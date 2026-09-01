Global Power Solutions informiert über mögliche Wiederaufnahme des Krankenhausprojekts in Peru

Vancouver, British Columbia – 1. September 2026 / IRW-Press / Global Power Solutions Corp. (TSXV: PWER) (FWB: NJA) (Global Power oder das Unternehmen) freut sich, ein Update hinsichtlich der möglichen Wiederaufnahme eines zuvor angekündigten Krankenhausentwicklungsprojekts in Peru bereitzustellen, an dem EsSalud, Perus Sozialkrankenversicherungsträger, beteiligt ist.

Der Vorgänger des Unternehmens, Minaean SP Construction Corp., hatte zuvor mit EsSalud eine Absichtserklärung (MOU, Memorandum of Understanding) im Zusammenhang mit der geplanten Entwicklung und dem Bau eines Krankenhauses mit 224 Betten in Chiclayo in der Provinz Lambayeque (Peru) unterzeichnet.

Das Projekt wurde während der Phase des politischen und administrativen Wandels in Peru nicht weiter vorangetrieben, und die vorherige MOU ist inzwischen ausgelaufen.

Vertreter der derzeitigen EsSalud-Verwaltung haben kürzlich Interesse daran bekundet, die Gespräche über das geplante Krankenhausprojekt wieder aufzunehmen und möglicherweise eine neue MOU mit Global Power auszuhandeln.

Das Unternehmen erwartet, von EsSalud eine formelle Mitteilung zu den möglichen nächsten Schritten zu erhalten. Sollten die Gespräche fortgesetzt werden, wäre eine neue MOU erforderlich, bevor die Parteien mit der weiteren Entwicklung des Projekts fortfahren könnten.

Pete Medved, President und Chief Executive Officer von Global Power Solutions Corp., kommentierte:

Wir sind durch das erneuerte Interesse an diesem Projekt ermutigt. Die ursprüngliche Krankenhausinitiative stellte für das Unternehmen eine bedeutende Infrastrukturmöglichkeit dar, und wir begrüßen die Gelegenheit, wieder mit EsSalud in Kontakt zu treten und zu prüfen, ob ein neuer Rahmen geschaffen werden kann, um das Projekt voranzubringen.

Unser unmittelbarer Fokus wird darauf liegen, die Projektanforderungen von EsSalud bestätigen zu lassen, den Kontakt zu unseren kanadischen Partnern wieder aufzunehmen und eine geeignete Struktur für eine mögliche kanadische Beteiligung zu prüfen.

Potenzielles kanadisches Konsortium und Projektstruktur

Der vorherige Projektrahmen sah die Bildung eines kanadischen Konsortiums sowie eine mögliche Beteiligung der Canadian Commercial Corporation (CCC) in Verbindung mit einer potenziellen Exportkreditfinanzierung vor.

Sollten die Gespräche mit EsSalud fortschreiten, beabsichtigt Global Power, erneut mit potenziellen kanadischen Projektpartnern in Kontakt zu treten und eine geeignete Konsortialstruktur zu prüfen, die der CCC zur Bewertung vorgelegt werden könnte.

Eine etwaige Beteiligung der CCC, von Export Development Canada (EDC) oder einer anderen Exportkreditagentur würde weiterhin deren jeweiligen Due-Diligence-, Prüfungs- und Genehmigungsverfahren unterliegen. Im Zusammenhang mit einem wiederaufgenommenen Projekt wurden bislang weder Finanzierungsvereinbarungen noch eine Beteiligung der CCC finalisiert.

Nächste Schritte

Vorbehaltlich weiterer Gespräche mit EsSalud geht das Unternehmen davon aus, dass mögliche nächste Schritte Folgendes beinhalten können:

– den Erhalt einer formellen Mitteilung von EsSalud hinsichtlich der vorgeschlagenen Wiederaufnahme des Projekts;

– die Prüfung und Bestätigung des aktuellen Umfangs und der Anforderungen des geplanten Krankenhauses;

– die Verhandlung einer neuen MOU mit EsSalud;

– die Wiederaufnahme der Zusammenarbeit mit potenziellen kanadischen Konsortialpartnern und

– die Prüfung potenzieller Projektabwicklungs- und Finanzierungsstrukturen, einschließlich einer möglichen Einbindung der CCC und der entsprechenden Exportkreditagenturen.

Das Unternehmen wird weitere Informationen bereitstellen, sofern und sobald wesentliche Entwicklungen eintreten.

Es kann nicht garantiert werden, dass eine neue MOU abgeschlossen wird, dass sich die CCC oder eine Exportkreditagentur am Projekt beteiligen wird, dass eine Finanzierung bereitgestellt wird oder dass das geplante Krankenhausprojekt zu den ursprünglich vorgesehenen Bedingungen oder überhaupt umgesetzt wird.

Über Global Power Solutions Corp.

Global Power Solutions Corp. erweitert ihre Geschäftsstrategie, um sich als Anbieter innovativer Infrastruktur für saubere Energie zu etablieren, die darauf ausgelegt ist, den rasant steigenden Strombedarf von KI-Rechenzentren und unternehmenskritischen Einrichtungen zu decken. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung wasserstoffbasierter Lösungen für die Grundlaststromversorgung, die zuverlässige, skalierbare und nachhaltige Energie bereitstellen, wo herkömmliche Netzinfrastrukturen begrenzt oder nicht verfügbar sind. Darüber hinaus führt Global Power seine etablierten Aktivitäten in der Herstellung von Leichtstahl-Komponenten und modularen Bausystemen für die Bauindustrie fort.

Wir berufen uns auf die Safe Harbor-Bestimmung.

Im Namen des Boards:

Global Power Solutions Corp.

Peter Medved

CEO

Tel: 604.684.2181

E-Mail: info@globalpowercorp.com

globalpowercorp.com/

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