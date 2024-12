Hannan definiert grossflächige IP-geophysikalische Anomalie im Ricardo Herrera Kupfer-Gold-Porphyr, Valiente Peru

Vancouver, Kanada – 19. Dezember 2024 – Hannan Metals Limited („Hannan“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/hannan-metals-ltd/ – freut sich, die Entdeckung einer bedeutenden Anomalie der Wiederaufladbarkeit beim Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Ricardo Herrera innerhalb des zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Projekts Valiente in Peru bekannt zu geben (Abbildung 1).

Höhepunkte:

– Bedeutende Entdeckung in den 3DIP-Ergebnissen: Eine beträchtliche Anomalie der Wiederaufladbarkeit mit einer Größe von 1.000 m mal 250 m wurde bis in 350 m Tiefe kartiert (Abbildungen 3 bis 6). Diese überzeugende Anomalie weist eine starke Korrelation mit mehreren Indikatoren auf:

o Überschneidende porphyrartige Mineralisierung innerhalb einer mehrstufigen Kalk-Alkali-Intrusion (Abbildung 2)

o Gut definierte positive magnetische Anomalie (Abbildung 2)

o Ausgeprägte „Bullauge“-Bodenanomalie mit Cu-Au-Zn-Pb (Abbildung 3)

– Zweites paralleles Ziel identifiziert: Eine signifikante Anomalie mit hoher Aufladbarkeit wurde parallel zum Hauptkörper entdeckt (Abbildungen 4 bis 6) und stellt ein zusätzliches starkes Bohrziel innerhalb des Projektgebiets dar.

– Ausgedehnte Oberflächenmineralisierung: Die porphyrartige Kupfer-Gold-Mineralisierung bei Ricardo Herrera erstreckt sich über 800 m mal 255 m (hier berichtet) und weist mehrere mineralisierte Schlitzproben auf.

– Potenzial auf Bezirksebene: Ricardo Herrera liegt innerhalb von 2 km des kürzlich gemeldeten epithermalen Ziels Vista Alegre (wir berichteten), was auf ein potenziell großflächiges mineralisiertes System hinweist (Abbildung 7).

– Status „bohrbereit“: Vierzehn Bohrplattformen wurden im Rahmen der kürzlich erteilten DIA-Genehmigung genehmigt (wir berichteten hier).

– Kurzfristiger Katalysator: Das Eröffnungsbohrprogramm soll im 2. Quartal 2025 beginnen.

Michael Hudson, CEO, erklärt: „Die Identifizierung dieser ausgedehnten IP-Anomalien bei Ricardo Herrera stellt eine entscheidende Entwicklung in unserem Verständnis des Kupfer-Gold-Porphyr-Potenzials bei Valiente dar. Die Konvergenz mehrerer Explorationsindikatoren – von der Geophysik bis zur Oberflächengeochemie – hat uns vielversprechende Bohrziele geliefert. Mit unserer kürzlich genehmigten DIA-Genehmigung und 14 Bohrplattformen sind wir hervorragend positioniert, um dieses überzeugende Porphyrsystem im zweiten Quartal 2025 zu erproben.“

Geophysikalische Auswertung

Ricardo Herrera stellt ein aufgeschlossenes miozänes Kalk-Alkali-Porphyr-System dar, bei dem die Kupfermineralisierung an der Oberfläche mit einer ausgedehnten phyllischen und intermediären argillischen Alteration auf einer Fläche von 800 m x 250 m übereinstimmt. Nach einer erfolgreichen 2D-IP-Orientierungsuntersuchung im Jahr 2023, die das System bis in eine Tiefe von 500 m kartiert hat, hat unsere neue 3DIP-Untersuchung das Verständnis des Untergrunds erheblich verbessert und unser bevorstehendes Bohrprogramm weiter risikominimiert. Es wurden zwei verschiedene Anomalien identifiziert:

1. Die Hauptanomalie: Dieses ausgedehnte Merkmal korreliert direkt mit der Oberflächenmineralisierung und weist auf:

o Eine robuste Anomalie der Wiederaufladbarkeit, die sich über 1.000 m Streichlänge und 250 m Breite erstreckt

o Aufladbarkeitswerte liegen in der Regel zwischen 12 und 15 ms mit Spitzenwerten von bis zu 26 ms

o Starke Korrelation mit Oberflächenmineralisierung und Alterationsmustern

o Klare Abgrenzung bis mindestens 350 m Tiefe (Abbildungen 4 bis 6)

2. Das parallele Ziel: Diese neu entdeckte Anomalie weist zwingende Merkmale auf:

o Unmittelbar SW der Hauptanomalie und parallel zu ihr gelegen

o Abmessungen von 400 m Länge und 200 m Breite

o Starke Aufladbarkeitswerte von 8ms bis -26ms

o Keine Oberflächenexpression, was ein spannendes blindes Ziel innerhalb des genehmigten Bohrgebiets darstellt

Die geophysikalischen Ergebnisse untermauern die Beobachtungen an der Oberfläche und bestätigen, dass Ricardo Herrera der obere Teil eines umfangreichen mehrstufigen Hoch-K-Kalk-Porphyr-Systems ist. Während die Mineralisierung an der Oberfläche stark ausgelaugt ist, zeigen die Daten zur Wiederaufladbarkeit einen großen aufladbaren Körper, der bis in eine Tiefe von mindestens 350 m reicht, was auf die Erhaltung des mineralisierenden Systems in der Tiefe hindeutet.

