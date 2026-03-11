Hudbay übernimmt Arizona Sonoran und schafft damit das drittgrößte Kupfergebiet Nordamerikas

· Durch die Ergänzung des bestehenden Geschäfts von Hudbay in Arizona, einschließlich des Copper World-Projekts, um das Cactus-Projekt entsteht ein bedeutender Kupferstandort im Süden von Arizona

Toronto, Ontario, 2. März 2026 / IRW-Press / Hudbay Minerals Inc. (Hudbay) (TSX, NYSE: HBM) und Arizona Sonoran Copper Company Inc. (ASCU) (TSX: ASCU; OTCQX: ASCUF) freuen sich bekannt zu geben, dass sie eine endgültige Vereinbarung (die Vereinbarung) geschlossen haben, wonach Hudbay sich bereit erklärt hat, alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von ASCU, die sich noch nicht im Besitz von Hudbay befinden, zu einem Preis von 0,242 Stammaktien von Hudbay pro Stammaktie von ASCU zu erwerben (die Transaktion). Das Angebot impliziert einen Wert von 9,35 CAD pro ASCU-Aktie, basierend auf dem Schlusskurs der Hudbay-Aktie an der Toronto Stock Exchange (TSX) am 27. Februar 2026, und entspricht einem Aufschlag von 30 % auf den Schlusskurs der ASCU-Aktie am 27. Februar 2026. Das Angebot impliziert eine Prämie von 36 % auf Basis der volumengewichteten Durchschnittskurse (VWAP) der Aktien von Hudbay und ASCU an der TSX für den Zeitraum bis zum 27. Februar 2026. Durch die Transaktion wird Hudbay zu 100 % Eigentümer des Cactus-Projekts (Cactus) von ASCU.

Die Transaktion vereint zwei sich hervorragend ergänzende Kupfer-Wachstumsaktiva in Arizona und stärkt Hudbays Position als führendes, auf Amerika fokussiertes Kupferunternehmen mit einer Pipeline langlebiger, kostengünstiger Aktiva in erstklassigen Rechtsgebieten. Die Akquisition soll Hudbays langfristiges Kupferproduktionsprofil verbessern, seine Wachstumspipeline in den USA erweitern und von der steigenden Nachfrage nach im Inland produzierten kritischen Mineralien in den USA profitieren.

Peter Kukielski, Präsident und Chief Executive Officer von Hudbay, kommentierte: Die Übernahme von ASCU ist eine äußerst attraktive Transaktion, die die Kupferwachstumsplattform von Hudbay in den USA weiter stärkt. Cactus ist ein hochwertiges, groß angelegtes Kupferförderprojekt in einem Bergbaugebiet, das wir gut kennen. Zusammen mit der Weiterentwicklung von Copper World entsteht durch diese Transaktion eines der bedeutendsten Kupfergebiete in Nordamerika und wird die Position von Hudbay als führendes Kupferwachstumsunternehmen gestärkt, während gleichzeitig die finanzielle Flexibilität erhalten bleibt und langfristiger Wert für die Aktionäre geschaffen wird.

George Ogilvie, Präsident und Chief Executive Officer von ASCU, erklärte: Diese Transaktion bietet den Aktionären von ASCU heute einen überzeugenden Wert und bewahrt gleichzeitig ein bedeutendes Engagement für das langfristige Aufwärtspotenzial von Cactus. Durch die Beteiligung an Hudbay profitieren unsere Aktionäre unmittelbar von den starken Cashflows einer größeren, diversifizierten und gut kapitalisierten Betriebsplattform, während sie weiterhin am langfristigen Wert von Cactus partizipieren und zusätzlich vom Copper World-Projekt von Hudbay als Teil eines neuen wichtigen Kupferzentrums in Arizona profitieren. Die starke Bilanz von Hudbay, die nachgewiesene Erfolgsbilanz in Arizona und der disziplinierte Ansatz bei der Projektentwicklung reduzieren das Risiko der Entwicklung von Cactus erheblich und positionieren das Projekt für langfristigen Erfolg. Ich möchte unserem gesamten Team für seine enormen Anstrengungen danken, das Cactus-Projekt voranzubringen und dauerhafte Vorteile für alle Beteiligten zu schaffen.

