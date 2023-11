Gold besitzt Aufwärtsdynamik

Krieg in der Ukraine und Krieg im Nahen Osten bergen Unsicherheiten und Risiken – gut für den Goldpreis.

Geht es mit dem Goldpreis weiter aufwärts, sehen Charttechniker die erste Widerstandsstufe bei rund 2.040 US-Dollar je Unze, die nächste bei 2.080 und die folgende große Widerstandsstufe liegt bei 2.100 US-Dollar je Feinunze. 2.040 US-Dollar erreicht der Goldpreis am 1. Juni und am 27. Oktober. 2.080 wurden am 13. April geknackt. Zirka 2.100 US-Dollar sah man beim Goldpreis am 3. Mai. Für den Goldpreis positiv gestimmt sind nun viele, denn Inflationsrückgänge sorgen für einen geringeren Druck auf die Notenbanken. Und aufgrund der bestehenden Krisen wird Gold sicherlich auch im neuen Jahr ein wichtiges Anlagevehikel sein.

Zusätzlich stützen die Notenbanken mit ihrem Goldhunger den Preis des Edelmetalls. Seit Beginn der 80er Jahre war der Goldschatz der Notenbanken insgesamt nie so groß wie aktuell. Indien beispielsweise hat so viel Gold wie seit zwei Jahren nicht mehr im Oktober aus der Schweiz eingeführt, nämlich rund 50 Tonnen. Insgesamt kamen 117 Tonnen Gold zum indischen Goldschatz der dortigen Zentralbank im Oktober hinzu. Ursächlich wirkten die hinduistischen Feiertage Dhanteras und Diwali. Gold ist ein Geldwert, eine Art Hafen für Liquidität und vor allem ein langfristiger Wert. Laut Prognosen werden die Goldkäufe der Zentralbanken auch stark bleiben und für eine Stützung der Goldpreise und damit für einen allgemeinen Preisauftrieb beim edlen Metall sorgen.

Und wie man gesehen hat, haben auch höhere Realzinsen der Stärke des Goldpreises kaum etwas anhaben können. Mit einem schwächeren US-Dollar, bestehenden geopolitischen Risiken, einer schwachen Wirtschaftsentwicklung und dem Drang vieler Länder weg vom US-Dollar, sollte sich Gold also auch im neuen Jahr gut entwickeln. Dies gilt auch für Goldunternehmen wie etwa Skeena Resources oder Revival Gold.

Im Goldenen Dreieck in British Columbia arbeitet Skeena Resources – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resources-ltd/ – daran zwei Goldliegenschaften wiederzubeleben. Die endgültige Machbarkeitsstudie ist sehr vielversprechend.

Revival Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/ – punktet mit guten Bohrergebnissen von seiner Beartrack-Arnett-Liegenschaft in Idaho (bis zu 11,7 Gramm Gold je Tonne Gestein).

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -).

