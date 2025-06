HEALWELL AI nutzt Orion Health für den Eintritt in den US-Markt

– HEALWELL führt eine Reihe von KI-gestützten Tools auf dem US-Markt ein, die das bestehende Softwareangebot von Orion Health in den USA ergänzen.

– Dadurch werden die global validierten KI-Fähigkeiten von HEALWELL und die erstklassige Infrastruktur-Software für Gesundheitsdaten von Orion Health zusammengeführt, sodass ein einzigartiges Angebot für den US-Markt entsteht.

– Diese Markteinführung in den USA nutzt die umfassende Branchenerfahrung von Orion Health in den USA, seine bestehende US-Präsenz und seine jahrzehntelange Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von Infrastruktur-Software für Gesundheitsdaten für Kunden in acht US-Bundesstaaten.

– Die Ausgaben des US-Markts für digitale Gesundheit erreichten im Jahr 2024 eine Höhe von 160,4 Milliarden $ und werden von 2025 bis 2033 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von voraussichtlich 15,4 % auf 695,2 Milliarden $ ansteigen.1 Da der US-Gesundheitssektor der größte weltweit ist, sieht HEALWELL den US-Markt als einen wichtigen Schwerpunkt an.

TORONTO, ON, 11. Juni 2025 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX) (OTCQX: HWAIF), ein Gesundheitsunternehmen mit Fokus auf Künstliche Intelligenz für die präventive Pflege, freut sich, eine strategische Expansion in den US-Gesundheitsmarkt zu melden; dadurch wird die Ausrichtung der Gruppe nach der Übernahme von Orion Health angepasst. Dieser Schritt stellt einen wichtigen Meilenstein in der Zielsetzung von HEALWELL dar, die präventive Pflege durch KI-gesteuerte Erkenntnisse und eine vertrauenswürdige Gesundheitsdateninfrastruktur voranzubringen.

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in den USA verfügt Orion Health über ein starkes Fundament, um Health Information Exchanges (HIE, Systeme für den Austausch von Gesundheitsinformationen), Accountable Care Organizations (ACO, Zusammenschluss von Leistungserbringern des Gesundheitswesens unter geteilter Verantwortung), klinisch integrierte Netzwerke (KIN), Kostenträger und Gesundheitssysteme zu unterstützen. Seine Technologie ermöglicht den Austausch klinischer Daten in acht US-Bundesstaaten, sodass Tausende von Klinikärzten täglich auf die Gesundheitsdaten von Millionen von Patienten zugreifen können. Diese eingebettete Präsenz verleiht HEALWELL unmittelbare Reichweite und Glaubwürdigkeit in einem der größten und komplexesten Bereiche des Gesundheitswesens weltweit.

Zur Unterstützung dieser strategischen Expansion richtete HEALWELL spezielle Teams in den USA und Kanada ein, was den unterschiedlichen regulatorischen, finanziellen und marktdynamischen Gegebenheiten jeder Region Rechnung trägt.

Orion verfügt in den USA seit mehr als zwei Jahrzehnten über eine starke Präsenz, sagte Brad Porter, Chief Commercial Officer von HEALWELL. Wir haben jetzt die einzigartige Möglichkeit, die Wertschöpfung für unsere Kunden zu beschleunigen, indem wir die bewährte Plattform von Orion mit den KI-Fähigkeiten der nächsten Generation von HEALWELL kombinieren. Die soliden Funktionen für die klinische Validierung und die Datenverlaufskontrolle differenzieren diese Tools auf dem Markt und verringern letztlich Reibungsverluste bei der klinischen Einführung.

Die US-Strategie von HEALWELL konzentriert sich auf die Bereitstellung von wertorientierter Pflege und Initiativen für die Gesundheit der Bevölkerung durch zwei entscheidende Fähigkeiten: eine Gesundheitsdateninfrastruktur und eine Reihe von KI-gestützten Tools, die ACO, KIN, HIE, Kostenträgern und Gesundheitssystemen als attraktives Angebot zur Verfügung gestellt werden.

