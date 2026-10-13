Gold und Silber – eine gute Kombination

Skeena plant die erste Produktion auf Eskay Creek für das zweite Quartal 2027, Sierra Madre will Del Toro ab Mitte 2027 wieder anfahren. Beide bauen damit neue Edelmetall-Produktion auf.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 13.10.2026, 12:30 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold und Silber gelten als knappe Sachwerte – gerade in einem Umfeld aus geopolitischen Spannungen, Inflation und teils sehr hohen Staatsschulden. Während Papierwährungen über lange Zeiträume an Kaufkraft eingebüßt haben, gilt Gold als bewährter Wertspeicher. Weil sich Edelmetalle zeitweise anders entwickeln als Aktien und Anleihen, können sie ein Depot diversifizieren.

Jüngst wehte dem Goldpreis allerdings Gegenwind entgegen: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg am 1. Oktober auf bis zu 5,34 Prozent, den höchsten Stand seit 2002. Gold notierte am 30. September bei rund 4.156 US-Dollar je Unze und damit deutlich unter dem Rekordhoch vom Januar. Als nächster stärkerer Impuls gilt die Sitzung der US-Notenbank am 27. und 28. Oktober.

Realrenditen als Gradmesser für Gold

Steigen die Realrenditen, gerät Gold meist unter Druck. So geschah es 2013: Die Realrenditen zogen um rund 1,5 Prozentpunkte an, der Goldpreis verlor 28 Prozent. Einen Automatismus gibt es jedoch nicht. Zwischen 2005 und 2007 waren die Realrenditen klar positiv, und dennoch hat sich der Goldpreis in diesem Zeitraum nahezu verdoppelt.

Wichtig bleibt die Nachfrage über Gold-ETFs. Nach Daten des World Gold Council flossen im August weltweit 18 Mrd. US-Dollar in physisch besicherte Gold-ETFs, die Bestände erreichten mit 4.189 Tonnen einen Rekordwert. Mit dem Preisrückgang im September kam es zuletzt wieder zu Abflüssen; allein aus dem größten Gold-ETF, SPDR Gold Shares, wurden in der Woche bis zum 12. September 603 Mio. US-Dollar abgezogen.

Dem stehen eine robuste asiatische Nachfrage und anhaltende Käufe der Notenbanken gegenüber. Silber dürfte volatil bleiben. Die wachsende Nachfrage aus Industrie und von Anlegern könnte Silberinvestments auf längere Sicht jedoch stützen.

Sierra Madre: La Guitarra produziert, Del Toro folgt

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver-ltd/ – hat im Januar 2025 die kommerzielle Produktion auf La Guitarra in Mexiko aufgenommen. Nach Unternehmensangaben soll die Verarbeitungskapazität zunächst von 500 auf 750 bis 800 Tonnen pro Tag steigen. Eine zweite Ausbaustufe soll bis zum dritten Quartal 2027 1.200 bis 1.500 Tonnen pro Tag ermöglichen.

Mit Del Toro hat das Unternehmen von First Majestic Silver für bis zu 60 Mio. US-Dollar eine zweite Silbermine in Mexiko übernommen. Das Areal im Bundesstaat Zacatecas umfasst drei vollständig genehmigte Untertageminen und eine Flotationsanlage mit 3.000 Tonnen Tageskapazität, die zwischen 2013 und 2019 in Betrieb war. Der Wiederanlauf soll Mitte 2027 beginnen, die Produktion ist für Mitte 2028 geplant, zunächst mit rund 800 Tonnen pro Tag. Gelingt dies, verfügt Sierra Madre über zwei produzierende Minen in Mexiko.

Skeena: Eskay Creek nimmt Kurs auf 2027

Skeena Gold & Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-gold-silver-ltd/ – (Skeena Resources Limited) entwickelt im Goldenen Dreieck von British Columbia das Gold-Silber-Projekt Eskay Creek. Die frühere Untertagemine von Barrick wird als Tagebau neu konzipiert. Das Projekt ist vollständig genehmigt und im Bau.

Nach Unternehmensangaben sind erste Produktion und Cashflow für das zweite Quartal 2027 geplant, die kommerzielle Produktion soll im Laufe des Jahres folgen. In den ersten fünf Jahren peilt Skeena rund 450.000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr an. Das Unternehmen erwartet, dass Eskay Creek zu den hochgradigsten und kostengünstigsten Edelmetall-Tagebauminen weltweit zählen wird.

Daneben besitzt Skeena mit Snip eine weitere ehemals produzierende Mine, dort wurden zwischen 1991 und 1999 historisch rund 1,1 Mio. Unzen Gold gefördert. Ein aktualisierter technischer Bericht nach NI 43-101 für Eskay Creek und Snip soll Produktionsprofil und Minenlaufzeit neu bewerten.

Fazit: Sierra Madre und Skeena vor Meilensteinen

Steigende Realrenditen belasten Gold derzeit, ETF-Nachfrage, Notenbankkäufe und industrieller Silberbedarf bleiben jedoch wichtige Stützen. Skeena steuert mit Eskay Creek auf den Produktionsstart im zweiten Quartal 2027 zu. Sierra Madre baut La Guitarra aus und bereitet ab Mitte 2027 den Wiederanlauf von Del Toro vor. Entscheidend wird sein, ob Bau und Hochfahren im Zeit- und Kostenrahmen bleiben und wie sich die Edelmetallpreise bis dahin entwickeln.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen und Methodik

Die Darstellung beruht auf Unternehmensmitteilungen und -präsentationen, bei Skeena ergänzend auf Pflichtveröffentlichungen bei der US-Börsenaufsicht SEC, sowie auf Marktdaten des World Gold Council und weiteren öffentlich zugänglichen Quellen. Unternehmensquellen sind keine unabhängigen Quellen. Redaktionsstand: 06.10.2026.