David Laing, Vorsitzender des Verwaltungsrats von ASCU, fügte hinzu: Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, unser Cactus-Projekt in das Portfolio von Hudbay mit langlebigen und hochwertigen Vermögenswerten in Nord- und Südamerika aufzunehmen. Als Teil von Hudbay werden die finanziellen Verwässerungs- und Ausführungsrisiken beim Bau von Cactus erheblich verringert, was einen klaren Weg zur Produktion von Kupferkathoden ebnet. Noch wichtiger ist, dass wir durch den Zusammenschluss mit Hudbay das Projekt in die guten Hände des drittgrößten an der New Yorker Börse notierten Kupferproduzenten und in das Gebiet bringen, das zum drittgrößten Kupfergebiet Nordamerikas werden wird. Wir danken George und dem gesamten Team von Arizona Sonoran für ihren unermüdlichen und methodischen Ansatz, um Wert für die Stakeholder von ASCU zu schaffen.

Eine attraktive Transaktion für ASCU-Aktionäre

· Sofortige und erhebliche Prämie – Die Aktionäre von ASCU erhalten eine attraktive Vorabprämie und behalten gleichzeitig durch ihre Beteiligung an Hudbay die Teilhabe am langfristigen Wert von Cactus.

· Zugang zu einem hochwertigen Vermögensportfolio – ASCU-Aktionäre erwerben Anteile an Hudbays etablierter, auf Amerika ausgerichteter Vermögensbasis mit mehreren produzierenden langlebigen Vermögenswerten, die einen erheblichen freien Cashflow generieren, sowie einer starken Pipeline von Kupfer-Wachstumsprojekten in erstklassigen Bergbaugebieten.

· Risikoarme Entwicklung von Cactus – Ergänzung der starken lokalen Beziehungen von ASCU durch das etablierte Geschäft von Hudbay in Arizona und die nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und dem Betrieb von großen Kupferprojekten, wodurch das Ausführungsrisiko bei Cactus verringert wird.

· Geringeres Finanzierungsrisiko – ASCU-Aktionäre erhalten Zugang zu einer gut kapitalisierten Bilanz und Cashflow-Generierung, wodurch die Notwendigkeit einer verwässernden eigenständigen Finanzierung entfällt.

· Verbessertes Kapitalmarktprofil – Dank der Handelsliquidität von Hudbay, dem Zugang zu den Kapitalmärkten, der konstanten Dividende und der umfassenden Analystenberichterstattung profitieren die Aktionäre von ASCU von einer erhöhten Marktpräsenz.

Strategische Gründe für Hudbay

Die Übernahme von ASCU durch Hudbay entspricht der Strategie des Unternehmens, ist industriell sinnvoll und bietet den Aktionären von Hudbay überzeugende Vorteile:

· Bezirksgröße – Die Weiterentwicklung der Projekte Copper World und Cactus durch Hudbay wird den drittgrößten Kupferbezirk in Nordamerika bilden Umfasst derzeit in Betrieb befindliche Minen und genehmigte Projekte, die Teil von Bezirken mit einer Kupferproduktion von mehr als 75.000 Tonnen pro Jahr sind. Quelle: Unternehmensunterlagen und Untersuchungen von Wood Mackenzie. Copper World basiert auf der durchschnittlichen Kupferproduktion von 92.000 Tonnen in den ersten 10 Jahren der Phase I des Minenplans, wie in der vorläufigen Machbarkeitsstudie 2023 (2023 PFS) angegeben, zuzüglich der zusätzlichen Produktion aus Phase II, basierend auf der durchschnittlichen jährlichen Kupferproduktion, die in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung von Copper World 2022 angegeben ist, und Cactus basiert auf der durchschnittlichen Kupferproduktion von 103.000 Tonnen in den ersten 10 Jahren, wie in der Cactus PFS angegeben. Die Cactus PFS spiegelt nicht die technischen oder projektbezogenen Annahmen von Hudbay wider und sollte auch nicht als solche ausgelegt werden.

mit dem Potenzial, der zweitgrößte Bezirk für die Produktion von Kupferkathoden in den USA zu werden Umfasst derzeit in Betrieb befindliche Minen und genehmigte Projekte, die Teil von Bezirken mit einer Kupferkathodenproduktion von mehr als 10.000 Tonnen pro Jahr sind. Quelle: Unternehmensunterlagen und Wood Mackenzie-Studie. Copper World basiert auf dem prognostizierten Jahresdurchschnitt der PFS 2023, nachdem die Konzentratlaugungsanlage gebaut wurde und ab dem fünften Jahr in Betrieb ist, und Cactus basiert auf der ersten durchschnittlichen Kupferproduktion von 103.000 Tonnen in zehn Jahren, wie in der Cactus PFS angegeben. Die Cactus PFS spiegelt nicht die technischen oder projektbezogenen Annahmen von Hudbay wider und sollte auch nicht als solche ausgelegt werden.

