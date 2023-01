Könnten Privatanleger bei Vermögenswerten wählen, so werden laut einer Umfrage Gold und Silber als Top-Wahl für 2023 genannt.

37,5 Prozent entschieden sich für Gold als Top-Performer und 36,8 Prozent setzten auf Silber. Als drittbeliebtester Vermögenswert wählten acht Prozent Kupfer. Laut Analysten ist Gold gut positioniert, um preislich weiter nach oben zu tendieren. Denn wenn sich eine Rezession in der US-Wirtschaft breitmacht, wird die Fed umdenken. Gerechnet wird mit einem Höchst-Zinssatz von fünf Prozent. Wenn dies eintritt, wird die Fed die geldpolitische Straffung rückgängig machen. Auch scheint der US-Dollar seinen Höhepunkt überschritten zu haben.

Ein niedrigerer US-Dollar und eine Marktstimmung, die sich zugunsten von Gold ändert, wird Gold stärken. Die Erfahrung zeigt, dass vor einer Rezession der Goldpreis schwächelt, aber dann andere Märkte übertrifft. Und der Goldpreis hat sich ja bereits erholt. Da wird wohl ein Umschwenken der Fed bereits eingepreist. So prognostizieren einige Analysten, dass Gold gut im Jahr 2023 abschneiden wird, Silber vielleicht sogar noch besser. Denn Silber wurde von vielen Investoren vernachlässigt, besitzt daher viel Potenzial, so etwa der Edelmetallexperte Everett Millman von Gainesville Coins. Auch verweist er auf das knappe verfügbare Angebot für Silberanlageprodukte.

Das US-amerikanische Finanzdienstleistungsunternehmen Wells Fargo, eine der wertvollsten Banken der Welt, sieht den Goldpreis 2023 zwischen 1.900 und 2.000 US-Dollar je Unze. Wenn sich der Preis des Edelmetalls bewegt, dann könnte der Preis auch höher ausfallen. Um bei einem steigenden Goldpreis dabei zu sein, wäre ein Investment in Goldunternehmen möglich, etwa in Gold Terra Resource oder Tier One Silver.

In den Nordwest-Territorien im produktiven Yellowknife-Grünsteingürtel liegt das Yellowknife City Projekt von Gold Terra Resource. Es umfasst zirka 800 Quadratkilometer und besitzt sehr gute Infrastrukturbedingungen.

Tier One Silver – https://www.youtube.com/watch?v=X7nDOPabASA – kann mit dem Flaggschiffprojekt Curibaya in Peru punkten. Im Fokus des Unternehmens stehen Silber-, Gold- und Basismetallprojekte in Peru.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Terra Resource (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-terra-resource-corp/ -) und Tier One Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/tier-one-silver-inc/ -).