Sierra Madre, Übernahme Del Toro (17.12.2025): https://www.newsfilecorp.com/release/278418

Sierra Madre, Kartellfreigabe Del Toro (22.05.2026): https://www.stockwatch.com/News/Item/Z-C!SM-3823718/C/SM

The Northern Miner, Ausbau La Guitarra / Del Toro: https://www.northernminer.com/news/pdac-video-sierra-madre-eyes-quicker-del-toro-restart/1003889665

Sierra Madre, Unternehmenswebsite: https://sierramadregoldandsilver.com/

Skeena, Rebranding zu Skeena Gold & Silver (31.01.2025): https://stocktitan.net/news/SKE/skeena-gold-silver-announces-rebrand-to-reflect-significant-silver-6s8wcux9iiru.html

Skeena, Projektstand Eskay Creek (Präsentation, MarketBeat): https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/skeena-resources-says-eskay-creek-170501766.html

Skeena, Zeitplan und Snip (Annual Information Form 2025, SEC): https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1713748/000110465926033959/ske-20251231xex99d1.htm

SRC, Unternehmensseite Skeena: https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/

World Gold Council, Gold-ETF-Flows August 2026: https://www.gold.org/goldhub/data/global-gold-backed-etf-holdings-and-flows

GoldSilver, Abflüsse SPDR Gold Shares (16.09.2026): https://goldsilver.com/industry-news/goldsilver-news/gold-etf-outflow-fee-arbitrage-gld-gldm-iau/

Discovery Alert, US-Anleiherenditen (03.10.2026): https://discoveryalert.com/analysis/gold-price-outlook-treasury-yields-october-2026/

The Rio Times, Goldpreis 30.09.2026: https://www.riotimesonline.com/gold-silver-precious-metals-thursday-october-1-2026/

Xetra-Gold, Goldpreisentwicklung 2013: https://www.xetra-gold.com/en/detail/annual-performance/

DAS INVESTMENT, Gold und Realrenditen: https://www.dasinvestment.com/gold-realrenditen-korrelation-portfolio-diversifikation/

4investors / Goldinvest: https://www.4investors.de/nachrichten/goldinvest.php?sektion=goldinvest&ID=8494

Quelle Titelbild: Sierra Madre

Anzeige/Werbung, Auftrag und Vergütung

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Ersteller, Autorin und Verantwortlicher

Ersteller und Herausgeber ist die SRC swiss resource capital AG. Autorin ist Ingrid Heinritzi, freie Journalistin. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Marc Ollinger, CEO der SRC swiss resource capital AG.

Interessenkonflikte und Positionen

Nach Auskunft hält die Autorin zum Stichtag der Veröffentlichung keine Positionen in den besprochenen Emittenten. Auch die SRC swiss resource capital AG hält keine Positionen in den besprochenen Emittenten. Keiner der Emittenten ist mit 5 % oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Autorin, Mitarbeitende und verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG können künftig Positionen (Long/Short) in den besprochenen Emittenten eingehen oder auflösen. Neben den genannten IR-Beraterverträgen bestehen keine weiteren Geschäfts- oder Finanzierungsbeziehungen.

Quellen, technische Angaben und Umfang der Prüfung

Die Darstellung beruht auf öffentlichen Unternehmensmitteilungen, Projektseiten, Pflichtveröffentlichungen und weiteren öffentlich zugänglichen Originalquellen. Die SRC swiss resource capital AG hat keine eigene Ressourcenschätzung, Bohrdatenprüfung, metallurgische Untersuchung, Machbarkeitsstudie oder unabhängige Unternehmensbewertung durchgeführt. Produktionsziele, Kapazitäten und Zeitpläne sind Unternehmensangaben; bei Eskay Creek beruhen sie auf einer Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2023 und späteren Unternehmensplanungen. Mineralressourcen oder Mineralreserven werden in diesem Beitrag nicht beziffert. Die Angaben zur früheren Förderung der Snip-Mine sind historische Daten. Technische Angaben können von einer Qualified Person im Sinne von NI 43-101 geprüft oder freigegeben worden sein, wurden von der SRC swiss resource capital AG aber nicht unabhängig verifiziert.

Risiken und zukunftsgerichtete Aussagen

Der Beitrag enthält zukunftsgerichtete Aussagen, etwa zu Bau, Produktionsbeginn, Wiederanlauf, Kapazitätsausbau und Produktionsmengen. Sie beruhen auf Annahmen und Planungen der Unternehmen und sind keine Garantie für die künftige Entwicklung; tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Wesentliche Risiken sind insbesondere Bau- und Kostenüberschreitungen, Verzögerungen beim Hochfahren der Produktion, Geologie und Metallurgie, Genehmigungen und Umweltauflagen, Finanzierung und Verwässerung, Gold- und Silberpreise, Wechselkurse sowie politische und rechtliche Risiken in Mexiko und Kanada. Aktien von Rohstoffunternehmen sind spekulativ; ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Regulatorische Transparenz und Aktualität

Die Offenlegung orientiert sich, soweit einschlägig, an Art. 20 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR), der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958, § 85 WpHG sowie an Section 52(2) des Securities Act (British Columbia) und der BC Notice 51-703 der British Columbia Securities Commission. Redaktionsstand ist der 06.10.2026, die Erstveröffentlichung erfolgt am 07.10.2026. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht geschuldet; gesetzliche Berichtigungspflichten bleiben unberührt. Spätere Änderungen der Unternehmens-, Projekt-, Markt- oder Rechtslage können einzelne Aussagen überholen.

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