Hier geht was… Dieses Unternehmen stürmt mit gleich zwei wichtigen Projekten in Richtung Produktion!

Mit der finalen Bauentscheidung für ,Nussir‘ und der Planung zur möglichen Wiederaufnahme von ,Springer‘ positioniert sich diese Kritische Metalle-Firma in zwei der spannendsten westlichen…

…Engpassrohstoffe: Kupfer und Wolfram.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Blue Moon Metals Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Blue Moon Metals Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 16. Juni 2026, 5:36X Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

kritische Mineralien sind längst mehr als ein Spezialthema der Rohstoffwelt. Kupfer, Silber, Zink, Wolfram, Germanium und Gallium entscheiden heute mit darüber, ob Elektromobilität, Stromnetze, erneuerbare Energien, Halbleiter, Verteidigungstechnik und industrielle Lieferketten verlässlich funktionieren. Genau deshalb ist der Kampf um neue, westliche und politisch verlässliche Bezugsquellen in vollem Gange.

Die jüngsten Daten der Internationalen Energieagentur zeigen, wie stark Produktion und Verarbeitung vieler kritischer Mineralien regional konzentriert sind. Parallel haben Exportbeschränkungen einzelner Länder den Markt nervöser gemacht und bei mehreren Rohstoffen scharfe Preissprünge ausgelöst.

Für Anleger entsteht damit ein klares Bild: Wer heute Projekte in stabilen Tier-1-Regionen bis in Richtung Produktion bringt, kann in einem Markt mit struktureller Knappheit deutlich stärker wahrgenommen werden. Je mehr Markt- und Handelsbeschränkungen in erster Linie durch die führenden Hersteller und Veredler in den letzten Jahren dazukamen, desto stärker war der Preisausschlag bei…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und Methodik

Blue Moon Metals Inc.: Pressemitteilung vom 16.04.2026, „Blue Moon Announces Results of ,Nussir‘ Project Feasibility Study“.

Blue Moon Metals Inc.: Pressemitteilung vom 27.04.2026, „Final Investment Decision to Construct ,Nussir‘ Project Mine / Intention to Construct ,Springer‘ Tungsten Mine“.

Blue Moon Metals Inc.: Pressemitteilung vom 28.04.2026, „Blue Moon Consolidates ,Springer‘ Tungsten Claims“.

Blue Moon Metals Inc.: Pressemitteilung vom 06.05.2026, „Closing of C$156 Million Bought Deal Offerings“.

Blue Moon Metals Inc.: Projektseiten ,Nussir‘ und ,Springer‘ sowie Unternehmenspräsentationen.

International Energy Agency: Global Critical Minerals Outlook 2025.

Fortune Business Insights: Tungsten Market Outlook.

Marketplace.org und Tagesschau.de zu Wolframpreis-/Lieferkettenentwicklung.

BCSC/NI 43-101-Hinweise zu historischen Schätzungen, Mineralressourcen und Mineralreserven.

Methodik/Annahmen: Auswertung öffentlich zugänglicher Unternehmensmeldungen, Projektseiten, technischer Kennzahlen und Marktquellen; keine eigenen Kursmodelle; qualitative werbliche Einordnung. Update-Policy: kein automatisches Update geplant. Stand: 15. Juni 2026.

Hinweise, Risikohinweise und Haftungsausschluss

Anzeige/Werbung/Marketingmitteilung: Diese Veröffentlichung ist ein entgeltlicher, werblicher Beitrag über Blue Moon Metals Inc. und stellt keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Ziel dieses Werbeartikels ist es, die Marktattraktivität und Bekanntheit des besprochenen Unternehmens zu erhöhen.

Ersteller und Vergütung: Dieser Werbeartikel wurde durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, Olsberg, erstellt. Die JS Research GmbH erhält für die Erstellung und/oder Verbreitung dieser Veröffentlichung eine Vergütung von SRC swiss resource capital AG. SRC unterhält nach Angaben der Redaktion einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Blue Moon Metals Inc. Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist gemäß § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt.

Interessenkonflikte: Zum Zeitpunkt der Erstellung bestehen folgende offenzulegende Interessen bzw. potenzielle Interessenkonflikte: JS Research GmbH, Autor und diesen nahestehende Personen halten Netto-Long Position von unter 0,5 % an Blue Moon Metals Inc. Auftraggeber, Emittent, IR-Dienstleister oder diesen nahestehende Personen können Wertpapiere des Emittenten halten, kaufen oder verkaufen. Der Emittent, SRC und/oder weitere beauftragte Dienstleister haben ein wirtschaftliches Interesse an einer positiven Darstellung des Unternehmens.

