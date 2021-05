Vancouver (British Columbia), 25. Mai 2021. Goldn Futures Mineral Corp. (CSE: FUTR, FWB: G6M, OTC: GFTRF) (Goldn Futures oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ein endgültiges Optionsabkommen hinsichtlich des Erwerbs von 34 Mineralschürfrechten (die Option) auf 850 ha (die Schürfrechte) unterzeichnet hat. Die Schürfrechte umgeben das aktuelle Goldkonzessionsgebiet Brady und die Goldzone Reid des Unternehmens nahezu vollständig.

Höhepunkte der Option:

– Die gemäß der Option zu bezahlende Vergütung besteht ausschließlich aus Stammaktien und keiner Barzahlung.

– Nach der vollständigen Ausübung der Option wird dem Unternehmen das 100-%-Besitzrecht an den Schürfrechten übertragen, die einer Lizenzgebühr in Höhe von 2 % unterliegen werden.

– Die Option erweitert das Goldkonzessionsgebiet Brady um das etwa Neunfache auf 950 ha.

– Die Schürfrechte schützen etwa 4,5 km einer günstigen goldbezogenen regionalen Struktur.

– Die Schürfrechte enthalten Gold-in-Boden-Anomalien und ein geophysikalisches Umfeld für Goldmineralisierungen.

President und CEO Stephen Wilkinson sagte: Goldn Futures sieht diese Option als äußerst strategisch und potenziell überaus wichtig für die spätere Weiterentwicklung seines Goldprojekts Brady in Richtung Produktion. Wir können die Erweiterung der Goldzone Reid sowohl entlang des Streichens als auch in die Tiefe voller Zuversicht erkunden. Ebenso wichtig ist, dass das Goldkonzessionsgebiet Brady unserem Unternehmen einen bedeutsamen Stützpunkt im lebhaften und aufregenden Explorationsumfeld von Neufundland ermöglicht.

Bedingungen der Option

Um die Option auszuüben, wird Goldn Futures in den kommenden drei Jahren insgesamt 3 Millionen Aktien an den Verkäufer ausgeben. Nach dem Abschluss der Aktienausgabe wird der Verkäufer eine NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 2 % besitzen. Die für 2021 erforderliche Bewertungsarbeiten zur Aufrechterhaltung der Schürfrechte belaufen sich auf 8.500 $ bzw. 250 $ pro Schürfrecht.

Das Goldprojekt Brady

Das Projekt befindet sich 50 km südlich der Stadt Grand Falls-Windsor im Zentrum von Neufundland und etwa 80 km südwestlich des Goldprojekts Queensway von New Found Gold Corp. Die Goldzone Reid ist das primäre Explorations- und Mineralisierungsgebiet.

Die Goldzone Reid wird als eine in einer Intrusion enthaltene Art von Goldmineralisierung klassifiziert. Mehrere Reihen von Diamantbohrungen mit insgesamt 30 Diamantbohrlöchern und 6.350 m an Kernmaterial haben die Zone auf einer Streichenlänge von 300 m, einer Mächtigkeit von 250 m und bis in eine vertikale Tiefe von 225 m definiert. Die Zone ist Berichten zufolge entlang des Streichens und in der Tiefe offen.

Die letzte gemeldete Diamantbohrung in der Goldzone Reid fand 2011 statt, als Golden Dory Resources Corp. weitere 2.638,54 m an Kernbohrungen in acht Bohrlöchern (BO-11-23 bis -30) durchführte und BO-09-16 um zusätzliche 147,08 m verlängerte, da das Bohrloch im Jahr 2009 in der Mineralisierung beendet worden war. Das Programm war Berichten zufolge erfolgreich und stieß auf einige der besten Gehalte, die bis dato gebohrt wurden, einschließlich BO-11-25, das 25,45 m mit einem Gehalt von 1,48 g/t Gold durchschnitten hat, einschließlich 7,80 m mit einem Gehalt von 3,62 g/t Gold.

Nächste Schritte

Goldn Futures plant, zu Beginn dieses Sommers mit den Explorationsarbeiten beim Goldprojekt Brady zu beginnen. Es wurde bereits mit der Zusammenstellung der historischen geologischen, geophysikalischen und geochemischen Studien begonnen, um bestimmte ungeklärte Gold- und Arsen- sowie geophysikalische Anomalien, die außerhalb der Goldzone Reid vorkommen, anzupeilen. Sobald dies möglich ist, wird das Unternehmen eine neue hochauflösende geophysikalische Flugvermessung in den Schürfrechten des gesamten Projekts in Auftrag geben, um die alte behördliche regionale Untersuchung zu ergänzen. Die Feldarbeiten werden beginnen, sobald die Zusammenstellung und die Flugvermessung(en) abgeschlossen sind, um nach alteriertem und/oder mineralisiertem Gestein in Flotations- oder Festgestein zu suchen.

Gleichzeitig wird Goldn Futures Pläne für Diamantbohrungen erstellen, um die historischen Ressourcen der Zone Reid zu ergänzen und zu erweitern und um etwaige neue Vorkommen zu erproben, die im Rahmen seiner Feldprogramme entdeckt wurden. Die Bohrungen sollten nach dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen beginnen und könnten im oder um den September 2021 stattfinden.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und/oder technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Herrn Walter Hanych, P.Geo., einem Director des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 erstellt, geprüft und freigegeben.

Über Goldn Futures Mineral Corp.

Goldn Futures Mineral Corp. (CSE: FUTR, FWB: G6M, OTC: GFTRF) ist ein Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, das sein Vorzeige-Goldprojekt Hercules im Konzessionsgebiet Hercules-Elmhurst weiterentwickelt. Das Projekt Hercules ist ein bekanntes hochgradiges Goldprojekt, das sich 120 km nordöstlich von Thunder Bay in Ontario in den Gemeinden Elmhurst und Rickaby im Bergbaugebiet Thunder Bay North im Herzen des Goldabbaugebiets Beardmore-Geraldton befindet. Das Konzessionsgebiet befindet sich innerhalb eines Grünsteingürtels aus dem Archaikum, der sich vom Gebiet Longlac im Osten bis zum Lake Nipigon im Westen erstreckt – eine Distanz von etwa 130 km. Es umfasst 475 aneinandergrenzende Schürfrechte (10.052 ha). Bis dato bilden die bei Hercules durchgeführten Arbeiten eine umfassende Datenbank, einschließlich Erkundungsschürfproben, Schlitzproben, einer Vielzahl an geophysikalischen Untersuchungen sowie historischer Bohrungen mit insgesamt 537 Bohrlöchern, die allesamt für die Planung des Explorationsprogramms 2021 neu modelliert werden.

Das andere Goldaktivum von Goldn Futures ist das Goldkonzessionsgebiet Brady, das aus einem Projekt im fortgeschrittenen Stadium innerhalb einer 950 ha großen Schürfrechtegruppe in der äußerst vielversprechenden Zone Gander in der zentralen Region von Neufundland besteht. Bei der Goldzone Reid bei Brady handelt es sich um eine in einer Intrusion enthaltenen Lagerstätte, die nur teilweise mittels Bohrungen erprobt wurde und auf dem Streichen sowie in der Tiefe weiterhin offen ist.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter www.goldnfuturesmineralcorp.com.

