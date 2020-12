Vancouver, British Columbia – 8. Dezember 2020 – GoldMining Inc. (TSX: GOLD; NYSE: GLDG – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ ) gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft, Gold Royalty Corp. („Gold Royalty“), vertraulich den Entwurf einer Registrierungserklärung auf Formular F-1 bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) in Bezug auf einen geplanten Börsengang von Gold Royalty-Wertpapieren in den Vereinigten Staaten eingereicht hat. Es wird erwartet, dass der Börsengang stattfinden wird, nachdem die SEC ihren Prüfungsprozess abgeschlossen hat, vorbehaltlich der Markt- und anderen Bedingungen. Die Anzahl der zu verkaufenden Wertpapiere und deren Preisgestaltung wurde noch nicht festgelegt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Alle Angebote, Aufforderungen oder Angebote zum Kauf oder Verkäufe von Wertpapieren erfolgen gemäß den Registrierungsanforderungen des Wertpapiergesetzes von 1933 in der jeweils gültigen Fassung („Securities Act“) und den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Diese Bekanntmachung wird gemäß und in Übereinstimmung mit Regel 135 des Wertpapiergesetzes veröffentlicht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Vorsitzender

Garnet Dawson, CEO

Telefon: +1(855) 630-1001

E-Mail: E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

www.resource-capital.ch

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GoldMining Inc.

Jochen Staiger

Suite 1830 – 1030 West Georgia Street

V6E 2Y3 Vancouver, BC

Kanada

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

GoldMining ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf dem Erwerb und der Erschließung von Goldaktiva in Nord- und Südamerika liegt.

Pressekontakt:

GoldMining Inc.

Jochen Staiger

Suite 1830 – 1030 West Georgia Street

V6E 2Y3 Vancouver, BC

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.