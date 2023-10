Halalcheck4u CEO Samir Bajra erschließt neue Investments für Muslime

Islamic Finance in Europa wächst immer weiter. Einblicke in eines der wichtigsten Unternehmen der Branche.

Gelsenkirchen, 04.10.2023 – Halalcheck4u, das von CEO Samir Bajra geleitete Unternehmen, setzt seine Mission fort, Muslime bei ihren finanziellen Angelegenheiten zu unterstützen. Seit über 11 Jahren engagiert sich Halalcheck4u.de für die finanziellen Belange der muslimischen Gemeinschaft und hat bereits mehrere tausend kostenlose Beratungen durchgeführt. Das Unternehmen ist bekannt für seine kostenlose Finanzberatung und seine Bemühungen, islamisch problematische Verträge aufzudecken und alternative Lösungen anzubieten.

Zitat Samir Bajra: „Unser Fokus liegt darauf, Menschen aus dem Haram zu helfen und sie finanziell weiterzubilden. Eine starke finanzielle Bildung führt zur starken finanziellen Entwicklung. Wir glauben fest daran, dass Allah uns versorgt und uns hilft, wenn wir andere aufklären und ihnen helfen. Das ist der Deal, den wir mit unserem Schöpfer eingegangen sind, wir hoffen darauf, dass er ihn annimmt. Unsere Beratung war von Anfang an kostenlos, und das wird sie auch bleiben, egal ob es sich um Erst- oder Folgeberatungen handelt. Alles andere liegt bei Allah.“

Auf die Frage, wie das Unternehmen Geld verdient, erklärte Samir Bajra, dass er als Unternehmer breit aufgestellt ist. Der Vertrieb von Softwarelösungen, Mitgliedschaften sowie Unternehmensberatungen und weitere Entwicklungen gehören unter anderem zum Portfolio von Halalcheck4u. Darüber hinaus erzielt das Unternehmen Einnahmen, wenn Kunden sich für eine islamische Alternative zum Sparen und Investieren entscheiden.

Ergänzend fügt er hinzu: „Es besteht keine Verpflichtung, Verträge abzuschließen, um unsere kostenlose Beratung in Anspruch zu nehmen. Jeder Kunde, jede Familie ist individuell, und wir finden individuelle Lösungen für unsere Geschwister. Tatsächlich haben die meisten unserer wiederkehrenden Kunden keine Verträge abgeschlossen, und solange wir helfen können, ist das auch absolut in Ordnung. Es ist Teil des Deals.“

Neben der kostenlosen Finanzberatung bietet Halalcheck4u auch eine kostenlose Möglichkeit, die Zakat korrekt zu berechnen. Die Zakat ist eine der fünf Säulen des Islam, und es ist entscheidend, Muslimen zu helfen, diese Abgabe genau zu bestimmen. Herr Bajra betonte: „Wir haben lange daran gearbeitet und programmiert, um den zuverlässigsten Zakat-Rechner im deutschsprachigen Raum anzubieten.“ Muslime können kostenlos auf Zakatcheck4u.de ihre Zakat-Abgabe berechnen.

Kürzlich bereiste Gebiete wie der Balkan und Vorderasien zeigen immer wieder spannende Investitionsmöglichkeiten auf. Halal Investieren ist schon lange keine Theorie mehr. Halalcheck4u.de hat das schon längst in die Praxis umgesetzt. Auf der Suche nach Halal Investments werden keine Landesgrenzen gezogen. Einzig ob das Investment Halal, nachhaltig und gewinnversprechend ist, spielt eine Rolle.

Weitere Projekte sind unter anderem Strände für Frauen, Anlaufstellen für Jugendliche, etc. Investitionsmöglichkeiten gibt es in vielen Bereichen, Kapitalanlagen als Eigenheim für Wohn- oder Ferienzwecke, Investitionen in Grundstücke, Startups, Softwarelösungen, usw.

Samir Bajra erklärte: „Mit unserem Angebot können wir unseren Kunden Projekte und Immobilien präsentieren, die ohne Banken und Zinsen in Raten erworben werden können.“

Abgesehen von Immobilienprojekten hat Samir Bajra mit seinen Unternehmen weitere Investitionsmöglichkeiten erschlossen, darunter Beteiligungen an Unternehmen und Startups, KFZ-Verkäufe, etc. Auf die Frage, wie man in diese investieren kann, antwortete er: „Wir haben verschiedene Projekte und Möglichkeiten, diese werden über unseren geschlossenen Investmentclub umgesetzt. ‚Members only‘ lautet die Devise.“

Der CEO von Halalcheck4u erklärt weiter, dass ausgewählten Kunden der Investment Club vorgestellt wird, und diese sich um eine Mitgliedschaft bewerben können.

Trotz seines vollen Terminkalenders ist Samir Bajra weiterhin viel unterwegs, um neue Projekte und Investitionsmöglichkeiten zu erkunden. Auf die Frage nach seinem nächsten Reiseziel antwortete er mit einem Lächeln: „Es gibt tatsächlich Pläne, für Europa, Asien, Südamerika und Afrika.“ Auf Nachfrage ließ er die Details als Überraschung offen.

