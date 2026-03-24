Hi-View ändert die Explorationsgenehmigung und schließt Porphyr-Ziele mit hoher Priorität mit ein

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 24. März 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. (Hi-View oder das Unternehmen) (CSE: GXLD; OTCQB: HVWRF; FWB: B630) gibt die erfolgreiche Änderung zu Mine Nr. 0200018 (Genehmigung Nr. MX-100000327) für seine Liegenschaft Golden Stranger bekannt. Die Änderung schließt jetzt die Porphyr-Zielzonen Lawyers East, Saunders und Borealis ein, verbessert dadurch das Portfolio Toodoggone des Unternehmens und stellt ein sorgfältig geplantes Explorationsrahmenwerk über fünf Jahre auf.

R. Nick Horsley, Chief Executive Officer von Hi-View, kommentierte: Diese Änderung der Genehmigung stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer disziplinierten und methodischen Strategie, das komplette Mineralpotenzial des Portfolios Toodoggone zu erschließen, dar. Ich möchte der Kwadacha Nation, Takla Nation und Tsay Keh Dene Nation herzlich für die Aufnahme in ihre traditionellen Gebiete danken.

Unter Berücksichtigung der höchsten Umwelt- und Ökologiestandards haben wir jetzt ein strukturiertes Explorationsrahmenwerk über fünf Jahre gesichert. Dies beinhaltet bis zu 100 Linienkilometer IP-Untersuchungen und bis zu 45 Bohrstellen. Die Genehmigung schafft eine solide Grundlage für ein umfassendes, verantwortungsbewusstes Explorationsprogramm, das auf die Auswahl der endgültigen Bohrziele in unserem extensiven Landbesitz ausgerichtet ist.

Wir sind zuversichtlich, dass unser systematischer Ansatz, der geologische Probenahmen mit geophysikalischen Untersuchungen integriert, effektiv Vektoren für weitere Porphyr-Bohrziele hoher Priorität erbringt, unser Verständnis für den Bezirk stärkt und beträchtlichen, langfristigen Wert für unsere Aktionäre schafft.

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Abbildung 1. Karte der geänderten Genehmigungszone Hi-View

Die Änderung erweitert das Konzessionspaket und die MYAB-Grenzen, schließt neu akquirierte Gebiete mit ein und führt ein robustes geophysikalisches IP-Programm neben geplanten Bohrungen zur Erschließung des Mineralpotenzials in der Liegenschaft durch. Die Änderung aktualisiert außerdem die früher bereits genehmigten Schätzungen der Flächeninanspruchnahme für Bohrstellen und das Campgelände, da die ursprünglich genehmigten Gebiete als ungenau eingestuft wurden und den tatsächlichen Umfang der genehmigten Aktivitäten nicht widerspiegelten. Die überarbeiteten Flächenberechnungen stellen die Dimensionen und die Fläche, die zur sicheren und effektiven Ausführung der geplanten Aktivitäten nötig sind, besser dar.

Über die fünfjährige Laufzeit der Änderung hat Hi-View IP-Untersuchungen über bis zu 100 Linienkilometer und bis zu 45 Bohrstellen an Prioritätszielen geplant. Das Fünf-Jahres-Programm beginnt mit ungefähr 73 Linienkilometern IP-Untersuchungen und bis zu 26 geplanten Bohrstellen, unterstützt von einem vorläufigen Camp und bestehender Infrastruktur. Alle Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten. Dazu gehören die Nutzung bereits erschlossener Gebiete, wo dies möglich ist, Bohrplattformen mit geringer Grundfläche, ein verantwortungsbewusstes Wassermanagement, eine sichere Lagerung von Kraftstoffen sowie eine schrittweise Renaturierung.

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Abbildung 2. Karte der modifizierten Genehmigungszone Hi-View

Dieses erweiterte und integrierte Explorationsprogramm unterstützt die systematische Erweiterung des Portfolios Toodoggone und basiert auf der Verpflichtung des Unternehmens zu Verantwortungsbewusstsein in Umweltmanagement und Ressourcenentwicklung. Die Pläne für die vier, in dieser Änderung beinhalteten Projektgebiete sind unten aufgeführt. Es ist ein gesonderter Antrag geplant, um weitere IP-Untersuchungen auf den zusätzlichen Toodoggone-Liegenschaften von Hi-View zu ermöglichen.

Hi-Views Explorationspläne 2026 beginnen die Saison mit regionalen Boden- und Gesteinsproben und geologischer Kartierung in neuen geophysikalischen Zielen und bekannten Vorkommen. Dies wird parallel zu gezielten IP-Messlinien in den Zielgebieten durchgeführt. Die geplante Änderung der Genehmigung beantragt auch eine Erweiterung der Bohrstellen im ersten Jahr auf 26 Bohrstellen in den unten beschriebenen Zielen. Diese potenziellen Bohrziele werden durch Oberflächenproben, Kartierung und geophysikalische Untersuchungen im Jahr 2026 genauer bewertet und definiert.

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Abbildung 3. Pläne für Lawyers East und Saunders

Im Projekt Lawyers East umfasst das geplante Fünf-Jahres-Programm 5 für Hubschrauber zugängliche Bohrstellen, 5 Hubschrauberlandeplätze und IP-Untersuchungen über ungefähr 18 Linienkilometer. Im Projektgebiet Saunders konzentriert sich das Fünf-Jahres-Programm auf geophysikalische Untersuchungen, mit geplanten IP-Untersuchungen über ungefähr 3,39 Linienkilometer. Im Projektgebiet Borealis beinhaltet das geplante Fünf-Jahres-Programm 5 für Hubschrauber zugängliche Bohrstellen, 5 Hubschrauberlandeplätze und IP-Untersuchungen über ungefähr 51,5 Linienkilometer.

