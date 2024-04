Goldminenaktien hinken preislich dem Gold hinterher

Zwar hat der Goldpreis nie gekannte Höhen erreicht, aber die Goldminenaktien haben noch nicht aufgeholt.

Abzulesen ist dies etwa am Philadelphia Gold and Silver Index (XAU), einem der weltweit wichtigsten Gold Indizes. Er enthält 16 internationale Unternehmen, tätig im Bereich der Edelmetallförderung. Der XAU vollzieht die Edelmetall-Preisentwicklung nach. Nun hat der Goldpreis neue Höhen erklommen, jedoch der XAU, damit viele Goldminenaktien, notiert noch teils weit von seinem Allzeithoch entfernt. Qualitativ hochwertige Goldminenaktien sollten nach oben tendieren. Eine spannende Zeit also für Investoren in diesem Bereich. Da die Lohnkosten gestiegen sind, ebenso wie die Kapitalkosten und die Nachhaltigkeitsanforderungen, sollte besonders auf gut aufgestellte Unternehmen geachtet werden.

Heute hat der Goldpreis also nie gekannte Höhen erreicht. Sowohl die Fed als auch die Europäische Zentralbank haben Zinssenkungen in Aussicht gestellt, auch die Notenbanken stocken ihre Goldreserven weiter auf. Besonders die Zentralbanken der Schwellenländer besitzen noch einen großen Aufholbedarf gegenüber den G7-Zentralbanken. Für Anleger sind Werte von Goldunternehmen eine gute Alternative beziehungsweise Ergänzung zum physischen Goldbesitz. Mit Diversifizierung glänzen Royalty-Unternehmen.

Osisko Gold Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-royalties-ltd/– konnte in 2023 Rekordeinnahmen aus Streams und Lizenzen sowie einen Rekord-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit generieren.

Auch Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ -, ausgerichtet auf Nord- und Südamerika ist ebenfalls erfolgreich mit seinen Streams und Royaltys.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

