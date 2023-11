HEALWELL AI erwirbt Beteiligung und gründet strategische Allianz mit „doctorly“, um HEALWELLs klinische Entscheidungsunterstützung auf den europäischen Markt zu bringen

– HEALWELL hat sich im Rahmen einer vor kurzem abgeschlossenen neuen Finanzierungsrunde der Firma doctorly GmbH (doctorly) eine strategische Beteiligung an dieser Firma gesichert. doctorly ist ein innovativer Anbieter von umfassenden Softwarelösungen für das Praxismanagement mit Sitz in Deutschland.

– HEALWELL hat mit doctorly außerdem eine strategische Allianz gegründet, die HEALWELL den Zugriff auf doctorlys rasch wachsendes Netzwerk von Gesundheitsdienstleistern sowie das Onboarding von Gesundheitsdienstleistern in HEALWELLs Plattform für die klinische Entscheidungsunterstützung ermöglicht.

– Deutschland ist der größte Gesundheitsmarkt in Europa und bietet als wichtiger Standort für Innovationen im Gesundheitswesen eine wirtschaftliche Chance für die Expansionspläne von HEALWELL.

– In der ersten Jahreshälfte hat die Firma WELL Health Technologies Corp., HEALWELLs größte Aktionärin, zusammen mit ihrem strategischen Investor Horizons Ventures Anteile an doctorly erworben.

TORONTO, ONTARIO, 9. November 2023 / IRW-Press / – HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX), ein auf Datenwissenschaft und KI spezialisiertes Unternehmen mit dem Geschäftsschwerpunkt Gesundheitsvorsorge, freut sich, den Erwerb einer strategischen Beteiligung an der Firma doctorly GmbH (doctorly) bekannt zu geben. doctorly ist ein Anbieter von Softwarelösungen für das medizinische Praxismanagement mit Firmensitz in Deutschland. Mit dieser Partnerschaft sichert sich HEALWELL den Einstieg in den europäischen Markt für Gesundheitstechnologie.

doctorly ist ein Startup-Unternehmen für digitale Gesundheitstechnologie, das eine cloudbasierte und regulierungskonforme Praxismanagement-Software entwickelt hat, um die Arbeitsweise von Arztpraxen völlig neu zu definieren. HEALWELL hat seine Anteile gemeinsam mit einem Konsortium aus Risikokapitalgebern erworben, dem auch die Firmen Simon Capital und Geschwister Oetker Beteiligungen angehören. Diese Finanzierungsrunde kam zustande, nachdem die Firma WELL Health Technologies Corp. (TSX: WELL) als größter Aktionär von HEALWELL zusammen mit einem Anlegerkonsortium – bestehend aus den Firmen Horizons Ventures, The Delta Force AG, Speedinvest, UNIQA Ventures, Calm Storm und Seedcamp – bereits im März 2023 Anteile an doctorly erworben hatte.

Dr. Alexander Dobranowski, der CEO von HEALWELL, erklärt: Wir freuen uns sehr über unsere allererste Beteiligung in Europa und sind stolz, in doctorly einen innovativen und zukunftsorientierten Strategiepartner gefunden zu haben. Diese strategische Allianz wird uns bei unseren Bemühungen, weltweit erstklassige Lösungen für das Gesundheitswesen anzubieten, maßgeblich unterstützen. Durch die Bündelung von HEALWELLs Kompetenzen im Bereich der modernen KI und Datenwissenschaft mit dem fachlichen Know-how von doctorly im medizinischen Praxismanagement ist diese Partnerschaft bestens gerüstet, um signifikante Fortschritte in der Patientenversorgung zu erzielen. Die Kooperation zwischen HEALWELL und doctorly ist ein entscheidender Meilenstein – zwei innovative Unternehmen bündeln hier ihre Kräfte, um die Gesundheitsvorsorge zu modernisieren.

Herr Samir El-Alami, der CEO und Gründer von doctorly, erläutert seine Sicht der Vorteile dieser Partnerschaft folgendermaßen: Wir rechnen damit, dass die Einbindung von HEALWELLs Kompetenzen in der KI und Krankheitsfrüherkennung zum Game Changer für unser Netzwerk von Gesundheitsdienstleistern wird. Damit können die Ärzte in unserem Netzwerk auf Instrumente und Erkenntnisse zugreifen, die sie benötigen, um unseren Patienten eine noch höherwertige Versorgung zu bieten.

