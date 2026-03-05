GoldMining ernennt Imola Götz zur Vizepräsidentin für Projektentwicklung

Vancouver, British Columbia – 5. März 2026 – GoldMining Inc. (das Unternehmen oder GoldMining) (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) (- www.commodity-tv.com/play/goldmining-ceo-on-the-re-rating-potential-and-upcoming-milestones-in-2026/ -) freut sich, die Ernennung von Imola Götz zur Vizepräsidentin für Projektentwicklung bekannt zu geben.

Frau Götz ist eine erfahrene Bergbauingenieurin mit über 30 Jahren internationaler Erfahrung im Untertage- und Tagebau, unter anderem in den weltbekannten Goldminen von Hemlo und Timmins im Norden Ontarios. Bevor sie zum Unternehmen kam, hatte Frau Götz verschiedene Führungspositionen bei Goldcorp, Newmont, Eldorado Gold, Sandstorm Gold Royalties, Horizon Copper und zuletzt bei Royal Gold inne, wo sie Lebensdauerpläne für Bergwerke, strategische Geschäftspläne und vergleichende wirtschaftliche Bewertungen von Bergbauprojekten entwickelte. In ihrer Funktion wird Frau Götz für die Leitung der Weiterentwicklung und des Ausbaus der Bereiche Engineering, Beschaffung, Baumanagement und Projektkontrolle für das gesamte Portfolio der Ressourcen-Assets von GoldMining in Nord- und Südamerika verantwortlich sein.

Frau Götz ist eine in British Columbia zugelassene Ingenieurin und Mitglied der Association of Engineers Canada. Sie ist nicht nur aktives Mitglied des Canadian Institute of Mining & Metallurgy (CIMM), sondern auch eine qualifizierte Person im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101. Frau Götz erwarb einen Bachelor of Education in Mathematik und Naturwissenschaften an der Lakehead University, einen Master of Science in Bergbauingenieurwesen an der Technischen Universität Petrosani und ein Diplom in Finanzagilität an der Queens University.

Als erfahrene Pädagogin hat Frau Götz Partnerschaften mit kanadischen Bergbauingenieursschulen aufgebaut und Gastvorlesungen an der Queens University und der Laurentian University gehalten. Sie ist Autorin, Mitautorin und Referentin auf der CIMM-Konferenz, dem US Mine Ventilation Symposium und dem World Mining Congress zu verschiedenen Themen, darunter die Führungsrolle von Frauen in der Bergbauindustrie.

Alastair Still, President und Chief Executive Officer von GoldMining, kommentierte: Wir freuen uns, Imola im Team von GoldMining willkommen zu heißen. Die Verpflichtung einer technischen Führungskraft vom Kaliber Imolas ist ein entscheidender Schritt für das Unternehmen, da wir unsere Kernvermögenswerte in die Entwicklung überführen. Mit unserer Finanzkraft und den jüngsten Neuzugängen in unserem Team, darunter Imolas Fachwissen und Erfahrung, freuen wir uns darauf, den Wert der Vermögenswerte des Unternehmens zu erschließen.

Imola Götz kommentierte: Ich trete dem Unternehmen an einem Wendepunkt seines Portfolios bei. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung einzubringen und eng mit dem Team zusammenzuarbeiten, um klare strategische Wege zu definieren, um diese Projekte in die nächsten Entwicklungsphasen zu bringen.

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten in der Ressourcenphase in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Martin Dumont

VP, Unternehmensentwicklung und Investor Relations

Telefon: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zukunftsgerichtete Aussagen), die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den darin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich um alle Aussagen außer Aussagen über historische Fakten handelt, umfassen unter anderem Aussagen über die Strategie und die Geschäftspläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, darunter: die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbundenen Risiken, schwankende Metallpreise, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Risiken im Zusammenhang mit staatlichen und umweltrechtlichen Vorschriften, sozialen Fragen, Genehmigungen und Lizenzen sowie Ungewissheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel. Diese und andere Risiken, einschließlich derjenigen, die in GoldMinings Jahresinformationsformular für das am 30. November 2025 endende Geschäftsjahr und anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich davon abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Erstellung solcher zukunftsgerichteten Aussagen herangezogen wurden, als zutreffend erweisen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GoldMining Inc.

Jochen Staiger

Suite 1830 – 1030 West Georgia Street

V6E 2Y3 Vancouver, BC

Kanada

email : info@resource-capital.ch

GoldMining ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf dem Erwerb und der Erschließung von Goldaktiva in Nord- und Südamerika liegt.

Pressekontakt:

GoldMining Inc.

Jochen Staiger

Suite 1830 – 1030 West Georgia Street

V6E 2Y3 Vancouver, BC

email : info@resource-capital.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.