;

· Vorteil innerhalb der USA – Stärkung der strategischen Präsenz von Hudbay in den USA, wobei Cactus voraussichtlich ein bedeutender Produzent von Kupferkathoden sein wird, wodurch Hudbay zu einem der wenigen Betreiber wird, die in der Lage sind, raffiniertes Kupfer im Inland zu produzieren und die Lieferkette für kritische Mineralien in den USA zu unterstützen;

· Operative Synergien – Es wird erwartet, dass operative Effizienzsteigerungen und regionale Synergien zwischen Copper World und Cactus zum Tragen kommen, darunter die strategische Umverteilung des Copper World-Bauteams, die Nutzung der bei Copper World produzierten Schwefelsäure zur Auslaugung von Oxid-Erz bei Cactus und jährliche Unternehmenssynergien in Höhe von etwa 5 bis 10 Millionen US-Dollar.

· Wachstumspipeline – stärkt Hudbays branchenführende Kupfer-Wachstumspipeline in erstklassigen Bergbaugebieten durch Hinzufügen einer groß angelegten, langlebigen Entwicklungsanlage, die Copper World ergänzt und Hudbays Kupferwachstumsprofil erweitert, mit einer erwarteten jährlichen Kupferproduktion von 92.000 Tonnen aus Copper World bis 2030 und weiteren 103.000 Tonnen aus Cactus nach Copper World Copper World basiert auf der durchschnittlichen Kupferproduktion der ersten 10 Jahre gemäß der PFS 2023 und Cactus basiert auf der durchschnittlichen Kupferproduktion der ersten 10 Jahre gemäß der PFS von Cactus.

, Die Cactus-PFS und die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung zum Cactus-Projekt spiegeln nicht die technischen oder projektbezogenen Annahmen von Hudbay für das Cactus-Projekt wider. Hudbay beabsichtigt, die PFS nach Abschluss der Übernahme zu aktualisieren.

; und

· Wertschöpfung pro Aktie – Die Hinzufügung von Cactus dürfte sich positiv auf die wichtigsten Kennzahlen von Hudbay pro Aktie auswirken, den Nettovermögenswert pro Aktie erhöhen und die Kupferreserven und -ressourcen pro Aktie stärken4 .

Transaktionsbedingungen

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhält jeder ASCU-Aktionär 0,242 Hudbay-Stammaktien für jede gehaltene ASCU-Stammaktie, was einem Wert von etwa 9,35 CAD pro ASCU-Stammaktie und einem Eigenkapitalwert von 1.480 Millionen USD entspricht, basierend auf dem Schlusskurs der Hudbay-Aktie an der TSX am 27. Februar 2026.

Hudbay besitzt derzeit 20,8 Millionen Stammaktien, was etwa 9,99 % der ausstehenden Stammaktien von ASCU entspricht. Der Unternehmenswert für Hudbay abzüglich der bestehenden Beteiligung beträgt etwa 1.278 Millionen US$. Nach Abschluss der Transaktion werden die bestehenden Aktionäre von Hudbay und ASCU etwa 89 % bzw. 11 % von Hudbay besitzen.

Die Vereinbarung enthält übliche Deal-Protection-Bestimmungen, darunter eine Abwerbeverbotsklausel seitens ASCU, vorbehaltlich der üblichen Fiduciary Out-Rechte für ASCU, ein Recht für Hudbay, jedes überlegene Gegenangebot (wie in der Vereinbarung definiert) anzupassen, sowie eine von ASCU unter bestimmten Umständen zu zahlende Kündigungsgebühr. Die Direktoren und leitenden Angestellten von ASCU, die insgesamt etwa 1,1 % der stimmberechtigten Wertpapiere von ASCU besitzen, haben Stimmrechtsvereinbarungen geschlossen, wonach sie sich verpflichtet haben, mit allen Wertpapieren, die sie besitzen oder kontrollieren, für die Transaktion zu stimmen.

