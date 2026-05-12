Hi-View schließt umfassenden Wildtiermanagementplan für die Toodoggone-Konzessionsgebiete ab

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 12. MAI 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. (Hi-View oder das Unternehmen) (CSE: GXLD; OTCQB: GXLDF; FWB: B630) gibt den Abschluss eines Wildtiermanagementplans (WMP) für sein Toodoggone-Portfolio bekannt, das sich in den nördlichen Omineca Mountains von British Columbia befindet. Der Plan, der in Zusammenarbeit mit den Umweltberatungsunternehmen EcoLogic Consultants Ltd. und Chu Cho Environmental ausgearbeitet wurde, legt für die gesamten Explorationsaktivitäten des Unternehmens im Jahr 2026 einen strengen Rahmen für den Schutz von Wildtieren und empfindlichen Ökosystemen fest.

Hi-View Resources änderte vor kurzem seine vom Ministry of Energy, Mines, and Low Carbon Innovation von BC erteilte Explorationsgenehmigung, um das Konzessionspaket seiner Toodoggone-Konzessionsgebiete zu erweitern, neu erworbene Flächen einzubeziehen und ein umfassendes Explorationsprogramm einzuleiten. Mit der Änderung werden außerdem zuvor ungenaue Schätzungen der Eingriffe berichtigt, um das tatsächliche Ausmaß der geplanten Aktivitäten besser abzubilden; dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für eine verantwortungsvolle Ressourcenerschließung in einer der ökologisch bedeutendsten Landschaften von British Columbia.

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Abbildung 1. Logos von EcoLogic Consultants und Chu Cho Environmental

Das Wildtiermanagementprogramm des Unternehmens legt bewährte Umweltpraktiken im Hinblick auf empfindliche Lebensräume und Wildtiere fest. Während des gesamten Explorationsprogramms werden Interaktionen mit Wildtieren, Minderungsmaßnahmen und Zwischenfälle dokumentiert und gemeldet.

Das Programm ist auf minimale Umweltbelastung ausgelegt und nutzt bereits beeinträchtigte Flächen, Bohrplattformen mit geringer Grundfläche, ein verantwortungsbewusstes Wassermanagement und eine schrittweise Rekultivierung. Dem Projekt kommt die Nähe zur Porphyr-Entdeckung AuRORA von AMARC Resources im Norden zugute, die den geologischen Kontext liefert und das Potenzial des Gebiets für eine Kupfer-Gold-Mineralisierung mit großer Tonnage in der Tiefe unterstreicht.

Hi-View treibt sein Explorationsprogramm für 2026 im gesamten Toodoggone-Portfolio weiter voran, wobei der Wildtiermanagementplan als Eckpfeiler der übergreifenden Strategie des Unternehmens im Bereich ökologische Verantwortung dient. Das Unternehmen freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit EcoLogic Consultants Ltd. und lokalen Interessengruppen.

Über EcoLogic Consultants Ltd.

EcoLogic Consultants Ltd. ist ein in North Vancouver ansässiges Umweltberatungsunternehmen, das wissenschaftlich fundierte Lösungen für das Wildtier- und Lebensraummanagement in ganz Westkanada anbietet.

Über Chu Cho Environmental

Chu Cho Environmental ist ein in Prince George ansässiges Umweltberatungsunternehmen, das sich auf Ressourcenerschließungsprojekte im gesamten Norden von British Columbia spezialisiert hat und über umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Umweltverträglichkeitsprüfung, Monitoring und Einbindung indigener Gemeinschaften verfügt.

Über Hi-View Resources Inc.

Hi-View Resources Inc., ein an der Canadian Securities Exchange notiertes Mineralexplorationsunternehmen, treibt die Erschließung eines Portfolios an Gold-, Silber- und Kupferprojekten in der Region Toodoggone im nördlichen British Columbia voran. Die zu 100 % unternehmenseigenen und optionierten Projekte des Unternehmens decken über 27.910 Hektar ab und beinhalten das Vorzeigeprojekt Golden Stranger, die Claims Lawyers und das Projekt Borealis – alle als Zielgebiete mit hoher Priorität eingestuft. Zu den weiteren Projekten unter Optionsvereinbarung zählen Saunders, Northern Claims, Nub und Harmon Peak. Weitere 1.300 Hektar hat das Unternehmen derzeit als Mineralclaims beantragt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Hi-View oder in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Im Namen des Board of Directors,

R. Nick Horsley

R. Nick Horsley, CEO

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Hi-View Resources Inc.

R. Nick Horsley – CEO

E-Mail: info@hiviewresources.com

Telefon: (604) 343-4337

Website: www.hiviewgold.com

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Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Wir berufen uns auf die Safe-Harbour-Bestimmungen.

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