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Allgemeine Risiken: Investments in börsennotierte Rohstoff-, Entwicklungs-, Explorations- und Small-/Micro-Cap-Unternehmen sind hochspekulativ. Es bestehen erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust. Risiken umfassen insbesondere Rohstoffpreis-, Währungs-, Liquiditäts-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Projekt-, Bau-, Genehmigungs-, Umwelt-, Rechts-, Steuer-, politische und operative Risiken sowie Risiken aus geringer Handelsliquidität und hoher Kursvolatilität.

Rohstoff- und Projektangaben: Angaben zu Produktionszielen, Investitionskosten, Cash Costs, All-in Sustaining Costs, freiem Cashflow, NPV, IRR, Ressourcen, Reserven, Minenlaufzeiten, Bohrprogrammen, Projektzeitplänen und potenziellen Erweiterungen beruhen auf Unternehmensangaben, technischen Berichten, Managementmodellen oder Marktdaten. Solche Angaben sind mit Unsicherheiten behaftet und können sich wesentlich ändern. Nicht-IFRS-/branchenübliche Kennzahlen wie freier Cashflow, Cash Costs, AISC, NPV und IRR sind nicht notwendigerweise mit Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Besondere NI-43-101-/BCSC-Hinweise zu ,Springer‘: Historische Schätzungen, historische Bohrergebnisse und historische Projektangaben zu ,Springer‘ sind nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu verstehen, sofern sie nicht ausdrücklich durch eine qualifizierte Person nach aktuellem Standard bestätigt wurden. Eine qualifizierte Person hat nach Unternehmensangaben bisher nicht ausreichend Arbeit geleistet, um die historischen ,Springer‘-Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren. Blue Moon behandelt diese historischen Schätzungen daher nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Besondere Hinweise zur ,Springer‘-Wiederaufnahme: Die vom Unternehmen avisierte Wiederaufnahme der ,Springer‘-Produktion basiert derzeit wesentlich auf internen Managementmodellen und nicht auf einer aktuellen Machbarkeitsstudie mit ausgewiesenen Mineralreserven, die technische und wirtschaftliche Tragfähigkeit demonstriert. Nach Unternehmensangaben weisen Projekte, die ohne aktuelle Machbarkeitsstudie in Richtung kommerzielle Produktion vorangetrieben werden, ein deutlich höheres technisches und wirtschaftliches Risiko auf. Es gibt keine Gewähr, dass ,Springer‘ wie geplant, zu den erwarteten Kosten, mit den erwarteten Produktionsmengen oder überhaupt wieder in Betrieb genommen wird.

Mineralressourcen und Mineralreserven: Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und weisen nicht zwingend eine nachgewiesene wirtschaftliche Abbaubarkeit auf. Abgeleitete Ressourcen sind geologisch spekulativer als gemessene oder angezeigte Ressourcen und dürfen nach NI 43-101 grundsätzlich nicht als Grundlage von Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudien dienen, außer im Rahmen der dafür zulässigen Ausnahmen. Es darf nicht unterstellt werden, dass weitere Arbeiten zu wirtschaftlich abbaubaren Reserven führen.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Einschätzungen, unter anderem zu Projektentwicklung, Produktionsbeginn, Produktionsmengen, Kosten, Cashflow, Metallpreisen, Finanzierung, Genehmigungen, technischer Umsetzung, Explorationspotenzial, Marktumfeld und strategischer Bedeutung. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich als falsch erweisen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen.

Quellen und Gewährleistung: Die Informationen stammen aus Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig gehalten wurden, insbesondere Unternehmensmeldungen, technische Berichte, Projektseiten, Branchen- und Marktdaten. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit wird nicht übernommen. Externe Links werden ohne Haftung für deren Inhalte genannt. Eine Aktualisierungspflicht besteht nicht.

Marktmissbrauchsrecht/Transparenz: Diese Veröffentlichung wurde mit dem Ziel erstellt, Werbung und Meinung klar von Tatsachen zu trennen, Zahlungen und potenzielle Interessenkonflikte offenzulegen und Risiken nicht zu verschweigen. Gleichwohl kann sie aufgrund der entgeltlichen Beziehung nicht als unabhängig gelten. Leser sollten dies bei ihrer Bewertung besonders berücksichtigen.

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