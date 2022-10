In Krisen- und Katastrophenzeiten können Tauschmittel wie Gold und Silber bedeutungsvoll werden – Stichwort Blackout.

Immer mehr Listen, wie der Einzelne für den Fall eines Blackouts vorsorgen soll, begegnen uns. Einerseits sinkt das Vertrauen in die Papierwährungen, denn die Inflation schlägt gerade erbarmungslos zu. Andererseits können in Zeiten, wenn Papiergeld nicht weiterhilft, Gold und Silber helfen. Schon vor sehr langer Zeit waren diese Edelmetalle ein beliebtes Tauschmittel. Denn mit Gold und Silber kann in einer Krise bezahlt werden, sie können als Ersatzwährung dienen. Wobei es natürlich schwierig wäre beim Bäcker mit einer Goldmünze zu zahlen. Regierungen haben wohl auch Notfallpläne in der Schublade, sollte es zu einem längeren flächendeckenden Stromausfall kommen.

Dennoch ist ein gewisser Vorrat an Gold- und Silbermünzen immer eine gute Investition. Gold ist nun mal ein klassischer Wertspeicher. Egal, ob im Fall von Finanzcrashs, kollabierenden Banksystemen oder in wirtschaftlichen Krisensituationen. Gängige Anlagemünzen dürften sich als Notreserve am besten eignen, ebenso die LBMA-zertifizierten Goldbarren. Aber auch wenn die Gefahr eines Blackouts in Europa in den vergangenen Jahren und durch die aktuelle Entwicklung deutlich angestiegen ist, so sollte man doch mit der Hoffnung, dass dies nicht passieren wird, in die Zukunft blicken. Was aber feststeht ist hierzulande die diesjährige Inflationsrate von durchschnittlich 8,1 Prozent. Für das kommende Jahr werden sogar 9,3 Prozent prognostiziert. Da wäre es sinnvoll im Aktiendepot auch Goldunternehmen wie beispielsweise OceanaGold oder Trillium Gold Mines zu haben.

OceanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=JN554KqGVyo – ist ein etablierter Produzent mit Projekten in den USA, auf den Philippinen und in Neuseeland.

Trillium Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=imfOMwCe1y8 – ist im Red Lake-Bezirk im Norden Ontarios mit der Exploration und Erschließung von Grundstücken beschäftigt. Jüngste Bohrergebnisse ergaben auf dem Newman Todd-Komplex bis zu 549 Gramm Gold je Tonne Gestein.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OceanaGold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -) und Trillium Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/trillium-gold-mines-inc/ -).

