High Tide reicht vorläufigen Basisprospekt als Ersatz für den abgelaufenen Basisprospekt ein

CALGARY, AB, 21. Juli 2023 / IRW-Press / – High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das einflussreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen als Ersatz für seinen vorherigen Basisprospekt, der am 22. Mai 2023 ablief, einen vorläufigen Basisprospekt in Kurzform (der Prospekt) eingereicht hat, der dem Unternehmen die nötige Flexibilität bietet, um bei Bedarf Finanzierungschancen und günstige Marktbedingungen während eines Zeitraums von 25 Monaten, in dem der finalisierte Prospekt Gültigkeit hat, wahrnehmen zu können (der Gültigkeitszeitraum).

Der Prospekt wurde in sämtlichen kanadischen Provinzen und Territorien aufgelegt. Sobald der Prospekt endgültig und wirksam ist, wird das Unternehmen in der Lage sein, von Zeit zu Zeit Stammaktien, Warrants, Einheiten, Zeichnungsscheine, Schuldverschreibungen, wandelbare Wertpapiere oder eine beliebige Kombination dieser Wertpapiere (zusammen die Wertpapiere) im Wert von insgesamt bis zu 100.000.000 C$ (oder dem entsprechenden Gegenwert) in einer oder mehreren Transaktionen während des Gültigkeitszeitraums anzubieten, auszugeben und zu verkaufen.

Das Unternehmen hat bei der United States of America Securities and Exchange Commission (die SEC) auch eine entsprechende Registrierungserklärung (Registration Statement) für die Wertpapiere im Rahmen des U.S. Canada Multijurisdictional Disclosure System eingereicht.

Das Unternehmen kann den Prospekt auch in Verbindung mit einem Vertrieb zum bestmöglichen Marktkurs (at the market) gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen verwenden, was den Verkauf von Wertpapieren im Namen des Unternehmens über die TSX Venture Exchange (die TSXV) (oder über andere bestehende Handelsmärkte) erlauben würde, wie im geltenden Prospektnachtrag näher beschrieben. Eine Vereinbarung über einen solchen Vertrieb wurde bislang nicht getroffen.

Das Unternehmen kann den Nettoerlös aus dem Verkauf von Wertpapieren für allgemeine Unternehmenszwecke, Kapitalprojekte, interne Expansionsaktivitäten oder für den Erwerb anderer Geschäfte, Vermögenswerte oder Wertpapiere durch das Unternehmen oder eine seiner Tochtergesellschaften verwenden.

Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch werden die Wertpapiere in Rechtssystemen verkauft, in denen ein Verkaufsangebot, ein Vermittlungsangebot oder der Verkauf von Wertpapieren vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen in diesen Rechtssystemen rechtswidrig wäre. Sollten im Zusammenhang mit dem Prospekt Wertpapiere angeboten werden, werden die für solche Wertpapiere geltenden Konditionen und die beabsichtigte Verwendung des Nettoerlöses aus einem solchen Emissionsangebot zum Zeitpunkt des Emissionsangebots festgelegt und in einem Prospektnachtrag beschrieben, der zum Zeitpunkt eines solchen Emissionsangebots bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht und von High Tide zur Verfügung gestellt wird.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte nicht konzessionierte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 153 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario, Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler Kanadas mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske und intelligente Schließfächer integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

E-Commerce-Plattformen: High Tide betreibt eine Reihe der führenden Websites für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brand weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde sowohl 2021 als auch 2022 vom Report on Business Magazine der Globe and Mail als eines der am stärksten wachsenden Unternehmen Kanadas genannt. Das Unternehmen landete überdies in der Liste der wachstumsstärksten Unternehmen auf dem amerikanischen Kontinent der Financial Times für 2023 auf Platz eins in der Kategorie Einzelhandel. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR und EDGAR.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Zu den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über: die Genehmigung des vorläufigen und endgültigen Prospekts und der Registrierungserklärung, zukünftige Finanzierungschancen und die Marktbedingungen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung widerspiegeln, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen sich einige der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift Nicht erschöpfende Liste von Risikofaktoren in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedar.com und www.sec.gov abrufbar sind, wobei diese Faktoren hier durch Verweis einbezogen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Omar Khan

Senior Vice President, Corporate & Public Affairs

High Tide Inc.

omar@hightideinc.com

403-770-3080

Anlegerkontakt:

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

vahan@hightideinc.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

High Tide Inc.

Vahan Ajamian

#111-113, 11127 15th Street NE

T3K 2M4 Calgary, AB

Kanada

email : ir@hightideinc.com

Pressekontakt:

High Tide Inc.

Vahan Ajamian

#111-113, 11127 15th Street NE

T3K 2M4 Calgary, AB

email : ir@hightideinc.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.