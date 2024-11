Gold wiegt schwer und gehört zum Anlagevermögen dazu

Gold ist sehr schwer. Nur sechs Elemente besitzen eine höhere Dichte und sind damit schwerer als Gold.

Im alten Ägypten mussten Tausende von Sklaven Goldwaschen. Neben der Möglichkeit Pfannen zu schwenken, gab es auch Goldwaschrinnen. Dort sammelte sich das Gold aufgrund seiner Schwere an. Früher wurde Gold in Flüssen in Deutschland gefunden. Und heute fällt es bei der Sand- und Kiesgewinnung an. Die kommerzielle Goldgewinnung findet allerdings jetzt in den Minen der Goldbetriebe statt. Doch dass auch jetzt noch wertvolle Metalle im Sand gefunden werden können, zeigt das Beispiel von Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ -.

Dieses Unternehmen hat den schwerpunktmäßig seinen Blickpunkt auf Kupfer und Edelmetalle in Südamerika gerichtet. Dabei steht besonders das Flaggschiffprojekt in den Anden in Peru im Mittelpunkt. Doch nun sind schwarze Strandsande auf Korsika in den Fokus des Unternehmens geraten. Vermutlich stammen die Rohstoffe, die hier schlummern, aus den Abfällen einer historischen Mine. Es sind dies Nickel, Kobalt, Kupfer, Gold, Platin und Palladium. Im Rohstoffgeschäft wird es also nie langweilig.

In diesen Tagen beschäftigen sich Anleger vielleicht mit der Frage, ob es eine Jahresendrallye gibt. Oft gibt es gegen Ende des Jahres eine positive Entwicklung, vor allem wenn Fondsmanager ihre Portfolios aufpolieren. Aus Börsensicht ist der November immerhin der zweitbeste Monat im Jahr. Dieses Jahr existieren jedoch Faktoren, die sich bemerkbar machen könnten, etwa die schwächelnde Wirtschaft. Ob dieses Jahr Richtung Weihnachten die Börsen also nach oben gehen, wird sich zeigen.

Eine große Rolle spielt immer auch die Psychologie der Anleger. In einem ausgewogenen Portfolio sollte jedenfalls eine Streuung vorliegen und ein eher langfristiger Ansatz verfolgt werden. Unternehmen wie Aurania Resources oder auch Foran Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/foran-mining-corp/ -, dessen Projekte Gold, Silber, Kupfer und Zink enthalten, gelegen in Saskatchewan, und die gut aufgestellt sind, gehören dazu.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -) und Foran Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/foran-mining-corp/ -).

