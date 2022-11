9. NOVEMBER 2022 – Vancouver, Kanada – Hannan Metals Limited („Hannan“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/alpha-lithium-corp/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine hochauflösende geophysikalische Untersuchung aus der Luft auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Valiente in Zentralperu erfolgreich abgeschlossen hat. Die Untersuchung ist die erste ihrer Art in einem bisher unbekannten porphyrisch-epithermalen Kupfer-Gold-Mineralisierungsgürtel aus dem Miozän. Das Valiente-Projekt erstreckt sich über ein Gebiet von 140 km mal 50 km.

Vor der Airborne-Vermessung hatte Hannans Explorationsteam mindestens 12 intrusionsbezogene Porphyr-/Epithermal-/Skarn-Zielgebiete identifiziert, die mit Porphyr-Indikatormineralen aus Bachsedimentproben (BLEG) und/oder hydrothermal umgewandelten Gesteinsbrocken in Einzugsgebieten auf dem 94.500 ha großen Grundstück korrelieren. Hannan ist der Ansicht, dass dies eine außergewöhnliche Anzahl von Kupfer-Gold-Zielen ist, die in einem neuen miozänen Gürtel in einem so frühen Stadium der Exploration entdeckt wurden und von denen keines jemals durch Bohrungen getestet wurde.

Höhepunkte:

– Auf dem Projekt Valiente wurde eine magnetische und radiometrische Vermessung aus der Luft mit einer Länge von 5.176 Linienkilometern abgeschlossen und verarbeitet. Die Vermessung deckt die gesamten 94.500 ha der zu 100 % in Hannans Besitz befindlichen Bergbaukonzessionen im Projektgebiet ab. Die Daten werden nun analysiert und die vorläufigen Ergebnisse hier präsentiert.

– Die vorläufige Auswertung der luftgestützten Daten durch Hannan zeigt mindestens 18 magnetische Anomalien von Bedeutung auf dem gesamten Projekt.

– Magnetische und radiometrische Daten wurden während der Untersuchung gleichzeitig aufgezeichnet. Beide Datensätze sind aufgrund des Vorhandenseins von magnetischen Mineralien (wie Magnetit) und Kalium-Alteration (aus Mineralien wie Biotit und K-Feldspat), die oft mit dem Kern von Porphyr-Mineral-Systemen verbunden sind, für die Suche nach Porphyr-Lagerstätten von Bedeutung.

– Es wird eine starke Korrelation mit bekannten mineralisierten Gebieten und magnetischen und kaliradiometrischen Anomalien beobachtet, wie zum Beispiel bei:

· Die Belen-Liegenschaft mit zwei Porphyrzielen bei Ricardo Herrera und Sortilegio (Abbildung 2)

· Valiente Norte, wo vier magnetische Ziele identifiziert wurden (Abbildung 3).

Michael Hudson, CEO, erklärte: „Im Laufe des Jahres 2022 hat das Valiente-Projekt bereits 12 verschiedene Porphyr-/Epithermal-/Skarn-Zielgebiete aus geochemischen und geologischen Kartierungen geliefert. Die luftgestützte magnetische und radiometrische Vermessung hat nun mindestens 18 magnetische Zielgebiete geliefert, von denen sich viele mit bekannten Kupfer-Gold-vererzten Gebieten überschneiden, und ebenso viele, die wir noch erkunden müssen. Die Vermessung ist ein wichtiger Schritt für das Projekt in Bezug auf unser Verständnis und die direkte Ausrichtung der Kupfer-Gold-Mineralisierung und hilft uns bei der Verkleinerung unseres riesigen Landbesitzes, indem sie uns dabei hilft, uns auf Schlüsselgebiete zu konzentrieren.“

DISKUSSION

Das zu 100 % im Besitz von Hannan Metals Ltd. befindliche und von ihr erkundete Gebiet liegt im zentralen Osten Perus, östlich der Stadt Tingo Maria (Abbildung 1). Das Gebiet zeichnet sich durch eine steile Topografie an der Ostflanke der Zentralkordillere mit Erhebungen zwischen 800 m und 2.000 m über dem Meeresspiegel (ü. NN) aus. Das Projekt wurde im Jahr 2021 im Rahmen eines umfangreichen, von Hannan initiierten Greenfield-Explorationsprogramms entdeckt.