Details zur geophysikalischen Untersuchung

Die geophysikalische Untersuchung mit induzierter Polarisation (IP“) wurde von GeoMad E.I.R.L, einem in Lima ansässigen Beratungsunternehmen, durchgeführt. Bei der Untersuchung wurde eine Pol-Dipol-Elektrodenkonfiguration auf einzelnen Linien mit Elektrodenabständen von 100 m verwendet. Es wurden vier Linien mit Längen zwischen 1,2 km und 6,8 km vermessen. Die verwendete Ausrüstung umfasste:

– Huntec 10Kw 20A Sender

– 10 Kanal ELREC PRO Empfänger

– LECIA GS15 GNSS für Stationsaufzeichnung

Geologisches Umfeld und Mineralisierung

Ricardo Herrera ist ein aufgeschlossenes miozänes Kalk-Alkali-Porphyr-Ziel, das in einer grauen bis grünlichen porphyrischen Intrusion mit Hornblende und Feldspat-Phänokristallen liegt. Die Mineralisierung zeigt:

– Starke phyllische und mittlere tonhaltige Alteration über 800 m x 250 m

– Sowohl M- (magnetithaltig), B- (Quarz/Biotit) als auch A-Adern (zuckerkörniger Quarz/K-Feldspat) mit ermutigenden Dichten von etwa 6 Adern pro Meter

– Nachweis der Anreicherung von Supergenen in den unteren topografischen Ebenen, wo Chalkosin den Chalkopyrit ersetzt

– Sekundäres Kupfer in Manganoxiden (Neotozit) und roten Eisenoxiden (Hämatit) in der ausgelaugten Zone mit Werten über 0,1 % Cu

Über das Valiente-Projekt

Das Valiente-Projekt von Hannan Metals identifizierte einen Porphyr-Kupfer-Gold-Gürtel aus dem Miozän im Back-Arc von Peru mit 18 Cu-Au-Porphyr- und Epithermalsystemen auf einer Fläche von 140 km x 50 km. Das Belen-Prospekt (Abbildung 1), 19 km östlich von Tingo Maria, umfasst drei Hauptziele: Ricardo Herrera, Vista Alegre und Sortilegio. Obwohl Belen nur 4 % des Besitzes von Hannan ausmacht, weist es aufgrund umfangreicher Anomalien ein beträchtliches Potenzial auf.

Technischer Hintergrund

Alle Proben wurden von Hannan-Geologen entnommen. Die Proben wurden mit Hilfe von rückverfolgbaren Paketen über Drittanbieter zu ALS in Lima transportiert. Im Labor wurden die Gesteinsproben nach Standardmethoden aufbereitet und analysiert. Die Probenvorbereitung umfasste die Zerkleinerung von 70 % auf weniger als 2 mm, den Riffelspalt von 250 g und die Pulverisierung des Spalts auf mehr als 85 %, der 75 Mikrometer passiert. Die Proben wurden mit der Methode ME-MS61 analysiert, einem Aufschluss mit vier Säuren, der an 0,25 g der Probe durchgeführt wurde, um die meisten geologischen Materialien quantitativ aufzulösen. Die Analyse erfolgt mittels ICP-MS. Kanalproben werden als repräsentativ für die In-situ-Mineralisierungsproben angesehen, und die angegebenen Probenbreiten entsprechen ungefähr der tatsächlichen Breite der Mineralisierung, während Schürfproben von Natur aus selektiv sind und wahrscheinlich nicht die durchschnittlichen Gehalte auf dem Grundstück darstellen. Das Gold wurde von ALS in Lima unter Verwendung einer Standardprobenvorbereitung und einer 30-g-Brandprobenladung analysiert.

Über Hannan Metals Limited (TSXV:HAN) (OTCPK: HANNF)

Hannan Metals Limited ist ein Rohstoff- und Explorationsunternehmen, das nachhaltige Metallvorkommen erschließt, die für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft benötigt werden. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralienprojekten in Europa und Peru vorzuweisen.

Michael Hudson FAusIMM, Chairman und CEO von Hannan, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Im Namen des Verwaltungsrats,

„Michael Hudson“

Michael Hudson, Vorsitzender und CEO

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weitere Informationen

www.hannanmetals.com

1305 – 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez, Unternehmenssekretärin,

+1 (604) 685 9316, info@hannanmetals.com

Zukunftsgerichtete Aussagen. Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemitteilung und andere Angelegenheiten beziehen, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens genannt werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, beruhen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, das die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten weiterhin unterstützt; die Bedrohung durch den Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbaubranche im Allgemeinen; geplante Arbeitsprogramme; Genehmigungen; und Beziehungen zu den Gemeinden. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Nachrichten.

