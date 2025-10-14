Graid Technology gibt strategisches Lizenzabkommen mit Intel Corporation zur Beschleunigung von RAID-Innovation bekannt

SANTA CLARA, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 14. Oktober 2025 / Graid Technology gab bekannt, mit der Intel Corporation ein Lizenzabkommen geschlossen zu haben, welches Graid Technology die weltweiten Rechte zur Entwicklung, zur Vermarktung, zum Verkauf und zum Support von Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) gewährt. Dieses strategische Abkommen soll Innovationen auf dem Markt für Unternehmens-RAID beschleunigen und für Rechenzentrumskunden weltweit transformative Ergebnisse liefern.

Graid Technology und Intel geben strategisches Lizenzabkommen bekannt

In der heutigen digitalen Wirtschaft sind Daten das wertvollste Asset eines jeden Unternehmens und um ihren vollen Wert ausschöpfen zu können, müssen sie sowohl widerstandsfähig als auch jederzeit verfügbar sein. Durch dieses Abkommen wird Graid Technology die bewährte Unternehmensleistung von Intel® VROC mit der bahnbrechenden Innovation seines eigenen SupremeRAID-Portfolios – der branchenweit ersten GPU-basierten RAID-Architektur für Hochleistungs-Workloads wie KI und HPC – kombinieren.

Durch die Kombination von CPU- und GPU-basierten RAID-Architekturen wird Graid Technology ein unvergleichliches Spektrum an Hochleistungsoptionen bereitstellen, das die geringe Latenz und den hohen Durchsatz liefert, die für die Dateninfrastruktur der nächsten Generation erforderlich sind.

Leander Yu, CEO von Graid Technology, sagte:

Wir sind stolz darauf, mit Intel zusammenzuarbeiten und das Erbe von VROC mit frischer Energie und neuen Visionen fortzuführen. Die Mission von Graid Technology ist es, unseren Kunden kompromisslose Datenresilienz und Spitzenleistung zu bieten. Die Kombination aus Intel® VROC und SupremeRAID bietet Kunden die ultimative Wahl – CPU- oder GPU-basiertes RAID -, die beide konzipiert wurden, um das volle Potenzial ihrer Daten für schnellere Erkenntnisse, höhere Produktivität und eine stärkere Rendite bei Infrastrukturinvestitionen auszuschöpfen.

Bryan Jorgensen, Vice President der Data Center Group von Intel, fügte hinzu:

Dieses Abkommen mit Graid Technology markiert ein spannendes neues Kapitel für Intel® VROC und die Kunden, die wir beliefern. Das umfassende RAID-Know-how und das Engagement für Innovation von Graid Technology werden dazu beitragen, neuen Wert für Kunden zu schaffen, indem die Engpässe herkömmlicher RAID-Systeme beseitigt und eine höhere Leistung als je zuvor erzielt werden.

Nach dem Abschluss der Transaktion, der bis Jahresende erwartet wird, wird Graid Technology die Verantwortung für den gesamten Kundensupport und die zukünftige Entwicklung von Intel® VROC übernehmen. Sowohl Intel als auch Graid Technology sind bestrebt, einen nahtlosen Übergang mit regelmäßigen Updates und transparenter Kommunikation während des gesamten Prozesses zu gewährleisten.

Für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Intel- oder Graid Technology-Händler oder besuchen Sie www.graidtech.com.

