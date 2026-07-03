Germanium Mining Corp. schließt elektromagnetische Bodenuntersuchungen ab und beginnt luftgestützte Magnetfeldmessung auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Germaniumkonzessionsgebiet Lac du Km 35 in Québec

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 3. Juli 2026 / IRW-Press / GERMANIUM MINING CORP. (GERMANIUM MINING ODER DAS UNTERNEHMEN) (CSE: GMC; OTCQB: EMSKF; FWB: YW0) freut sich bekannt zu geben, dass eine elektromagnetische Zeitbereichsuntersuchung (TDEM) abgeschlossen wurde und in den nächsten Tagen der Abschlussbericht erwartet wird, der potenzielle Anomalien in dem 1.400 Meter mal 1.400 Meter großen Gebiet aufzeigt, das die Ansammlung historischer Anomalien sowie das Vorkommen Laganière umfasst. Germanium Mining zielt darauf ab, bestehende und neue Leiterstrukturen zu bestätigen und abzugrenzen, die auf eine potenzielle Germanium-Silber- und Zinkmineralisierung hinweisen könnten.

Darüber hinaus wurde eine luftgestützte Magnetfeldmessung des gesamten Konzessionsgebiets aufgenommen, und das Unternehmen rechnet bis Mitte Juli 2026 mit den endgültigen Ergebnissen. Mögliche magnetische Anomalien werden in Kürze im Rahmen des bevorstehenden Programms zur Kartierung von Ausbissen und Probenahme überprüft.

Chief Executive Officer Mario Pezzente kommentierte: Wir haben unser zu 100 % unternehmenseigenes Germaniumkonzessionsgebiet Lac du Km 35 im Vorfeld der aktiven Explorationssaison 2026 aus strategischen Gründen erweitert, um potenzielle zusätzliche Entdeckungen nördlich des Vorkommens Laganière, das mit einem Gehalt von 186 ppm die höchstgradige Germaniumprobe in der Provinz Quebec hervorgebracht hat, zu ermöglichen. Wir freuen uns, in Kürze die Ergebnisse dieser TDEM-Untersuchung zu erhalten, um neue Leiterstrukturen in der Nähe des Germaniumvorkommens Laganière in diesem vielversprechenden Projekt für kritische Metalle abzugrenzen. Germanium Mining Corp. setzt seinen Schwerpunkt vor allem darauf, strategische Ressourcen in stabilen Jurisdiktionen zu erschließen und so einen möglichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Resilienz in der nordamerikanischen Lieferkette zu leisten.

Explorationsprogramm

Ziel dieser Vermessungen ist es, mögliche zusätzliche Scherzonen und elektromagnetische Anomalien im Vorfeld des bevorstehenden Kartierungs- und Probenahmeprogramms, das Mitte Juli 2026 beginnen soll, zu ermitteln. Das unmittelbare Umfeld des Vorkommens Laganière wird ebenfalls weiter erkundet, beprobt und analysiert werden, sodass GMC Zielzonen für Diamantbohrungen abgrenzen kann, die Anfang 2027 erprobt werden könnten.

Die erste Phase der Diamantbohrungen wird darauf ausgerichtet sein, ein erstes Entdeckungsbohrloch niederzubringen. Das Programm soll aus 6 bis 10 Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von etwa 2.500 Metern bestehen und voraussichtlich Anfang 2027 durchgeführt werden.

Die exakte Bohrlänge wird von der Tiefe der elektromagnetischen Anomalien abhängen, die durch die neue Untersuchung genau abgegrenzt und durch Kartierungen und Probenahmen der Ausbisse untermauert werden. Die Kartierungen der Ausbisse werden wertvolle Erkenntnisse darüber liefern, in welche Richtung und mit welchem Neigungswinkel sich die Germaniummineralisierung erstrecken könnte.

Die aktuellen Analyseergebnisse aus dem Vorkommen Laganière ergaben einen Gehalt von etwa 0,02 % (186 ppm) Germanium, was nach aktuellem Stand dem höchsten Germaniumgehalt entspricht, der jemals in Proben aus der gesamten Provinz Quebec ermittelt wurde.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84968/GermaniumMining_030726_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Das Germaniumprojekt Lac du Km 35 in der Region Chibougamau in der kanadischen Provinz Québec

Konzessionsgebiet Lac du Km 35

Das zu 100 % unternehmenseigene Germaniumkonzessionsgebiet Lac du Km 35 befindet sich ungefähr 40 Kilometer östlich der Bergbaustadt Chibougamau in der Region Nord-du-Québec und bietet ausgezeichneten Zugang über den Highway 167 und eine Hauptforststraße, die das Konzessionsgebiet durchquert.

