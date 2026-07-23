Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab

Calgary, Alberta – 23. Juli 2026 / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. (Horizon oder das Unternehmen) (TSX-V: HPL; FWB: HPM; Tradegate: HPM) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige polnische Tochtergesellschaft Energia Karpaty Zachodnie sp. z o.o. (EKZ) einen Bohr- und Dienstleistungsvertrag mit der Firma Exalo Drilling S.A. (Exalo) über die Wiederaufnahme, die Reaktivierung und die Stimulations- und Förderflusstests der Bohrung Lachowice-7 (L7) abgeschlossen hat. L7 befindet sich im zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Bielsko-Biaa in Südpolen.

Die Firma Exalo hat bestätigt, dass die Überstellung der Bohranlage planmäßig am 27. Juli 2026 beginnt und die Inbetriebnahme vor Ort voraussichtlich am bzw. um den 1. August 2026 stattfindet. Gleichzeitig mit dem Abschluss des Bohrvertrags hat EKZ auch die finale behördliche Genehmigung erhalten, die für den Betriebsbeginn erforderlich ist. Die polnische Bergbaubehörde hat das Arbeitsprogramm im Bereich der Bohrung L7 (Plan Ruchu) genehmigt, wodurch das Genehmigungsverfahren für die geplanten Aufwältigungsarbeiten abgeschlossen werden konnte.

Nach dem vor kurzem erfolgten erfolgreichen Abschluss der Finanzierungsrunden, der Errichtung der Zufahrtsstraße und des Bohrplatzes, der Unterzeichnung des Bohrvertrags, den Vereinbarungen mit den Grundstückseigentümern über die Zufahrt sowie dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen hat Horizon nun alle wesentlichen Meilensteine vor der Inbetriebnahme erreicht und ist bereit, mit den Arbeiten vor Ort zu beginnen.

Mit dem Aufwältigungsprogramm in der Bohrung L7 soll das langfristige Förderpotenzial des natürlich zerklüfteten Karbonatreservoirs bei Lachowice bestätigt werden. Das Arbeitsprogramm läuft folgendermaßen ab:

– Wiederaufnahme des Bohrlochs und Entfernung der temporär angebrachten mechanischen und zementierten Verschlussstopfen;

– Druckprüfung und Überprüfung der mechanischen Integrität des Bohrlochs;

– Neuperforation und Vorbereitung des Bohrlochs für die Reaktivierung im natürlich zerklüfteten Reservoir aus dem Oberen Devon; und

– Stimulation der Bohrung mittels abgelenkter Säurestimulation und Testförderung aus dem Reservoir zur Bestätigung einer nachhaltigen Förderleistung.

Vorbehaltlich der erfolgreichen Entfernung der temporär angebrachten Verschlussstopfen und der Bestätigung der Intaktheit des Bohrlochs werden die Stimulations- und Förderflusstests voraussichtlich gegen Ende August beginnen und bis Anfang September 2026 andauern.

Dr. David Winter, Chief Executive Officer von Horizon, erklärt: Das Erreichen der operativen Phase im Projekt Lachowice ist für Horizon ein wesentlicher Meilenstein. Unsere für die Technik und den Betrieb zuständigen Teams in Polen und Calgary haben sich intensiv mit der technischen Planung, dem Engineering und der Genehmigung der Arbeiten im Projekt Lachowice befasst. Wie bereits berichtet, hat das Unternehmen bei Lachowice bisher 34 Mrd. Kubikfuß (BCF) an NI 51-101-konformen 2P-Reserven sowie weitere 163 BCF an risikobehafteten, bedingt förderbaren 2C-Ressourcen nachgewiesen, wobei über 1,2 Billionen Kubikfuß (TCF) an Erdgasressourcen Gas In Place¹ vorhanden sind. Dieser Fördertest ist der erste Schritt in unserem mehrphasigen Erschließungsplan, um dieses Reservenpotenzial in die kommerzielle Produktion zu bringen. Ein erster Cashflow zu Beginn des dritten Quartals 2027 wird angepeilt. Wir wertschätzen die Unterstützung, die wir vom polnischen Ministerium und den örtlichen Behörden, unseren Nachbarn bei Lachowice und unseren Aktionären während des gesamten Prozesses erhalten haben. Wir werden die Aufwältigungsarbeiten sicher und effizient durchführen und das langfristige Förderpotenzial der Gaslagerstätte Lachowice bestätigen. Aus unserer Sicht hat diese Lagerstätte das Potenzial, sich zu einer bedeutenden neuen inländischen Erdgasquelle für Polen zu entwickeln.