Weitere Einzelheiten zu den Bedingungen der Transaktion sind in der Vereinbarung über die Übereinkunft enthalten, die von Hudbay und ASCU unter ihren jeweiligen Profilen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca öffentlich eingereicht wird. Weitere Informationen zu den Bedingungen der Vereinbarung, den Hintergründen der Transaktion, den Gründen für die Empfehlungen des Vorstands von ASCU und der Art und Weise, wie die Wertpapierinhaber von ASCU an der außerordentlichen Versammlung zur Prüfung der Transaktion teilnehmen und abstimmen können, werden in der Informationsbroschüre für die außerordentliche Versammlung der Wertpapierinhaber von ASCU (die ASCU-Broschüre) bereitgestellt, die ebenfalls unter www.sedarplus.ca veröffentlicht wird. Die ASCU-Wertpapierinhaber werden dringend gebeten, diese und andere relevante Unterlagen zu lesen, sobald sie verfügbar sind.

Transaktionsbedingungen und Zeitplan

Die Transaktion wird im Rahmen eines vom Gericht genehmigten Arrangement-Plans gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) durchgeführt und erfordert die Zustimmung von (i) 66 % der von den ASCU-Aktionären abgegebenen Stimmen; (ii) 66 % der Stimmen der ASCU-Aktionäre und Wertpapierinhaber, die gemeinsam als eine Klasse abstimmen, und (iii) einer einfachen Mehrheit der Stimmen der ASCU-Aktionäre, mit Ausnahme bestimmter Personen, die gemäß dem Multilateral Instrument 61-101 der Canadian Securities Administrators ausgeschlossen werden müssen, in jedem Fall auf einer Sonderversammlung. Eingetragene Aktionäre von ASCU zum Stichtag für die Sonderversammlung sind gemäß der ASCU-Mitteilung zu den üblichen Widerspruchsrechten in Bezug auf die Transaktion berechtigt. Wirtschaftliche Aktionäre von ASCU, die von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen möchten, sollten ihre Aktien vor dem Stichtag für die Sonderversammlung auf ein eingetragenes Konto übertragen und die Anweisungen in der ASCU-Mitteilung sorgfältig befolgen. Die Sonderversammlung der Wertpapierinhaber von ASCU wird voraussichtlich im Mai 2026 stattfinden.

Zusätzlich zur Zustimmung der Aktionäre unterliegt die Transaktion der Erfüllung bestimmter anderer Abschlussbedingungen, die bei Transaktionen dieser Art üblich sind, darunter bestimmte behördliche Genehmigungen in den USA und Kanada, die Zustimmung des Gerichts und die Genehmigung der Börsen.

Vorbehaltlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen wird die Transaktion voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen sein. Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktien von ASCU von der Toronto Stock Exchange delistet und es wird ein Antrag gestellt, dass ASCU nicht mehr als berichtspflichtiges Unternehmen gilt.

Empfehlungen des Verwaltungsrats

Nach Rücksprache mit seinen Finanz- und Rechtsberatern hat der Verwaltungsrat von Hudbay einstimmig dem Abschluss der Vereinbarung zugestimmt.

Nach Rücksprache mit seinen Finanz- und Rechtsberatern und nach Erhalt der einstimmigen Empfehlung der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder von ASCU hat der Verwaltungsrat von ASCU den Abschluss der Vereinbarung einstimmig genehmigt. Der Verwaltungsrat von ASCU empfiehlt den Aktionären von ASCU, für die Transaktion zu stimmen.

Die Scotiabank und Origin Merchant Partners haben dem Vorstand von ASCU jeweils eine Fairness Opinion vorgelegt, wonach zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Stellungnahme und auf der Grundlage der in dieser Stellungnahme genannten Annahmen, Einschränkungen und Vorbehalte die Gegenleistung, die die Aktionäre von ASCU erhalten sollen, aus finanzieller Sicht für diese Aktionäre fair ist.

Telefonkonferenz und Webcast

Hudbay und ASCU werden am 2. März 2026 um 11:30 Uhr ET eine gemeinsame Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um die Transaktion zu erörtern. Eine Kopie der Präsentation und der Audioaufzeichnung des Webcasts wird auf der Website von Hudbay verfügbar sein.

Details zur Telefonkonferenz und zum Webcast:

Datum: –Montag, 2. März 2026

Uhrzeit: –11:30 Uhr ET

Webcast: –www.hudbay.com

Einwahlnummer:-647-846-8185 oder 1-833-752-3516

Berater und Rechtsbeistand

TD Securities Inc. fungiert als Finanzberater von Hudbay und Goodmans als Rechtsberater von Hudbay. Darüber hinaus wurde National Bank Financial Inc. als strategischer Berater von Hudbay beauftragt.