Das Konzessionsgebiet umfasst die ausgeprägte Faribault Shear Zone (FSZ), die in Ost-Südost-Richtung verläuft und sich im östlichen Teil des Konzessionsgebiets befindet. Die FSZ fällt nach Südsüdwest ein und endet an der Grenville Front, die sich über mehrere Hundert Kilometer von Südwest nach Nordost erstreckt. Die FSZ ist ein wichtiges Strukturmerkmal, das mit anderen durchlässigen Zonen in der Tiefe verbunden sein könnte und als bevorzugter Leitungsweg für hydrothermale Fluide dienen könnte.

Das 1998 von staatlichen Geologen entdeckte, aber nie weitergehend erkundete Germaniumvorkommen Laganière besteht aus einem Peridotitausbiss innerhalb des Gneiskomplexes Laganière der aus Amphiboliten sowie Hornblende- und Biotitgneisen besteht. Das Vorkommen Laganière lieferte einen Wert von 0,02 % (186 ppm) Germanium, was derzeit der höchste jemals in einem Ausbiss in der Provinz Québec erfasste Germaniumwert ist.

Das Germaniumvorkommen Laganière liegt an der Hauptforststraße und grenzt unmittelbar südlich an eine Ansammlung elektromagnetischer Anomalien, die sich über eine Fläche von rund 400 m × 400 m erstrecken und noch nicht untersucht wurden. Das Germaniumvorkommen Laganière befindet sich außerdem rund 450 m nordöstlich der FSZ, 800 m vom südlichen Rand des felsischen Plutons Duberger entfernt sowie rund 2 km westlich der Grenville Front. Das Gebiet zwischen der FSZ und dem Germaniumvorkommen Laganière, das auch die unerprobte Ansammlung elektromagnetischer Anomalien umfasst, wird im Zentrum der Arbeiten von GMC stehen.

Über Germanium

Germanium ist ein hartes, gräuliches und sprödes Halbmetall. Germanium findet zunehmend Anwendung in der Elektronik und Solarindustrie, in der Faseroptik sowie in der Infrarotoptik für zivile und militärische Zwecke. Germanium ist auf der Liste der kritischen Metalle Kanadas, der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union aufgeführt.

China, der größte Produzent von raffiniertem Germanium, verhängte am 3. Dezember 2024 ein Ausfuhrverbot für Germanium in die Vereinigten Staaten. Germanium ist kein öffentlich gehandelter Rohstoff und jüngsten Spotpreisen zufolge liegt der Preis bei über 5.000,00 US$ pro Kilogramm Germanium.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die in dieser Pressemitteilung bereitgestellten geologischen Informationen historischen Charakter haben und die Mineralisierung nicht zwangsläufig der Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet Lac du Km 35 entspricht.

Qualifizierter Sachverständiger

Benoit Moreau, P.Eng., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und Vice-President of Exploration von Germanium Mining Corp., hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung erarbeitet und zeichnet für sie verantwortlich.

Über Germanium Mining Corp.

Germanium Mining ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Mineralkonzessionsgebiete im Entdeckungsstadium in einigen der besten Bergbaujurisdiktionen Kanadas gerichtet ist.

IM NAMEN DES BOARDS

Mario Pezzente

CEO & Direktor

Für weitere Informationen zu Germanium Mining Corp. wenden Sie sich bitte an:

Tel: 604-717-6605

E-Mail-Adresse des Unternehmens: info@germaniummining.com

Website: www.germaniummining.com

Adresse des Unternehmens: 2905 – 700 West Georgia Street, Vancouver, BC, V7Y 1C6

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot sowie andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Geschäftsplänen des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, einschließlich der Möglichkeit, dass das Unternehmen den Erlös aus dem Angebot für andere als die in dieser Pressemitteilung genannten Zwecke verwendet, ungünstiger Marktbedingungen sowie anderer Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar, und dementsprechend sollte man sich aufgrund ihrer inhärenten Unsicherheit nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören allgemeine Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt oder die Richtigkeit dieser Pressemitteilung weder bestätigt noch abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Germanium Mining Corp.

Info

Suite 2905 – 700 West Georgia Stree

V7Y 1C6 Vancouver, BC

Kanada

email : info@germaniummining.com

Pressekontakt:

Germanium Mining Corp.

Info

Suite 2905 – 700 West Georgia Stree

V7Y 1C6 Vancouver, BC

email : info@germaniummining.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.