Hauptversammlung fasst alle Beschlüsse einstimmig

Hohe Präsenz von 70,17%

*

Vorstand bestätigt Jahresziele: steigender Umsatz und EBITDA-Verbesserung

*

Präsentation des neuen Geschäftsfelds „Staige for Industries“

Die Hauptversammlung der Staige One AG (WKN A3CQ5L; Börsen Frankfurt, Düsseldorf und Berlin sowie Xetra) stimmte vorgestern in Essen sämtlichen Beschlussvorschlägen der Verwaltung einstimmig und ohne Enthaltungen zu. Die Präsenz lag mit 5.314.330 Aktien bei 70,17% des Grundkapitals.

Jan Taube, Vorstand der Staige One AG, ging in seiner Präsentation detailliert auf die Geschäftsentwicklung des Jahres 2024 ein, berichtete über die technischen Weiterentwicklungen der Kamera- und KI-Systeme, den Ausbau der internationalen Vertriebspipeline und die per dato noch nicht zufriedenstellende Kooperation mit den chinesischen Partnern im Rahmen des Großauftrags im Fußballsegment. Trotzdem konnte der operative Umsatz mit Kunden gesteigert und der Verlust deutlich verringert werden.

Für 2025 ist eine fortschreibende signifikante Umsatzsteigerung geplant, einhergehend mit einer weiteren Verlustreduzierung. So soll sich das EBITDA in diesem Geschäftsjahr nach minus 5,5 Mio. Euro (2023) und minus 3,5 Mio. Euro (2024) auf den Bereich von minus 1,7 Mio. Euro bis minus 2,0 Mio. Euro belaufen.

Den operativen Break-even erwartet die Staige One AG weiterhin innerhalb des Geschäftsjahres 2026

Einen breiten Raum nahm die Vorstellung des neuen Geschäftsfeldes „Staige for Industries“ ein. Der USP der Staige One AG wird hier in der Überwachung und Gefahrenerkennung auf großen Flächen liegen, bei der auftretende Situationen mittels KI autonom interpretiert werden. Dabei vereinigt Staige One die Erfahrung im Bereich der Bildgenerierung mittels diverser Hardware-Lösungen sowie die Auswertung der Bilder unter Anwendung von KI-Algorithmen. Staige One hat in den letzten Jahren in diesem Bereich sehr viel Knowhow aus den Sportübertragungen aufgebaut. Als Unterscheidung zu asiatischen und amerikanischen Anbietern werden mit dem neuen Kamera- und Edge-KI-Ökosystem von Staige One höchste Sicherheits- und Datenschutzstandards verwirklicht. Die Anonymisierung und die Sicherungsfunktionen sollen tief im System verankert werden und Kundenanwendungen nur in isolierten, authentifizierten Docker Umgebungen laufen.

Die potenziellen Anwendungsfelder sind vielfältig. Staige One wird sich jedoch zunächst auf die Bereiche der inneren und äußeren Sicherheit, das produzierende Gewerbe und den Handel fokussieren.

Über die Staige One AG

Die Staige One AG hat ein innovatives, KI-basiertes System (Software plus Kameratechnik) entwickelt, das Feldsportarten wie Fußball, Handball, Reiten, Feld- und Eishockey etc. aufzeichnen kann und damit Trainern und Spielern ermöglicht, das Spielgeschehen in Echtzeit und im Nachhinein zu analysieren. So können auch im Breitensport Potenziale besser erkannt und Strategien optimiert werden. Zudem wird einem externen Publikum der digitale Zugang zu Live-Events sowie die Möglichkeit geboten, diese Übertragungen jederzeit im Nachgang zu verfolgen, z. B. in Form von On-Demand-Angeboten oder Postings in sozialen Medien. Diese digitale Aufbereitung der Events wäre ohne das Staige-System nicht möglich. Die KI-gestützte Software wurde in Zusammenarbeit mit der adesso SE entwickelt, die größter Einzelaktionär der Staige ist und mit Prof. Volker Gruhn den Aufsichtsratsvorsitzenden stellt. Strategischer Partner von Staige ist u.a. auch der BVB, der unter der Leitung von Lars Ricken das Staige-System für den Jugend- und Nachwuchsbereich mitentwickelt hat. Der BVB ist darüber hinaus auch selbst Aktionär der Staige und mit seinem Finanzvorstand Thomas Treß im Aufsichtsrat vertreten. Die Daten für die KI-gestützten Analysen stammen inzwischen aus mehr als 180.000 Sportveranstaltungen, die Staige in den letzten Jahren erfasst und ausgewertet hat. Damit ist das Staige-System das weltweit führende Erfassungs- und Analysetool für Breiten- und Amateurfeldsportarten. Dieser USP bildet bereits die Basis für namhafte internationale Kooperationen, beispielsweise in China oder mit RTL. All diese Erfahrungen nutzt Staige seit 2025 im neuen Geschäftsbereich „Staige for Industries“, der spezielle Lösungen für den Non-Sports-Bereich entwickelt und zur Marktreife führt.

