Hydaway Digitals RealityChek startet Echtzeit-Deepfake-Erkennung für gestreamte Audioinhalte

Die neue Audio-Streaming-Erkennungsfunktion erkennt synthetische und KI-generierte Audiosignale in Echtzeit – wie Shazam, aber für Fake-Audio

Vancouver, British Columbia, 7. Juli 2026 / IRW-Press / Hydaway Digital Corp. (TSXV: HIDE) (OTCQB: HIDDF) (FWB: C88) (Hydaway oder das Unternehmen) freut sich, die Einführung von Streaming Audio Detection bekannt zu geben, einer bahnbrechenden Echtzeit-Audio-Deepfake-Identifizierungsfunktion, die jetzt innerhalb der RealityChek-Plattform für Unternehmenskunden unter detect.realitychek.com verfügbar ist. Die Funktion ermöglicht die kontinuierliche Echtzeitanalyse von Live-Audio-Streams, um festzustellen, ob Audioinhalte authentisch oder KI-generiert wurden. Diese Funktion funktioniert analog zur Identifizierung von Musik durch Shazam, wird aber zur Erkennung von synthetischem oder Deepfake-Audio verwendet.

Stimmklonung und KI-generierte Audioaufnahmen haben sich zu einem der am schnellsten wachsenden Bedrohungsvektoren im Bereich des digitalen Betrugs entwickelt. Synthetische Stimmen werden mittlerweile bei Telefonbetrug in Echtzeit eingesetzt, bei dem sich die Betrüger als Führungskräfte, Politiker und Familienangehörige ausgeben, in betrügerischen Medieninhalten, die darauf abzielen, Journalisten und die Öffentlichkeit zu täuschen, bei Betrugsfällen in Callcentern sowie bei Angriffen zur Umgehung der Identitätsprüfung, die auf sprachauthentifizierte Finanz- und Behördensysteme abzielen. Bisherige Erkennungsmethoden konzentrierten sich weitgehend auf die nachträgliche Analyse zuvor aufgezeichneter Audiodateien – ein Arbeitsablauf, der für Umgebungen, in denen Vertrauensentscheidungen in Echtzeit getroffen werden müssen, zu langsam und zu reaktiv ist.

RealityCheks Streaming Audio Detection schließt diese Lücke, indem sie kontinuierlich eine forensische Audioanalyse eines Live-Audiostreams durchführt und Erkennungsergebnisse in Echtzeit liefert, sobald das Audiosignal empfangen wird. Das System analysiert Spektralmuster, prosodische Merkmale, Kompressionsartefakte und Signaturen generativer Modelle, die für KI-synthetisierte Sprache charakteristisch sind – so können Unternehmen synthetische Audioinhalte kennzeichnen oder blockieren, bevor sie ihr Ziel erreichen oder ihre Täuschung vollenden.

Die Funktion ist für die Integration in eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Unternehmen konzipiert, darunter Betrugsprävention in Callcentern, Live-Medienüberwachung, Sprachauthentifizierungssysteme, die Analyse von Aufzeichnungen zur Einhaltung von Vorschriften sowie die Sicherheit der Kommunikation in Echtzeit. Der Zugriff erfolgt über die RealityChek API und die Enterprise Detection Interface mit einer Architektur, die für die Bereitstellung in Streaming-Umgebungen mit geringer Latenz ausgelegt ist.

Karl Kottmeier, CEO von Hydaway, sagte: Audio-Deepfakes sind die unterschätzte Bedrohung im Bereich des KI-Betrugs. Die meisten Unternehmen betrachten dieses Problem nach wie vor unter dem Gesichtspunkt statischer Datei-Uploads und nachträglicher Analysen – doch der eigentliche Schaden entsteht in Echtzeit, am Telefon, in Live-Übertragungen und bei Anrufen, bei denen sich die Anrufer als Führungskräfte ausgeben. Unsere Streaming Audio Detection ermöglicht die schnelle Echtzeitanalyse eines Problems, das bis jetzt keine Echtzeitlösung hatte. Man kann es sich wie einen Lügendetektor für Live-Audio vorstellen – und zwar einen, der niemals schläft.

