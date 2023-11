Gold, Silber und Edelsteine bergen

In Kolumbien gibt es ein altes Schiffswrack, um dessen Bergung sich die dortige Regierung nun kümmern will.

Bis zu 20 Milliarden US-Dollar an Gold, Silber und Edelsteinen sollen an versunkenen Schätzen in Kolumbien schlummern. Das Schiffswrack ist rund 300 Jahr alt. Zwar fordern US-Schatzsucher die Hälfte des Schatzes ein, dennoch will Präsident Gustavo Petro die Galone „San Jose“ vom Grund des Karibischen Meeres holen. Helfen soll eine öffentlich-privat Partnerschaft oder ein Deal mit einer privaten Firma. Petro und auch der Kulturminister Juan David Correa wollen unbedingt das Wrack bergen. Die Galone wurde 1708 von den Briten versenkt, samt Silber und Gold aus Peru, kolumbianischen Smaragden sowie Gold- und Silbermünzen. Verschollene Schätze gibt es noch einige, etwa das berühmte Bernsteinzimmer oder von Piraten versteckte Schätze auf der Kokosinsel. Diese diente als Vorlage für den Roman „Die Schatzinsel“. Heute noch sind dort Schatzsucher unterwegs.

Der normale Bürger wird wohl so leicht keinen Schatz finden. Aber mit Gold und auch Silber als Anlagevehikel bestehen gute Chancen Werte zu erhalten oder auch Gewinne einzustreichen. Investoren suchen heute nach Alternativen zur Inflationsabsicherung und gegen geopolitische Unsicherheiten. Der Goldmarkt bietet gute Investitionsmöglichkeiten und die Nachfrage ist durchaus solide. Auch wenn im Jahr 2023 durch die restriktive Geldpolitik der Fed der US-Dollar gestärkt wurde und Anleiherenditen nach oben gegangen sind. Wer auf Gold als Versicherung setzt und einen Hebel auf den Goldpreis möchte, kann sich mit Goldgesellschaften wie Calibre Mining oder Karora Resources auseinandersetzen.

Calibre Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/calibre-mining-corp/ – produziert in Nord- und Südamerika Gold. Die Produktion steigt an und neueste Bohrergebnisse brachten bis zu knapp 19 Gramm Gold je Tonne Gestein.

Karora Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/karora-resources-inc/ – freut sich über die Produktionszahlen seiner beiden Goldminen in Westaustralien. Mehr als 120.000 Unzen lieferten die Minen in den ersten drei Quartalen 2023.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Karora Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/ -) und Calibre Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/ -).