Peru ist seit der vorkolonialen Zeit ein wichtiger Kupfer- und Goldproduzent. Zu den derzeit bekannten Goldvorkommen gehören orogenes Gold, porphyrisches Cu-Au, porphyrisches Au, porphyrisch-epithermales Übergangsgestein, epithermales Gestein und Seifengold. Das Projekt Valiente ist ein neuer porphyrisch-epithermaler metallogener Gürtel in den zentralen östlichen Anden. Das Projekt Valiente befindet sich weiter östlich als die meisten konventionellen Porphyrgebiete in den Anden und weist regionale Ähnlichkeiten mit Lagerstätten wie dem großen Kupfer-Gold-Porphyr Bajo de Alumbrera in Argentinien auf. Es wird interpretiert, dass Valiente in einem tektonisch günstigen Gebiet entstanden ist, das mit einem bogen-obliquen Verwerfungssystem verbunden ist, das den Aufstieg von Magmen aus dem ozeanischen Bogen in die Transferzone so weit innerhalb des magmatischen Bogens begünstigt haben könnte.

Man geht davon aus, dass das Projekt Valiente aus einer sich überschneidenden Reihe von Porphyrzielen besteht, deren Zusammensetzung von konventionellen kalkalkhaltigen bis hin zu alkalischen Cu-Au-Mineralisierungen reicht (hier berichtet). Es wird davon ausgegangen, dass innerhalb des Grundstücks sowohl hoch- als auch niedrigmagnetische und radiometrische Korrelationen existieren könnten. Eine detaillierte Auswertung, die die Airborne-Daten mit litho-strukturellen 3D-Interpretationen und Ergebnissen von Bachsedimentproben (BLEG) kombiniert, wird derzeit durchgeführt.

Die ersten Ergebnisse zeigen eine hervorragende Korrelation zwischen den bekannten Mineralisierungsbereichen und den magnetischen und radiometrischen Daten. Es wird angenommen, dass diese positive Korrelation durch zwei lokale Faktoren verstärkt wird. Erstens sind die sedimentären Gesteine des Landes nicht magnetisch, was die Erkennung von schwach magnetischen Körpern vereinfacht. Zweitens ist das Deckgebirge in diesem Gebiet lokal begrenzt, und trotz des dichten Dschungelbewuchses ist die Erkennung von Kalium-Alterationszonen anhand radiometrischer Daten problemlos möglich.

BESCHREIBUNG DER UMFRAGE

Die hochwertige geophysikalische Untersuchung aus der Luft wurde von New Sense Geophysics S.A.C. („NSG“), einem spezialisierten, unabhängigen geophysikalischen Auftragnehmer mit Sitz in Lima, Peru, durchgeführt. Die luftgestützte Vermessung wurde im September 2022 über dem Projekt Valiente durchgeführt, wobei das Stinger-System von NSG an einem Hubschrauber befestigt wurde. Die Flughöhe des Hubschraubers betrug etwa 30 m über dem Kronendach. Während der Vermessung wurden insgesamt 5.176 Linienkilometer auf quer verlaufenden Linien im Abstand von 200 m entlang der Ost-West-Ausrichtung erfasst. Die Datenverarbeitung wurde von Four Winds Technology Pty Ltd (Roland Hill) durchgeführt.

Über Hannan Metals Limited (TSXV:HAN) (OTCPK: HANNF)

Hannan Metals Limited ist ein Rohstoff- und Explorationsunternehmen, das nachhaltige Metallvorkommen erschließt, die für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft benötigt werden. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralienprojekten in Europa und Peru vorzuweisen. Hannan gehört zu den zehn größten Explorationsunternehmen in Peru, gemessen an der Fläche des Landes.

Michael Hudson FAusIMM, Chairman und CEO von Hannan, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Im Namen des Verwaltungsrats,

„Michael Hudson“–

Michael Hudson, Vorsitzender und CEO