Das Unternehmen wird im Zuge der weiteren Arbeiten über die neuen Entwicklungen informieren.

1Die Firma APEX Global Engineering Inc. (APEX) hat den Reserven- und Ressourcenbericht mit Gültigkeitsdatum 31. August 2025 erstellt (Datum der Veröffentlichung: 23. Februar 2026). Apex ist ein unabhängiges und qualifiziertes Unternehmen für Reservenbewertungen. Alle Einzelheiten zur Öl- und Gasoffenlegung finden Sie im Formular 51-101F1, das am 2. März 2026 auf SEDAR+ veröffentlicht wurde.

Überzeichnete Wandelschuldverschreibung

Das Unternehmen freut sich ferner bekannt zu geben, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 15. Juli 2026 und vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange sein überzeichnetes Angebot von besicherten Wandelschuldverschreibungseinheiten (besicherte Wandelschuldverschreibungseinheiten) des Unternehmens zu einem Preis von 1.000 $ pro Einheit abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 681.000 $ erzielt hat. Das Unternehmen hat 681 Einheiten ausgegeben.

Die Wandelschuldverschreibungen werden ab dem Abschlussdatum am 23. Juli 2026 mit 7 % p.a. bis zum 36 Monate nach dem Abschlussdatum liegenden Fälligkeitsdatum (dem Fälligkeitsdatum) verzinst. Die Zinsen werden halbjährlich im Nachhinein entweder in bar oder in Form von Aktien, je nach Wahl des Unternehmens, ausbezahlt. Die Wandelanleihe ist besichert und ist im Falle eines Zahlungsausfalls an vierter Stelle hinter den derzeit begebenen Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit am 19. Dezember 2027, 29. Dezember 2027 und 27. Februar 2028 (Wandelschuldverschreibungen der Serie 1), den Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit am 25. März 2028 (Wandelschuldverschreibungen der Serie 2) und den Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit am 13. April 2028 und 24. April 2028 (Wandelschuldverschreibungen der Serie 3) gereiht.

Jeder Inhaber einer besicherten Wandelschuldverschreibungseinheit hat das Recht, nach seiner Wahl jederzeit bis einschließlich des Fälligkeitsdatums eine oder mehrere besicherte Wandelschuldverschreibungseinheiten auf Basis eines Nennbetrags von jeweils 1.000 $ in Eigenkapitaleinheiten (Equity Units) umzuwandeln, und zwar in (i) 5.000 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie), die zum Preis von 0,20 $ pro Stammaktie ausgegeben werden, und (ii) 2.500 Stammaktienkaufwarrants (Warrants), wobei jeder Warrant bis zu sechsunddreißig Monate nach Abschluss der Schuldverschreibungen ausgeübt und in eine (1) Stammaktie zum Preis von 0,40 $ eingetauscht werden kann.

Hiermit korrigieren wir unsere Pressemitteilung vom 15. Juli 2026, in der beschrieben wurde, dass sich eine Einheit jeweils aus einer Stammaktie und der Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants zusammensetzt. Die Gesamtzahl der bei Umwandlung und Ausübung der Warrants potenziell begebenen Aktien bleibt unverändert.

