gibt die Einleitung eines schriftlichen Verfahrens zur Änderung der Anleihebedingungen der Anleihe 2025/2029 bekannt

Köln, 8. August 2025 (IRW-Press /8. August 2025) Die Kolibri Beteiligung GmbH („Emittentin“ und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, „Gruppe“) gibt bekannt, ein schriftliches Verfahren gemäß Ziffer 15.5 der Anleihebedingungen („Anleihebedingungen“) ihrer am 13. Februar 2025 begebenen Unternehmensanleihe (ISIN NO0013461384) („Anleihe 2025/2029“) einzuleiten („Schriftliches Verfahren“). Ziel des Schriftlichen Verfahrens ist es, die Anleihebedingungen dahingehend zu ändern, dass die Höhe der erlaubten Kreditlinien an die veränderte Finanzierungsstruktur der Emittentin angepasst wird. Hier haben sich aufgrund der aktuell positiven Geschäftsentwicklung der Gruppe und den jüngsten Fortschritten in den Finanzierungsverhandlungen mit wesentlichen Kreditgebern der Gruppe Änderungen ergeben, welche eine Anpassung der Anleihebedingungen erforderlich machen, um das weitere operative Wachstum der Gruppe zu unterstützen. Zudem wird die Zustimmung zu einer Veränderung der Gesellschafterstruktur oberhalb der Gruppe erbeten (zusammen „Beschlussvorschlag“). Die Veränderung zielt nicht auf einen Kontrollwechsel im Sinne der Anleihebedingungen ab.

Außer dem Beschlussvorschlag sind keine weiteren Änderungen der Anleihebedingungen im Rahmen des Schriftlichen Verfahrens vorgesehen.

Die Einladung zum Schriftlichen Verfahren („Einladung“) wird durch Nordic Trustee AS („Nordic Trustee“) als dem Bevollmächtigten unter den Anleihebedingungen veröffentlicht werden. Das Schriftliche Verfahren beginnt am 8. August 2025 und endet am 29. August 2025 um 13:00 Uhr (Oslo Zeit) („Abstimmungsfrist“). Die Einladung zum Schriftlichen Verfahren und das Abstimmungsformular sind auch auf der Internetseite der Gesellschaft (anleihe.kolibrigruppe.de/) abrufbar.

Als Entschädigung für die Teilnahme am Schriftlichen Verfahren bietet die Emittentin allen Anleihegläubigern unter den in der Einladung genannten Teilnahmevoraussetzungen die Zahlung einer einmaligen Zustimmungsgebühr in Höhe von 0,15% des Nennbetrags der stimmberechtigten Schuldverschreibungen an.

Das Ergebnis des Schriftlichen Verfahrens wird voraussichtlich am oder um den 1. September 2025 veröffentlicht werden.

Für weitere Fragen an die Emittentin, besuchen Sie entweder die Internetseite der Gesellschaft anleihe.kolibrigruppe.de/ oder wenden Sie sich bitte an den Bereich Inverstor Relations der Emittentin unter investor-relations@zeitfracht.de.

Für weitere Fragen an den Nordic Trustee wenden Sie sich bitte an Lars Erik Lærum, +47 22 87 94 06 oder laerum@nordictrustee.com.

