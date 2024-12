Graphite One gibt Abschluss einer LIFE-Finanzierung und einer zeitgleich durchgeführten Privatplatzierung bekannt

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

27. Dezember 2024 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – Graphite One Inc. (TSX-V: GPH; OTCQX: GPHOF) (Graphite One oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemeldung vom 16. Dezember 2024 eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung abgeschlossen hat, bei der insgesamt 6.374.200 Wertpapiereinheiten (jeweils eine Einheit) zum Preis von 0,75 CAD pro Einheit ausgegeben und ein Bruttoerlös von insgesamt 4.780.650 CAD erzielt wurde. Insgesamt 4.118.200 Einheiten mit einem Bruttoerlös von 3.088.650 CAD gingen an Käufer mit Wohnsitz in Kanada und fielen damit unter die Bestimmungen in Teil 5A der Vorschrift National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions (NI-45-106), der eine Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten vorsieht (die LIFE-Finanzierung). Insgesamt 2.256.000 Einheiten mit einem Bruttoerlös von 1.692.000 CAD gingen an Käufer mit Wohnsitz außerhalb Kanadas (die zeitgleich durchgeführte Privatplatzierung, und zusammen mit der LIFE-Finanzierung die Platzierung). Das Unternehmen hat per Formular 45-106F1 ein entsprechendes Platzierungsdokument (das Platzierungsdokument) eingereicht, das unter dem Firmenprofil auf www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens unter www.graphiteoneinc.com eingesehen werden kann.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine Stammaktie) des Unternehmens und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (ein Warrant), wobei jeder Warrant seinen Inhaber berechtigt, eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 1,00 CAD pro Aktie zu erwerben, und verfällt – je nachdem, was früher eintritt: (i) zwei Jahre nach dem Abschlussdatum des Angebots oder (ii) nach Ermessen des Unternehmens 30 Tage nach dem Datum der Bekanntgabe, das Verfalldatum vorzuverlegen, wenn der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange (die TSXV) an zehn aufeinander folgenden Handelstagen bei oder über 1,50 CAD liegt.

Die im Zusammenhang mit der Platzierung entrichteten Vermittlungshonorare (Finders‘ Fees) entsprechen einer Barsumme in Höhe von 107.512 CAD sowie 143.349 Broker Warrants, die zu 1,00 CAD ausgeübt werden können, und zwar zum jeweils früheren der beiden folgenden Termine: (i) zwei (2) Jahre nach dem Abschlussdatum der Platzierung; oder (ii) nach Wahl des Unternehmens, 30 Tage nach dem Datum der Bekanntgabe der vorzeitigen Fälligkeit, falls der Schlusskurs der Stammaktien an der TSXV an zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen einen Wert von mindestens 1,50 CAD erreicht.

Taiga Mining Company, Inc. (Taiga), ein Insider des Unternehmens, hat im Rahmen der zeitgleich durchgeführten Privatplatzierung (Insider-Beteiligung) 1.410.000 Wertpapiereinheiten erworben (die erworbenen Einheiten). Die Insider-Beteiligung gilt als Transaktion mit einer nahestehenden Partei (Related Party Transaction) im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101). Das Unternehmen hat die Ausnahmegenehmigungen von den Anforderungen betreffend die Bewertung und die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.5(a) und Abschnitt 5.7(1)(a) der Vorschrift MI 61-101 im Hinblick auf die Insider-Beteiligung in Anspruch genommen.

Vor dem Kauf der erworbenen Einheiten war Taiga wirtschaftlicher Eigentümer von 38.918.377 Stammaktien des Unternehmens (ca. 28,0 % der zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens) und in Besitz von 2.258.957 Warrants. Nach dem Kauf der erworbenen Einheiten ist Taiga nunmehr wirtschaftlicher Eigentümer von 40.328.377 Stammaktien (ca. 27,7 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung) und in Besitz von 3.668.957 Warrants.

Alle im Rahmen der LIFE-Finanzierung ausgegebenen Wertpapiere sind für die kanadischen Käufer sofort frei handelbar und an keine Haltedauer gebunden. Alle Wertpapiere, die im Rahmen der zeitgleich durchgeführten Privatplatzierung ausgegeben wurden, sind gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden. Die Platzierung muss abschließend noch von der Börsenaufsicht der TSXV genehmigt werden.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot für den Abschluss der Machbarkeitsstudie, den Beginn der Genehmigungsverfahren für das Projekt Graphite Creek sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an eine US-Person (gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act) oder auf deren Rechnung oder zugunsten einer solchen Person angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Gerichtsbarkeit statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Graphite One Inc.

GRAPHITE ONE INC. (TSXV: GPH; OTCQX: GPHOF) widmet sich auch weiterhin der Erschließung seines Projekts Graphite One (das Projekt), um sich als amerikanischer Produzent von hochgradigen Anodenmaterialien mit Zugriff auf Graphitressourcen heimischer Herkunft (USA) zu etablieren. Das Projekt ist als vertikal integriertes Unternehmen für den Abbau, die Verarbeitung und die Herstellung von Anodenmaterialien vorgesehen, welches in erster Linie den Lithium-Ionen-Batteriemarkt für Elektrofahrzeuge beliefert. Wie in der Vormachbarkeitsstudie des Unternehmens aus dem Jahr 2022 dargelegt, würde man das aus dem unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Graphite Creek geförderte Erz in einer benachbarten Verarbeitungsanlage zu Konzentrat verarbeiten. Das Konzessionsgebiet befindet sich auf der Halbinsel Seward, rund sechzig (60) Kilometer nördlich der Stadt Nome in Alaska. Anodenmaterialien aus natürlichem und künstlichem Graphit sowie andere wertsteigernde Graphitprodukte würden aus dem Konzentrat und anderen Materialien in der vom Unternehmen geplanten Produktionsanlage für hochmoderne Graphitmaterialien hergestellt werden, die in den angrenzenden Vereinigten Staaten errichtet werden soll. Das Unternehmen beabsichtigt, nach Abschluss einer Machbarkeitsstudie eine Produktionsentscheidung für das Projekt zu treffen.

