Hybrid Power Solutions schließt Partnerschaft mit Fastening House und Saber Industrial für den industriellen Vertrieb in Kanada

Vancouver, British Columbia – 6. Februar 2024 / IRW-Press / – Hybrid Power Solutions Inc. (CSE: HPSS) (OTC:HPSIF) (FWB:E092) (Hybrid oder das Unternehmen), ein kanadischer Hersteller industrieller Batteriepacks, freut sich, die Unterzeichnung einer strategischen Vertriebsvereinbarung mit Fastening House, einem kanadischen Werkzeug- und Ausrüstungslieferanten, bekannt zu geben. Diese Partnerschaft ist ein entscheidender Moment in der Weiterentwicklung von kraftstofffreien, tragbaren Energielösungen in ganz Kanada, mit einem scharfen Fokus auf die Bauindustrie.

Fastening House ist seit seiner Gründung im Jahr 1958 eine zuverlässige Quelle für Werkzeuge und Ausrüstungen und damit seit 65 Jahren ein Eckpfeiler in der Industriezulieferbranche. Mit der kürzlich erfolgten Übernahme von Sabre Industrial Supplies Limited hat Fastening House seine Präsenz auf die Westküste ausgedehnt, wodurch es einen breiteren Kundenstamm bedienen kann.

Francois Byrne, CEO von Hybrid, äußerte sich begeistert über die Partnerschaft: Wir freuen uns, mit Fastening House als unserem nationalen Partner für den industriellen Vertrieb zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen ist dank seiner umfangreichen Branchenerfahrung, seines Qualitätsanspruchs und seiner landesweiten Präsenz bestens geeignet, um Industriekunden im ganzen Land unsere innovativen Energielösungen anzubieten.

Jessee Schaefer, CEO von Fastening House, kommentierte die Zusammenarbeit folgendermaßen: Das größte Anliegen von Fastening House und Saber Industrial ist es, unseren Kunden Produkte und Lösungen von höchster Qualität zu bieten. Die Partnerschaft mit Hybrid Power Solutions steht im Einklang mit unserem Engagement dafür, unseren Industriekunden innovative und nachhaltige Energielösungen an die Hand zu geben. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die dazu beitragen wird, die Einführung sauberer Energien in der Industrie zu beschleunigen.

Die Partnerschaft zwischen Hybrid Power Solutions und Fastening House ist ein wichtiger Schritt, um den Einsatz sauberer Energien im industriellen Bereich zu fördern.

Über Fastening House

Fastening House ist seit seiner Gründung im Jahr 1958 ein renommierter Name in der Industriezulieferbranche. Mit seiner Verpflichtung zu Qualität und Kundenzufriedenheit hat sich Fastening House zu einer bevorzugten Quelle für Werkzeuge und Ausrüstung entwickelt. Die kürzliche Übernahme von Sabre Industrial Supplies Limited hat die Präsenz von Fastening House an der Westküste gestärkt und die Fähigkeit des Unternehmens, Industriekunden in ganz Kanada zu bedienen, weiter verbessert.

Für das Unternehmen

Über Hybrid Power Solutions Inc.

Hybrid Power Solutions Inc. ist ein kanadisches Unternehmen für saubere Energie, das an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel HPSS notiert ist. Hybrid ist auf die Entwicklung nachhaltiger Energielösungen spezialisiert und bietet Produkte an, die die Art und Weise, wie Branchen den Zugang zu Strom und Energiespeicherung angehen, neu definieren. Durch die Schwerpunktlegung auf Innovation und Verantwortung für die Umwelt ist HPS weiterhin führend bei der Bereitstellung skalierbarer, kosteneffizienter Energielösungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, wird sein, beabsichtigt, erwartet oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen erkennbar, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Management als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich anders ausfallen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