Die Scotiabank fungiert als Finanzberater von ASCU. Origin Merchant Partners wurde von den unabhängigen Mitgliedern des Verwaltungsrats beauftragt, eine unabhängige Fairness Opinion in Bezug auf die Transaktion abzugeben. Osler, Hoskin & Harcourt LLP und Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP fungieren als Rechtsberater von ASCU.

Qualifizierte Person und NI 43-101

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Reserven- und Ressourcenschätzungen wurden von den jeweiligen Unternehmen gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) und den Standards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum für Mineralressourcen und -reserven: Definitionen und Richtlinien erstellt. Die Mineralressourcenschätzungen von Hudbay in dieser Pressemitteilung enthalten keine Mineralreserven. Die Mineralressourcenschätzungen von Arizona Sonoran für das Cactus-Projekt in dieser Pressemitteilung beinhalten Reserven. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität.

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung zum Copper World-Projekt wurden von Olivier Tavchandjian, P. Geo., Senior Vice President, Exploration and Technical Services von Hudbay, genehmigt. Herr Tavchandjian ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101. Weitere Einzelheiten zum Copper World-Projekt von Hudbay sind im Jahresinformationsformular von Hudbay für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr enthalten, das auf dem SEDAR+-Profil von Hudbay unter www.sedarplus.ca/ verfügbar ist.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen und wissenschaftlichen Informationen zum Cactus-Projekt wurden von George Ogilvie, dem Präsidenten und Chief Executive Officer von ASCU und einer gemäß NI 43-101 qualifizierten Person, genehmigt. Weitere Einzelheiten zum Cactus-Projekt von ASCU sind im Cactus Project NI 43-101 Technical Report – Vorläufige Machbarkeitsstudie Pinal County, Casa Grande, Arizona mit Gültigkeitsdatum 20. Oktober 2025 (die Cactus PFS) enthalten, eine Kopie davon ist im SEDAR+-Profil von ASCU unter www.sedarplus.ca/ verfügbar.

Die Cactus PFS und die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung zum Cactus-Projekt spiegeln nicht die technischen oder projektbezogenen Annahmen von Hudbay für das Cactus-Projekt wider. Hudbay beabsichtigt, die Vor-Machbarkeitsstudie nach Abschluss der Transaktion zu aktualisieren.

Hinweis für US-amerikanische Anleger

Diese Pressemitteilung wurde gemäß den Anforderungen der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze erstellt, die sich erheblich von den Anforderungen der US-Wertpapiergesetze unterscheiden können.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie können, werden, sollten, erwarten, beabsichtigen, schätzen, voraussehen, glauben, fortsetzen, planen oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen dienen dazu, den Lesern zu helfen, die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu verstehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen von Hudbay und ASCU hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu den Stärken, Merkmalen und dem Potenzial der Transaktion, den Einschätzungen und Erwartungen von Hudbay nach Abschluss der Transaktion, einschließlich der Kupferproduktion von Hudbay und der damit verbundenen Geschäftspläne, Ziele und Vorgaben, die Auswirkungen der Transaktion auf die Aktionäre von Hudbay und ASCU sowie andere Interessengruppen und andere erwartete Vorteile der Transaktion; die Erfüllung der Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der üblichen Börsenzulassungen und anderer behördlicher Genehmigungen; die Dekotierung der ASCU-Aktien an der TSX und der voraussichtliche Zeitpunkt dafür sowie der Zeitpunkt der Sonderversammlung der Wertpapierinhaber von ASCU und der Abschluss der Transaktion. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den vernünftigen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements der Parteien, die auf den Erfahrungen und Einschätzungen des Managements hinsichtlich Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und vernünftig hält, die sich jedoch als unrichtig erweisen können. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: das Risiko, dass die Transaktion von den ASCU-Wertpapierinhabern nicht genehmigt wird; das Versäumnis, die erforderliche gerichtliche Genehmigung für die Transaktion rechtzeitig oder überhaupt zu erhalten; das Versäumnis der Parteien, die erforderlichen Bedingungen für den Abschluss der Transaktion anderweitig zu erfüllen; die Möglichkeit, dass die Vereinbarung über die Übertragung von Hudbay und/oder ASCU gekündigt wird; Risiken der Unternehmensintegration; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen an den Wertpapiermärkten; Schwankungen der Spot- und Terminpreise für Kupfer oder bestimmte andere Rohstoffe; Änderungen in nationalen und lokalen Regierungen, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau von Bodenschätzen (einschließlich Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationsdrücke, Einstürze und Überschwemmungen); Diskrepanzen zwischen tatsächlichen und geschätzten metallurgischen Ausbeuten; Unfähigkeit, eine angemessene Versicherung zur Abdeckung von Risiken und Gefahren abzuschließen; das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken können; Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinschaften und indigenen Bevölkerungsgruppen; Verfügbarkeit von steigenden Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen von Regierungsbehörden); Eigentumsrechte an Grundstücken; und die Risiken, die unter der Überschrift Risikofaktoren im aktuellen Jahresbericht für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr von Hudbay und ASCU sowie in den Erläuterungen und Analysen der Geschäftsleitung für die drei und zwölf Monate, die am 31. Dezember 2025 bzw. 31. Dezember 2024 für Hudbay und ASCU endeten, die unter den jeweiligen Profilen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Weder Hudbay noch ASCU übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Über Hudbay

