die Rolle der McMaster University

Die McMaster University verfügt über etablierte Forschungsprogramme in den Bereichen Batterietechnologie, Steuerungssysteme und Elektromobilität, die durch spezialisierte Einrichtungen und die Fachkompetenz der Forschenden unterstützt werden und die für die im Rahmen der Zusammenarbeit geplanten Arbeiten in den Bereichen Prüfung, Leistungscharakterisierung und intelligente Steuerung bestens geeignet sind.

Die Vereinbarung über die Forschungszusammenarbeit sieht eine gemeinsame Tätigkeit über einen Projektzeitraum von vier Jahren vor. Regelungen zum geistigen Eigentum, Veröffentlichungsrichtlinien und Vertraulichkeitsbestimmungen werden im Rahmen der Vereinbarung und der Richtlinien der McMaster University festgelegt.

Über HyprC Systems Inc.

HyprC Systems Corp. ist eine Tochtergesellschaft von Aegis, die sich auf die Entwicklung einer nuklearfähigen Hybridenergieplattform für missionskritische Anwendungen in der Raumfahrt, in der Verteidigung und in KI-Rechenzentren konzentriert. Die strategische Ausrichtung von HyprC konzentriert sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von disruptivem und nachhaltig verteidigbarem geistigem Eigentum in den Bereichen hybride Energiesteuerung, Systemintegration, Validierung auf Basis von Digital Twins sowie sicherheitskritische Schutzarchitekturen. www.hyperc.ca

Über die McMaster University

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84681/Aegis_150626_DE_PRCOM.001.png

Die McMaster University ist eine öffentliche Forschungsuniversität in Hamilton, Ontario, die 1887 gegründet wurde und Mitglied der U15-Gruppe kanadischer Forschungsuniversitäten ist. Die McMaster University ist als eine der forschungsintensivsten Einrichtungen Kanadas anerkannt und in sechs Fakultäten gegliedert, unter anderem Ingenieurwissenschaften und Gesundheitswissenschaften, und betreut mehr als 37.000 Studierende. Die Universität ist international bekannt für ihre Stärken in den Bereichen Ingenieurwesen, fortschrittliche Fertigung, Gesundheitswissenschaften und Energiesystemforschung sowie für einen Forschungsansatz, bei dem die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Industrie- und staatlichen Partnern im Vordergrund steht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.mcmaster.ca/.

Über Aegis Critical Energy Defence Corp.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84681/Aegis_150626_DE_PRCOM.002.png

Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTCQB: QESSF) (FWB: JG6) ist ein kanadisches Energietechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von sicheren und resilienten Energiesystemen für kritische Infrastruktur spezialisiert hat. Die integrierte Plattform des Unternehmens vereint fortschrittliche Energiespeicher, hybride und dezentrale Energieerzeugungssysteme, intelligente Steuerungsarchitekturen und Cybersicherheit, um hochzuverlässige Lösungen für Anwendungen in den Bereichen der Verteidigung, Schifffahrt, entlegene Gebiete sowie Industrie bereitzustellen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.aegiscriticalenergy.com.

Kontaktdaten

Chris McGillivray

cmcgillivray@aegiscriticalenergy.com

+1(604) 283-1262

www.aegiscriticalenergy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Aegis Critical Energy Defence Corp. oder die Entwicklungen in der Branche erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder Aussagen beinhalten, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Aegis Critical Energy Defence Corp.

Info

Suite 400 1681 Chestnut Street

V6J 4M6 Vancouver, BC

Kanada

email : info@aegiscriticalenergy.com

Pressekontakt:

Aegis Critical Energy Defence Corp.

Info

Suite 400 1681 Chestnut Street

V6J 4M6 Vancouver, BC

email : info@aegiscriticalenergy.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.