Das Projektgebiet liegt in unmittelbarer Nähe zu einer der wichtigsten jüngsten Porphyr-Entdeckungen in Toodoggone. Das AuRORA-System von AMARC Resources, Teil des neuen Trend-Korridors JOY im Norden, ergab Bohrabschnitte mit 661 Metern von 0,23 % Kupfer und 0,17 g/t Gold, ein bestätigtes Porphyr-Zentrum mit einem großen hydrothermalen Profil. Die Nähe zu AMARCs bestätigtem, durch Bohrungen definiertem Porphyr-System liefert sowohl einen Vektor zu tiefer gelegenen Zielen als auch einen starken Konzeptnachweis, dass der Bezirk Kupfer-Gold-Mineralisierung großer Tonnage in der Tiefe enthalten kann. AMARC Resources Ltd., Amarc Announces New High Grade ‚AuRORA‘ Copper-Gold-Silver Deposit Discovery in Collaboration with Freeport at the JOY District, British Columbia, 17. Januar 2025. Bezogen aus: amarcresources.com/news-releases/amarc-announces-new-high-grade-aurora-copper-gold-silver-deposit-discovery-in-collaboration-with-freeport-at-the-joy-district/

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Abbildung 4. Lageplan von Borealis

Im Projektgebiet Borealis beinhaltet das geplante Programm den Bau von 5 per Hubschrauber erreichbaren Bohrstellen und 5 Hubschrauberlandeplätzen vor, um effiziente Bohrarbeiten in abgelegenen Gebieten auf dem gesamten Gelände zu ermöglichen. Neben den Bohrarbeiten umfasst das Bohrprogramm außerdem geophysikalische IP-Untersuchungen über ungefähr 51,5 Linienkilometer, die wichtige Daten unter der Oberfläche zur Definition und Priorisierung von Mineralisierungszielen vor der Durchführung künftiger Bohrkampagnen liefern.

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Abbildung 5. Plan für Golden Stranger

Das Projektgebiet Golden Stranger umfasst das gleiche, unter der ursprünglichen Genehmigung genehmigte Gebiet (Genehmigung Nr. MX-100000327). Für das Fünf-Jahres-Programm plant das Unternehmen 16 für Hubschrauber zugängliche Bohrstellen, unterstützt von 6 Hubschrauberlandeplätzen in diesem Gebiet. Für das MYAB-Gebiet in Golden Stranger liegt auch die Genehmigung für ein vorläufiges Camp mit bis zu 12 Strukturen, die verwendet werden dürfen, vor. Das Unternehmen zieht jedoch den Bau eines zentral gelegenen Camps entlang bestehenden Straßenzugangs soweit möglich vor, anstatt auf ein nur durch Hubschrauber zugängliches Camp angewiesen zu sein.

Mit dieser Änderung der Genehmigung ist Hi-View Resources gut positioniert, ein systematisches und verantwortungsbewusstes Explorationsprogramm in seinen Toodoggone-Liegenschaften durchzuführen. Mit einer Laufzeit von fünf Jahren, IP-Untersuchungen über bis zu 100 Linienkilometer und 45 Bohrstellen spiegelt das Programm die Zuversicht des Unternehmens in das Mineralpotenzial der Region und seine Verpflichtung zu Wertschöpfung für Aktionäre durch disziplinierte, umweltbewusste Ressourcenentwicklung wider.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Marilyne Laccasse, P.Geo., Beraterin des Unternehmens und qualifizierte Sachverständige gemäß der Definition in National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Hi-View Resources Inc.

Hi-View Resources Inc., ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen an der Canadian Securities Exchange, bringt ein Portfolio an Gold-, Silber- und Kupferprojekten in der Region Toodoggone im nördlichen British Columbia voran. Die zu 100 % unternehmenseigenen und optionierten Projekte des Unternehmens decken über 27.791 Hektar ab und beinhalten das Vorzeige-Projekt Golden Stranger, die Claims Lawyers und das Projekt Borealis – alle als Zielgebiete mit hoher Priorität eingestuft. Weitere Projekte im Portfolio umfassen die Konzessionsgebiete Nub und Saunders, während die Northern Claims und Harmon Peak unter aktiven Optionsvereinbarungen verbleiben. Weitere 1.300 Hektar hat das Unternehmen derzeit als Mineralclaims beantragt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Hi-View oder in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Im Namen des Board of Directors,

R. Nick Horsley

R. Nick Horsley, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hi-View Resources Inc.

R. Nick Horsley – CEO

E-Mail: info@hiviewresources.com

Telefon: (604) 377-8994

Website: www. hiviewresources.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte erwartet, plant, sieht voraus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen in Bezug auf das Incentive-Programm und die erwartete Verwendung des daraus erzielten Erlöses. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören Marktpreise, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

WIR BEMÜHEN UNS UM DAS SAFE-HARBOUR-ZERTIFIKAT.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hi-View Resources Inc.

Howard Milne

Suite 170-422 Richards Street

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email : hdmcap@shaw.ca

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