Das Unternehmen zahlte Vermittlungsprovisionen in Form von 47.670 $ in bar sowie 238.350 Vermittler-Warrants mit einem Ausübungspreis von 0,20 $ pro Warrant, die am 23. Juli 2028 verfallen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot für den Abschluss der Aufwältigungsarbeiten (Workover) und der Produktionstests an der Gasbohrung Lachowice 7, die Erfüllung der Arbeitsprogrammverpflichtungen auf der Konzession Cieszyn sowie die Bereitstellung von Working Capital für allgemeine Unternehmenszwecke in Polen und in Kanada zu verwenden.

Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere, einschließlich der bei deren Ausübung auszugebenden Wertpapiere, unterliegen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Datum dieser Pressemitteilung abläuft.

Das Angebot steht unter dem Vorbehalt bestimmter Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, darunter auch die Zustimmung der TSX Venture Exchange. Die Finanzierung wurde von der TSX Venture Exchange als Darlehen mit Bonus-Warrants behandelt.

Über Horizon Petroleum Ltd.

Das in Calgary ansässige Unternehmen Horizon ist auf die Bewertung und Entwicklung von Erdgasreserven und sauberen Energiequellen zur Verbesserung der Energieunabhängigkeit und -sicherheit in Europa spezialisiert. Das Management und Board von Horizon bestehen aus Experten aus den Bereichen Erdöl und Erdgas, Wirtschaft und Finanzen mit bedeutender internationaler Erfahrung.

Für weitere Informationen über das Unternehmen wenden Sie sich bitte an:

Dr. David A. Winter

President & CEO

+1 403 619-2957

dawinter@horizon-petroleum.com

Ian Habke

CFO und Vice President Finance

+1 403 973-2900

Ian.habke@horizon-petroleum.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (im Folgenden zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Prognosen, Schätzungen, Erwartungen und Ziele für zukünftige Betriebsaktivitäten, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Horizon liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder durch Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten oder erreicht werden werden, würden, könnten oder sollten.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen, die mit einer Reihe von Risiken verbunden sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den von Horizon erwarteten und in den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beschriebenen Ergebnissen abweichen und in einigen Fällen sogar wesentlich abweichen.

Obwohl Horizon der Ansicht ist, dass die wesentlichen Faktoren, Erwartungen und Annahmen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf der Grundlage der zum Zeitpunkt dieser Aussagen verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen gegeben werden, und solche Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen.

Offenlegung zum Öl- und Gasgeschäft

Reserven sind jene Erdölmengen, die unter definierten Bedingungen durch die Umsetzung von Erschließungsprojekten an bekannten Lagerstätten zum Stichtag voraussichtlich wirtschaftlich förderbar sind. Reserven müssen zum Stichtag entdeckt, förderbar, wirtschaftlich verwertbar und auf der Basis der angewandten Förderprojekte noch vorhanden sein. Reserven werden je nach dem mit den Schätzungen verbundenen Sicherheitsgrad weiter in nachgewiesene, wahrscheinliche und mögliche Reserven unterteilt und können je nach Förderstatus und Projektreife weiter unterteilt werden.

Die Reserven werden nach dem Grad der Sicherheit eingestuft, der mit den Schätzungen verbunden ist. Bei den Reserven handelt es sich um geschätzte verbleibende Mengen an Erdöl, Erdgas und verwandten Substanzen, die voraussichtlich ab einem bestimmten Zeitpunkt aus bekannten Lagerstätten wirtschaftlich förderbar sind, basierend auf:

· Auswertung von Bohr-, geologischen, geophysikalischen und Engineering-Daten;

· Einsatz bewährter Technologien;

· sowie wirtschaftliche Bedingungen, die allgemein als angemessen angesehen werden und offengelegt werden müssen.

Nachgewiesene Reserven (1P) sind jene Reserven, bei denen mit hoher Sicherheit ( 90 %) davon ausgegangen werden kann, dass sie förderbar sind. Es ist wahrscheinlich, dass die tatsächlich noch zu fördernden Mengen die geschätzten nachgewiesenen Reserven übersteigen werden.