Da regulatorische Rahmenbedingungen wie TEFCA (Trusted Exchange Framework and Common Agreement) und die Annäherung der Standards in Richtung FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) die nationale Datenlandschaft umgestalten, führt HEALWELL ein modulares, FHIR-natives Repository ein, das zusammen mit dem robusten HL7-basierten Daten-Repository von Orion zum Einsatz kommt. Dieser Ansatz ermöglicht eine TEFCA-bereite, an den Standards orientierte Architektur, die Längsschnittdaten von Patienten, Interoperabilität und Datenaustausch in Echtzeit unterstützt und gleichzeitig einen klaren Upgrade-Pfad für bestehende HIE und Anbieternetzwerke bietet.

Ergänzt wird diese Grundlage durch eine wachsende Reihe von KI-Tools, die von HEALWELL auf den Markt gebracht werden, unter anderem KI-gestützte klinische Suche, KI-gestützte klinische Zusammenfassung und KI-gestützte Patientenidentifikation und Risikostratifizierung. Diese Tools sind darauf ausgelegt, dass sie sich nahtlos in die bestehende klinische Infrastruktur einfügen und den Pflegeteams helfen, schnellere Erkenntnisse zu gewinnen, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und die klinischen Ergebnisse zu verbessern.

Die Nachfrage nach klinisch validierter und erklärbarer KI wächst schnell, erklärte Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL. Unsere Fähigkeit, diese Tools in bestehende Systeme einzubetten, statt sie zu ersetzen, bedeutet, dass wir schnell Wirkung erzielen können, ohne die Arbeitsabläufe zu stören.

Um seine Marktpräsenz in den USA auszubauen, setzt HEALWELL auch auf strategische Partnerschaften und Fusionen. Dr. Dobranowski führte weiter aus: Wie unsere Erfolgsbilanz aufzeigt, werden wir weiterhin US-orientierte Partnerschaften, Akquisitionsmöglichkeiten und organische Expansion evaluieren, um sicherzustellen, dass die Kapitalallokation dem Ziel von HEALWELL entspricht, die Einführung von KI-gesteuerter präventiver Pflege zu ermöglichen.

Zusätzlich zu den Anbietern und öffentlichen Gesundheitssystemen verzeichnet HEALWELL auch eine wachsende Nachfrage aus dem Bereich Life Sciences, in dem die Generierung von Real-World Evidence (RWE), die dezentrale Orchestrierung klinischer Studien und die Identifizierung von Lücken in der Patientenversorgung immer mehr zunehmen. Mit etablierten Partnerschaften im Bereich Life Sciences und einer auf Skalierbarkeit ausgelegten Plattform ist HEALWELL gut aufgestellt, um die klinische Forschung, die klinische Entwicklung und das ergebnisorientierte Engagement auf dem US-amerikanischen Markt zu unterstützen. Die HEALWELL-Tochtergesellschaften Pentavere und Khure Health verfügen über eine erwiesene Erfolgsbilanz bei US-amerikanischen Unternehmen im Life-Sciences- und Gesundheitssektor und sind derzeit mit sieben der zehn größten Pharmaunternehmen weltweit gewerblich tätig.

Wir sehen echte Zugkraft und einen Weg zu signifikantem Wachstum, sagte James Lee, neuer CEO von HEALWELL. Wir machen bei den Integrations- und Markteinführungsplänen ausgezeichnete Fortschritte und sehen enorme Chancen, sowohl verantwortungsbewusst zu expandieren als auch die Ausgaben zu rationalisieren, um die operativen Margen zu verbessern. Wir stehen erst am Anfang der Entwicklung, wenn es darum geht zu beweisen, wie KI die Ergebnisse für Patienten verbessern und die Gesundheitssysteme dabei unterstützen kann, ihre Ressourcen gezielter einzusetzen. Dies ist eine spannende Zeit für die Branche.

