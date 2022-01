Toronto (Ontario), 26. Januar 2022. Gratomic Inc. (TSX-V: GRAT, OTCQX: CBULF, FWB: CB82) (Gratomic, GRAT oder das Unternehmen) gibt den Beginn der Initiative hinsichtlich der Betriebsbereitschaft seines Grafitprojekts Aukam in der namibischen Region Karas bekannt.

Die Betriebsbereitschaft (OR – Operational Readiness) ist die Fähigkeit, die in der unternehmenseigenen Grafitverarbeitungsanlage Aukam erforderlichen Systeme und Verfahren effizient einzusetzen, zu betreiben und zu warten. Der primäre Zweck der Betriebsbereitschaft ist die Senkung der Betriebsrisiken, die als das Risiko von Verlusten, die aus unzureichenden oder fehlgeschlagenen internen Prozessen, Mitarbeitern und Systemen oder aus externen Ereignissen resultieren definiert werden.

Die Initiative hinsichtlich der Betriebsbereitschaft in Aukam wird von Herrn Karl Trudeau, Head of Operations, Namibia und dessen Teammitgliedern geleitet, die in unterschiedlichen Bereichen tätig sind, einschließlich EHS, Errichtung, Produktion, Labor, Prozesskontrolle, Wartung und Qualität, und von anderen wichtigen Abteilungen wie Personalwesen und Finanzen unterstützt.

Ein vorläufiger Zeitplan für alle Aktivitäten, die für die Betriebsbereitschaft erforderlich sind, wurde erstellt und wird nun vom Management des Standorts geprüft, um die Verantwortlichen für die Aufgaben zuzuweisen, die benötigten Ressourcen zu identifizieren und die erforderlichen Genehmigungen des Managements einzuholen. Dieser Zeitplan weist darauf hin, dass das erste Product In Bag (PIB), das kommerzielle Eigenschaften aufweist, voraussichtlich Ende März 2022 geliefert werden wird.

Armando Farhate, COO und Head of Graphite Marketing and Sales, sagte: Die Betriebsbereitschaft ist die einzige Möglichkeit, den sicheren und reibungslosen Start einer neuen Anlage zu gewährleisten. Ich bin stolz auf Karl und sein Team, dass sie in dieser entscheidenden Phase des Projekts Aukam enorme Anstrengungen unternommen haben.

Das Team von Gratomic beweist weiterhin seine Fähigkeit, ein hohes Maß an Fokussierung und Engagement aufrechtzuerhalten. Trotz all der Hürden, die eine globale Pandemie mit sich bringt, und all der damit in Zusammenhang stehenden Herausforderungen ist das Unternehmen auf Kurs geblieben, um sein Grafitprojekt Aukam im ersten Quartal dieses Jahres in Betrieb zu nehmen, sagte CEO und President Arno Brand. Das konnten nur wenige erreichen – vor allem unter diesen Umständen.

Über Gratomic

Gratomic ist ein multinationales Unternehmen mit Projekten in Namibia, Brasilien und Kanada. Das Unternehmen richtet sein Hauptaugenmerk darauf, ein weltweit führender Grafitlieferant zu werden, und strebt eine starke Position in der Lieferkette von Batterien für Elektrofahrzeuge (EV – Electric Vehicle) an. Angesichts der kontinuierlichen Erschließung seines Vorzeigeprojekts Aukam und der weiteren Explorationen im unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Capim Grosso hebt sich Gratomic von anderen Unternehmen ab, indem es in allen Teilen der Welt nach einzigartigen, qualitativ hochwertigen Aktiva sucht. Das Unternehmen bleibt seinen Wurzeln treu und wird weiterhin Grafitvorkommen erkunden, die Potenzial für eine Erschließung aufweisen.

Große Mengen an hochwertigem Erzganggrafit wurden zu Testzwecken verschickt, um dessen Eignung als Anodenmaterial zu bestätigen. Gratomic ist zuversichtlich, dass die Testergebnisse einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil auf den angestrebten Zielmärkten bieten werden. Das Unternehmen wird die Öffentlichkeit über den Status dieser Tests auf dem Laufenden halten und Ergebnisse bekannt geben, sobald sie verfügbar sind.

Das Unternehmen hat ein Kooperationsabkommen mit Forge Nano unterzeichnet. Angesichts seiner patentierten ALD-Beschichtung ist diese Zusammenarbeit mit Forge Nano ein Schlüsselelement zur Unterstützung der Strategien von Gratomic hinsichtlich der wertschöpfenden Phasen der Produktion von Grafit für Anodenanwendungen, nämlich Mikronisierung, Sphäronisation und Beschichtung, was Grafit von Gratomic zu einer bevorzugten Wahl für den Einsatz in Lithium-Ionen-Batterien macht.

