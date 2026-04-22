Grow Motion AG: Schweizer Qualität für den europäischen Medizinalcannabis-Markt

Medizinalcannabis aus der Schweiz: GrowMotion produziert nach pharmazeutischem Standard – und öffnet ab September 2026 die Tür für Investoren.

Die GrowMotion AG, mit Sitz in Zuchwil im Kanton Solothurn, hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2020 zu einem der technologisch fortschrittlichsten Medizinalcannabis-Hersteller Europas entwickelt. Mit einer Swissmedic-Lizenz, GACP-Zertifizierung und einer vollständig nach pharmazeutischen Standards aufgebauten Produktionsanlage positioniert sich das Unternehmen als europäische Antwort auf eine wachsende Nachfrage nach rückverfolgbarem, qualitätsgesichertem Medizinalcannabis.

* Pharmazeutische Produktion in Europa GrowMotion produziert Medizinalcannabis mit Swissmedic-Lizenz und GACP-Zertifizierung in der Schweiz – mit kurzen Lieferketten, eigenen Genetiken und direktem Zugang zum europäischen Markt.

* Skalierbare Infrastruktur mit klarem Wachstumspfad Die Vertical-Farming-Anlage in Zuchwil läuft derzeit auf 15 Prozent ihrer Kapazität. Ohne Neubau ist eine Steigerung der Jahresproduktion von aktuell 1,8 auf bis zu 8 Tonnen realisierbar – Genehmigungen für zwei weitere Produktionsräume liegen bereits vor.

* Digitale Beteiligungsrunde ab September 2026 GrowMotion eröffnet Investoren die Möglichkeit, über Partizipationsscheine direkt am Unternehmenserfolg teilzuhaben. Ziel der Beteiligungsrunde ist die Einsammlung von rund 8 Millionen Euro zur Vollendung der «Seed-to-Sell»-Strategie und Skalierung der Produktion.

Anlage und Produktion

Im Industriegebiet Zuchwil betreibt GrowMotion eine Produktionshalle mit 6.000 Quadratmetern Gesamtfläche. Herzstück der Anlage ist ein modulares Dreiebenen-Vertical-Farming-System mit mobilen Grow-Racks aus 14-Gauge-Stahl, sensorbasierter Klimasteuerung, energieeffizienter LED-Technologie und datengestütztem Nährstoffmanagement. Auf nur 157 Quadratmetern können so bis zu 3.000 Pflanzen parallel kultiviert werden.

Derzeit sind rund 900 Quadratmeter in zwei Produktionsräumen aktiv – etwa 15 Prozent der verfügbaren Gesamtkapazität – mit einer Jahresproduktion von 1,5 bis 1,8 Tonnen GACP-zertifiziertem Medizinalcannabis. Die Genehmigungen für zwei weitere Produktionsräume liegen bereits vor. Dank des modularen Aufbaus ist eine Skalierung auf 6 bis 8 Tonnen Jahresproduktion ohne Standortwechsel oder grundlegende bauliche Eingriffe realisierbar.

Zertifizierung und regulatorische Grundlage

Im September 2024 erteilte Swissmedic GrowMotion nach einer beanstandungsfreien Auditierung die Betriebsbewilligung zur Herstellung von verschreibungspflichtigem THC-Medizinalcannabis. Die Anlage wurde von Beginn an nach GACP-Standard geplant und aufgebaut – mit dem Ziel einer vollständigen pharmazeutischen Zulassungskette. Eine GMP-Zertifizierung wird für 2027 angestrebt.

Während viele Produzenten auf zugekaufte Fremdgenetiken setzen, entwickelt GrowMotion zudem eigene Sorten mit reproduzierbaren Wirkstoffprofilen und gezielt gestalteten Terpenzusammensetzungen.

«Seed to Sell»: Kontrolle über die gesamte Wertschöpfungskette

GrowMotion arbeitet daran, externe Abhängigkeiten von GMP-Dienstleistern und Großhändlern schrittweise abzubauen. Das Ziel: eine vollständig integrierte «Seed-to-Sell»-Kette, die vom Steckling bis zur Apothekenpackung ohne Zwischenstufen auskommt – und damit die Profitabilität des bereits operativ wirtschaftenden Unternehmens weiter stärkt.

Team und Unternehmenskultur

Gegründet wurde GrowMotion von Hazir Baba-Shech, der das Unternehmen ohne Branchenvorkenntnisse von Grund auf zu einem Swissmedic-lizenzierten Pharmabetrieb aufgebaut hat. Head of Cultivation Benjamin Gutsch verantwortet den Anbaubetrieb seit November 2020. Mitgründer und früher Investor ist Wasim Taha, bekannt als Rapper Massiv, der unternehmerisch aktiv in das Unternehmen eingebunden ist – nicht als Werbegesicht, sondern als Teil des Unternehmens mit nachgewiesenem unternehmerischen Track Record.

GrowMotion kommuniziert konsequent über Social Media und unterhält auf Discord und anderen Social-Media-Kanälen eine Community von über 65.000 Mitgliedern – mit täglichen Einblicken in Anbauverfahren, Sortenentwicklung und Produktionsalltag. Diese Transparenz ist im Pharmaumfeld ungewöhnlich und bildet ein strategisches Markenfundament.

Marktumfeld und Ausblick

Die deutsche Cannabis-Teillegalisierung vom April 2024 hat den europäischen Medizinalcannabis-Markt grundlegend verändert: Die Importmengen stiegen innerhalb von 18 Monaten von rund 30 auf ca. 200 Tonnen. GrowMotion war in diesem Moment bereits vollständig lizenziert und produktionsbereit – ein Vorsprung, den nur wenige europäische Akteure vorweisen konnten. Parallel prüft das Unternehmen eine internationale Expansion. In der Schweiz könnte eine vollständige Legalisierung auch für den Freizeitmarkt GrowMotion als bereits lizenzierten Akteur zusätzlich begünstigen.

Digitale Beteiligungsrunde ab September 2026

Für September 2026 plant GrowMotion eine digitale Beteiligungsrunde, bei der Investoren direkt am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens teilhaben können. Ziel ist die Einsammlung von rund 8 Millionen Euro, um die vertikale Integration der Wertschöpfungskette zu vollenden, die Produktionskapazität zu skalieren und die GMP-Zertifizierung für 2027 voranzutreiben. Die Beteiligung richtet sich sowohl an institutionelle als auch an Privatanleger.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GrowMotion AG

Herr Hazir Baba-Shech

Allmendweg 4e

4528 Zuchwil

Schweiz

fon ..: –

fax ..: –

web ..: https://www.growmotion.com/

email : hazir@growmotion.com

Die Grow Motion AG mit Sitz in der Schweiz wurde 2020 gegründet und ist auf den Anbau sowie die Verarbeitung von medizinischem Cannabis spezialisiert. Das Unternehmen verfolgt ein integriertes Produktionsmodell und adressiert den europäischen Markt für Medizinalcannabis.

Pressekontakt:

GrowMotion AG

Herr Hazir Baba-Shech

Allmendweg 4e

4528 Zuchwil

fon ..: +41 78 235 88 83

email : hazir@growmotion.com

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