Hudbay (TSX, NYSE: HBM) ist ein auf Kupfer spezialisiertes Bergbauunternehmen für kritische Mineralien mit drei langlebigen Betrieben und einer Reihe von erstklassigen Kupfer-Wachstumsprojekten in den führenden Bergbauregionen Kanadas, Perus und der Vereinigten Staaten.

Das Betriebsportfolio von Hudbay umfasst die Mine Constancia in Cusco (Peru), die Snow Lake-Betriebe in Manitoba (Kanada) und die Mine Copper Mountain in British Columbia (Kanada). Kupfer ist das wichtigste von Hudbay produzierte Metall, ergänzt durch eine bedeutende Goldproduktion und die Nebenprodukte Zink, Silber und Molybdän.

Die Wachstumsprojekte von Hudbay umfassen das Copper World-Projekt in Arizona (USA), das Mason-Projekt in Nevada (USA), das Llaguen-Projekt in La Libertad (Peru) sowie mehrere Erweiterungs- und Explorationsmöglichkeiten in der Nähe der bestehenden Betriebe.

Der Wert, den Hudbay schafft, und die Auswirkungen, die das Unternehmen hat, kommen in seinem Leitbild zum Ausdruck: Wir kümmern uns um unsere Mitarbeiter, unsere Gemeinden und unseren Planeten. Hudbay liefert die Metalle, die die Welt braucht. Wir arbeiten nachhaltig, verändern Leben und schaffen eine bessere Zukunft für Gemeinden. Hudbays Mission ist es, nachhaltige Werte und hohe Renditen zu schaffen, indem es seine Kernkompetenzen in den Bereichen Gemeindebeziehungen, gezielte Exploration, Minenentwicklung und effiziente Betriebsabläufe nutzt.

Über Arizona Sonoran

ASCU ist ein Kupferexplorations- und -erschließungsunternehmen, das zu 100 % am Brownfield-Projekt Cactus beteiligt ist. Das Cactus-Projekt auf privatem Grund umfasst eine großflächige Porphyr-Kupferressource. Eine kürzlich durchgeführte vorläufige Machbarkeitsstudie für 2025 sieht eine generationenübergreifende Kupfer-Tagebaumine mit soliden wirtschaftlichen Erträgen vor. Cactus ist ein Kupfererschließungsprojekt mit geringem Risiko, das von einem staatlich geführten Genehmigungsverfahren, einer vorhandenen Infrastruktur, Autobahnen und Eisenbahnlinien in unmittelbarer Nähe sowie einer genehmigten Wasserversorgung vor Ort profitiert. Das Ziel von ASCU ist es, Cactus zu erschließen und sich zu einem mittelständischen Kupferproduzenten mit niedrigen Betriebskosten zu entwickeln, der robuste Renditen erzielen und einen langfristig nachhaltigen und verantwortungsvollen Betrieb für die Gemeinde, Investoren und alle Interessengruppen gewährleisten kann. ASCU wird von einem Führungsteam und einem Vorstand geleitet, die über langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Umsetzung von Projekten in Nordamerika verfügen und über umfassende Kenntnisse der globalen Kapitalmärkte verfügen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Hudbay

Candace Brule

Senior Vice President, Kapitalmärkte und Unternehmensangelegenheiten

(416) 362-8181

investor.relations@hudbay.com

Arizona Sonoran

Alison Dwoskin

Vizepräsidentin, Investor Relations

(647) 233-4348

adwoskin@arizonasonoran.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