Das auf die USA ausgerichtete Leistungsportfolio von HEALWELL umfasst HEALWELL Data as a Service, einen FHIR-Beschwerdedatenspeicher und eine wachsende Reihe von KI-gestützten Tools, die die klinische Suche, die klinische Zusammenfassung zu Patienten, die Patientenidentifikation und die Risikostratifizierung von Patienten unterstützen. Diese Fähigkeiten ergänzen die etablierten und skalierten US-Angebote von Orion Health, unter anderem Amadeus Digital Care Record, Virtuoso Digital Front Door und Communicate Direct Secure Messaging, und bilden eine integrierte Plattform, die sowohl Infrastruktur als auch Informationen an die vorderste Front der Betreuung bringt.

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

1 www.imarcgroup.com/united-states-digital-health-market

Über HEALWELL

HEALWELL ist ein Unternehmen für Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, welche die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol HWAIF am OTCQX Market. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter healwell.ai/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, einschließlich Aussagen über das Potenzial von HEALWELL und Orion Health, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln oder bestehende zu verbessern oder zu kombinieren, sowie über die erwarteten Auswirkungen solcher Produkte und Dienstleistungen; und den erwarteten Zeitplan, den Schwerpunkt und die Umsetzung der strategischen Expansion von Healwell in den US-Markt. Sie basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter oder Ausdrücke wie Mission, Chance, Einführung, engagiert, weiterhin, verbessern oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten, erfolgen oder erreicht werden werden, können, könnten, würden, sollten, dürften oder die Verneinung dieser Begriffe. Die Fähigkeit von HEALWELL, das Personal, die Produkte, Dienstleistungen, Kunden und Beziehungen von Orion Health zu integrieren; die Fähigkeit von HEALWELL und Orion Health, ihre Beziehungen zu ihren Geschäftspartnern aufrechtzuerhalten und zu nutzen; die fortgesetzte Einführung der von HEALWELL und seinen Tochtergesellschaften entwickelten Software, Tools und Lösungen; dass HEALWELL erfolgreich neue Akquisitionen, Investitionen und/oder Partnerschaften identifizieren, umsetzen und integrieren wird. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf der Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen durch die Geschäftsführung sowie auf einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die, obwohl sie von HEALWELL zum Zeitpunkt dieser Aussagen als angemessen erachtet werden, außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise falsch oder unwahr sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: Die Fähigkeit von HEALWELL, das Personal, die Produkte, Dienstleistungen, Kunden und Beziehungen von Orion Health zu integrieren; die Fähigkeit von HEALWELL und Orion Health, ihre Beziehungen zu ihren Geschäftspartnern aufrechtzuerhalten und zu nutzen; die fortgesetzte Einführung der von HEALWELL und seinen Tochtergesellschaften entwickelten Software, Tools und Lösungen; dass HEALWELL erfolgreich neue Akquisitionen, Investitionen und/oder Partnerschaften identifizieren, umsetzen und integrieren kann, die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die ausreichende Verfügbarkeit von Betriebskapital und der Zugang zu Finanzmitteln; HEALWELLs Fähigkeit, geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die fortgesetzte Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter durch HEALWELL; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; die Nachfrage nach immer innovativeren Produktlösungen und Dienstleistungsangeboten; die Frage, ob Technologien wie vorgesehen oder überhaupt funktionieren; Trends beim Kundenwachstum und der Einführung neuer Technologien in der Branche; und dass die unten aufgeführten Risikofaktoren zusammengenommen keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den operativen Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 31. März 2025 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Telefon: 604-572-6392

ir@healwell.ai

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HEALWELL AI Inc.

Dr. Alexander Dobranowski

4881 Yonge St. Suite #300

M2N 5X3 Toronto, Ontario

Kanada

email : ir@healwell.ai

Pressekontakt:

HEALWELL AI Inc.

Dr. Alexander Dobranowski

4881 Yonge St. Suite #300

M2N 5X3 Toronto, Ontario

email : ir@healwell.ai

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.