HEALWELL und doctorly haben zudem eine strategische Allianz gegründet, mit der sich HEALWELL den Zugriff auf doctorlys rasch wachsendes Netzwerk von Gesundheitsdienstleistern sichert. Es ist davon auszugehen, dass diese strategische Allianz HEALWELL beim Einsatz von Spitzentechnologie für die Früherkennung und Risikostratifizierung von Patienten bei verschiedenen Krankheiten unterstützen wird. Dies würde letztlich den Ärzten, die doctorlys medizinische Praxismanagement-Software verwenden, mehr Erfolg bei der Behandlung ihrer Patienten ermöglichen.

Deutschland ist ein wichtiger strategischer Wachstumsmarkt für HEALWELL. Mit einem Gesamtumsatz von über 56,9 Milliarden Euro im Jahr 2021 und einem jährlichen Umsatzwachstum von 5,1 %(1) ist das Land im europäischen Pharmasektor führend und übertrifft sogar den französischen, italienischen und britischen Markt. Darüber hinaus steht Deutschland bei den Pro-Kopf-Ausgaben für das Gesundheitswesen weltweit an zweiter Stelle hinter den Vereinigten Staaten(2).

Über HEALWELL AI

HEALWELL AI ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf KI und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat und seine Aufgabe darin sieht, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Als eine von Ärzten geleitete Organisation mit einem erprobten Führungsteam aus erfahrenen Managern setzt HEALWELL AI auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Fertigkeiten, welche die Road Map des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL AI erhalten Sie unter healwell.ai/.

Über doctorly

doctorly wurde im Jahr 2018 gegründet und ist ein in Europa ansässiges Startup-Unternehmen für digitale Gesundheitstechnologie, mit der Mission, Menschen zu einem gesünderen Lebensstil zu verhelfen. doctorly hat zunächst mit Deutschland den größten europäischen Markt ins Visier genommen und eine brandneue, regulierungskonforme Praxismanagement-Software entwickelt, um die Arbeitsweise von Arztpraxen völlig neu zu definieren. Als All-in-One-Lösung bietet doctorly ein vollständig zentralisiertes, cloudbasiertes, GDPR-konformes Betriebssystem für Arztpraxen, das den Zeit- und Arbeitsaufwand von Ärzten und medizinischen Assistenten für die täglichen Verwaltungsaufgaben drastisch reduziert. doctorly wird finanziell von einigen der renommiertesten Risikokapitalfirmen der Welt unterstützt. Wenn Sie mehr über doctorly erfahren möchten, besuchen Sie bitte die Website www.doctorly.de.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und beruhen auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf die Geschäftsstrategie des Unternehmens, Pläne und andere Erwartungen, Überzeugungen, Ziele, Zielsetzungen und Informationen sowie Aussagen über mögliche zukünftige Ereignisse, einschließlich der Geschäftsentwicklung des Unternehmens, der strategischen Allianz zwischen dem Unternehmen und WELL sowie dem Unternehmen und doctorly und der erwarteten Ergebnisse solcher strategischen Allianzen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Wörtern oder Phrasen wie werden, verbessern, Wachstum, sicherstellen, fortsetzen, antizipieren, erwarten, fortfahren, potenziell, zukünftig, erwägen, ergeben, erhöhen, liefern, entstehen, ist bereit, planen, positionieren, Möglichkeiten, Expansion, ausüben, sicherstellen, erreichen, erwerben, abschließen, befriedigen, berechtigen, unterliegen oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden, können, könnten, würden oder sollten, oder die Negation eines dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder unwahr erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: HEALWELLs Fähigkeit, seine Beziehungen aufrechtzuerhalten und seine strategische Allianz mit doctorly erfolgreich umzusetzen; HEALWELLs Fähigkeit, in zusätzliche europäische und globale Märkte zu expandieren; Trends beim Kundenwachstum; die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; Wechselkurse und Zinssätze; HEALWELLs Fähigkeit, geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten; HEALWELLs fortgesetzte Einhaltung der Rechte am geistigen Eigentum Dritter; und dass die unten genannten Risikofaktoren in ihrer Gesamtheit keine wesentlichen Auswirkungen auf HEALWELLs Geschäft, Betrieb, Umsatz und/oder Ergebnisse haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem die Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 31. März 2023 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu prüfen und sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden zum Zweck der Information über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft gemacht. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erklären, außer in dem Umfang, in dem dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Vorsichtsmaßnahmen eingeschränkt.

