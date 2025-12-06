Giant Mining Corp. meldet die Ergebnisse der Aktionärsversammlung und stellt Update zum Management bereit

VANCOUVER, BC – 5. Dezember 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5 | CSE: BFG.WT.A | CSE: BFG.WT.B.) (Giant Mining oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse seiner Jahreshauptversammlung der Aktionäre bekannt zu geben, die virtuell am Donnerstag, dem 4. Dezember 2025 stattfand (die AGM). Die Aktionäre von Giant Mining stimmten für alle Beschlüsse, die in der Einberufung der Versammlung und dem Rundschreiben vom 24. Oktober 2025 dargelegt waren und auf der AGM zur Abstimmung standen, einschließlich der folgenden:

1. Festlegung der Anzahl der Direktoren des Unternehmens auf vier (4);

2. Ernennung von David Greenway, Larry Segerstrom, Andrew Mugridge und Bradley Dixon zu Direktoren des Unternehmens bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre oder bis zur Ernennung eines entsprechenden Nachfolgers;

3. Erneute Bestellung der Firma SHIM & Associates LLP, Chartered Accountants zum Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das kommende Jahr; und

4. Ratifizierung und Genehmigung des neuen Omnibus Incentive Plan des Unternehmens durch einen ordentlichen Beschluss der Aktionäre des Unternehmens.

Update zum Management

Das Unternehmen möchte ferner die Ernennung von Herrn John Percival zum Non-Executive Chairman des Board of Directors des Unternehmens klarstellen. Die Ernennung wurde zuvor in einer Pressemitteilung am 27. November 2025 angekündigt, wobei jedoch der Stichtag der Ernennung von Herrn Percival nicht angegeben war. Herr Percival wurde mit Wirkung zum 5. Dezember 2025 zu einem Direktor und zum Non-Executive Chairman des Board of Directors ernannt.

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill profitiert von einem bergbaufreundlichen regulatorischen Umfeld und einer starken lokalen Infrastruktur. Obwohl es sich noch um ein Projekt im Explorationsstadium handelt, deuten die geologische Ausdehnung und der Umfang der Mineralisierung darauf hin, dass weitere Arbeiten eindeutig gerechtfertigt sind und dass das System ein erhebliches Kupferpotenzial bergen könnte.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Giant Mining Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Daher sollten diese Aussagen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf den von ihm getroffenen Annahmen, den ihm derzeit verfügbaren Informationen und anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die das Unternehmen in seinen öffentlichen Wertpapierunterlagen angibt, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, darunter Explorations-, metallurgische, Genehmigungs-, Umwelt-, Rohstoffpreis- und Marktrisiken. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