Das technische Team von RealityChek kommentierte: Die Audioforensik in Echtzeit ist technisch anspruchsvoll – man arbeitet mit einem Datenstrom und nicht mit einer vollständigen Datei, was bedeutet, dass die Erkennungsarchitektur zuverlässige Entscheidungen auf der Grundlage von Teildaten und mit geringer Latenz treffen muss, ohne dabei an Genauigkeit einzubüßen. Wir haben ein System entwickelt, das genau das tut, indem wir auf spezielle Modelle zurückgreifen, die auf die spezifischen Artefakte und Signaturen der führenden Sprachsynthese- und Klontechnologien von heute abgestimmt sind. Es ist eine der technisch ausgereiftesten Funktionen, die wir je bereitgestellt haben, und wir sind zuversichtlich, dass damit eine Lücke geschlossen wird, die niemand sonst auf dem Markt auf diesem Niveau gelöst hat.

Über das Unternehmen

Das Unternehmen ist ein in North Vancouver ansässiger Anbieter von KI-Infrastruktur und Rechenleistungen. Das Unternehmen betreibt eine GPU-Vermietungsplattform, die Bare-Metal-Rechenkapazität für KI-Training, Inferenz und hochleistungsfähige Workloads bereitstellt. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, 100098940 Ontario Inc. (RealityChek), bietet Hydaway zudem eine multimodale KI-Erkennungs- und Inhaltsüberprüfungsplattform an, die auf einer Blockchain-verankerten Authentifizierung basiert. Hydaway konzentriert sich darauf, den Zugang zu skalierbarer, kosteneffizienter Rechenleistung zu erweitern und die Infrastruktur aufzubauen, um die nächste Generation von KI-Anwendungen zu unterstützen. Bitte besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.hydawaydigital.com.

Über RealityChek

RealityChek ist eine KI-basierte Plattform zur Erkennung und Überprüfung von Inhalten für Unternehmen, die von 100098940 Ontario Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Hydaway Digital Corp., betrieben wird. Die Plattform bietet multimodale Erkennung für Bild-, Video-, Audio- und Textinhalte sowie Funktionen zur Identitätsverifikation und Lebenderkennung. RealityCheks Reality Engine aggregiert Dutzende fein abgestimmter KI-Modelle, um eine überlegene Erkennungsgenauigkeit über alle Inhaltsmodalitäten hinweg zu erzielen. Die Plattform ist unter detect.realitychek.com und www.realitychek.com verfügbar.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Karl Kottmeier, Chief Executive Officer

204-252 West Esplanade, North Vancouver

BC V7M 0E9

Telefonnummer: 604.689.7422

E-Mail: info@hydawaydigital.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können, darunter Aussagen zu den vom Unternehmen zu erbringenden Dienstleistungen und zur an das Unternehmen zu zahlenden Gegenleistung. Die Verwendung von Begriffen wie voraussehen, fortsetzen, schätzen, erwarten, könnte, wird, würde, prognostizieren, sollte, glauben und ähnlichen Ausdrücken dient dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken, einschließlich verschiedener Risikofaktoren, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens erörtert werden und unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zu finden sind, erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen.

Weder die Börse noch ihr Regulation Services Provider (im Sinne der Richtlinien der Börse) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hydaway Digital Corp.

Robin Gamley

Suite 204-252 Explanade West

V7M 0E9 North Vancouver, BC

Kanada

email : info@contactfinancial.com

Pressekontakt:

Hydaway Digital Corp.

Robin Gamley

Suite 204-252 Explanade West

V7M 0E9 North Vancouver, BC

email : info@contactfinancial.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.