Wahrscheinliche Reserven (2P) sind jene zusätzlichen Reserven, deren Gewinnung mit einem geringeren Grad an Sicherheit erwartet wird als bei nachgewiesenen Reserven. Es ist gleichermaßen wahrscheinlich, dass die tatsächlich noch gewinnbaren Mengen größer oder kleiner ausfallen als die Summe der geschätzten nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven (Proved + Probable bzw. 2P).

Mögliche Reserven (3P) sind jene zusätzlichen Reserven, bei denen die Wahrscheinlichkeit ihrer Förderung (<=10 %) geringer ist als bei den wahrscheinlichen Reserven. Es ist unwahrscheinlich, dass die tatsächlich noch zu fördernden Mengen die Summe der geschätzten nachgewiesenen, wahrscheinlichen und möglichen Reserven übersteigen werden. Ressourcen werden im COGE-Handbuch, Band 1, Abschnitt 5 wie folgt definiert: Bedingte Ressourcen sind jene Erdölmengen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt als potenziell aus bekannten Lagerstätten förderbar eingeschätzt werden, wobei die betreffenden Projekte jedoch aufgrund einer oder mehrerer Unwägbarkeiten noch nicht als ausgereift genug für eine kommerzielle Erschließung angesehen werden. Zu den bedingten Ressourcen können beispielsweise Projekte gehören, für die es derzeit keine tragfähigen Märkte gibt, bei denen die kommerzielle Förderung von einer noch in der Entwicklung befindlichen Technologie abhängt oder bei denen die Bewertung des Vorkommens nicht ausreicht, um die Wirtschaftlichkeit eindeutig zu beurteilen. Zu den Unwägbarkeiten können Faktoren wie wirtschaftliche, rechtliche, ökologische, politische und regulatorische Aspekte oder ein Mangel an Absatzmärkten gehören. Es ist zudem angemessen, die geschätzten nachgewiesenen förderbaren Mengen, die mit einem Projekt in der frühen Bewertungsphase verbunden sind, als bedingte Ressourcen einzustufen. Bedingte Ressourcen werden weiter nach dem Grad der mit den Schätzungen verbundenen Sicherheit klassifiziert und können je nach Projektreife unterteilt und/oder anhand ihres wirtschaftlichen Status charakterisiert werden. Nicht alle technisch realisierbaren Erschließungspläne sind wirtschaftlich rentabel. Die wirtschaftliche Rentabilität eines Erschließungsprojekts hängt von der Prognose der finanziellen Rahmenbedingungen über die gesamte Projektlaufzeit ab. Bei bedingten Ressourcen wird die Risikokomponente, die sich auf die Wahrscheinlichkeit bezieht, dass eine Lagerstätte kommerziell erschlossen wird, als Erschließungswahrscheinlichkeit bezeichnet. Bei bedingten Ressourcen entspricht die Wahrscheinlichkeit der Wirtschaftlichkeit der Erschließungswahrscheinlichkeit. AUSGEWÄHLTE ABKÜRZUNGEN Sofern nicht anders ausgewiesen oder der Kontext nichts anderes erfordert, haben die folgenden Abkürzungen die nachstehend angegebene Bedeutung: Rohöl und Erdgaskondensate Erdgas

Bbls/d Barrel Öl pro Tag cf Kubikfuß

Bbls or Bbl Barrel Öl Mcf Tausend Kubikfuß

Boe Barrel Öläquivalent Mcf/d Tausend Kubikfuß pro Tag

Boe/d Barrel Öläquivalent pro Tag Mcfe Tausend Kubikfuß Gasäquivalent

Mbbls Tausend Barrel Bcf Milliarden Kubikfuß

MBoe Tausend Barrel Öläquivalent Bcfe Milliarden Kubikfuß Äquivalent

NGL Erdgaskondensate Bcm Milliarden Kubikmeter

Bbl/MMcf Barrel Öl pro Million Kubikfuß MMbtu Millionen BTU

$/Mcf Dollar pro Tausend Kubikfuß MMcf Millionen Kubikfuß

Mcm Millionen Kubikmeter

MMcf/d Millionen Kubikfuß pro Tag

TCF Billionen Kubikfuß

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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