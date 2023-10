Genesis arbeitet mit der Universität von British Columbia zusammen, um KI für die Prävention von Waldbränden zu entwickeln

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Kelowna, BC – 5. Oktober 2023 – Genesis AI Corp. (Genesis AI oder das Unternehmen) (CSE:AIG – WKN: A3ENW3 – FRA: NL8) freut sich, die Einstellung mehrerer Co-Op-Studenten der University of British Columbia bekannt zu geben. Die Informatikstudenten des 3. Jahres haben mit der Arbeit an Projekten für Genesis AI begonnen, weitere werden im Wintersemester im Januar hinzukommen. Sie werden bei der technologischen Entwicklung des Genesis Wildfire-Moduls helfen.

Geoff Fawkes, CTO von Genesis, sagt: „Ich freue mich, wieder mit Co-Op-Studenten zusammenzuarbeiten, die sich mit den neuesten Trends in der Entwicklung auseinandersetzen. Der Enthusiasmus und die frischen Perspektiven, die sie in unsere Arbeit einbringen, sind sehr hilfreich bei der Entwicklung von Weltklasse-Technologie. Unsere Verbindung zu großartigen Bildungseinrichtungen kommt unseren Projekten sicherlich zugute.“

Die Studenten werden in verschiedenen Rollen tätig sein.

· Co-Op Applied Science Analyst, der an einer Reihe von Projekten im Zusammenhang mit der Forschung und Softwareentwicklung von AI/ML für Woodlands.ai und dem zugehörigen Natural Resources Mining Modul arbeitet, und

· Co-Op Software Engineer, der an der kompletten Softwareentwicklung der Digital Twin Technologie, der Ground Crew Application und Woodlands.ai sowie dem dazugehörigen Natural Resources Mining Modul arbeitet.

Dev Randhawa, CEO von Genesis, sagt: „Ich glaube fest daran, Studenten und ihre Entwicklung zu unterstützen, indem ich sie in praktische Aufgaben einsetze, in denen sie ihre Fähigkeiten in der realen Welt testen und erweitern können. Indem wir in dieser Beziehung voneinander profitieren, können wir unser Engagement für Lösungen, die uns allen helfen, unter Beweis stellen.“

Genesis Ai gibt außerdem bekannt, dass sie Gina Capital Ltd. beauftragt hat, Investor Relations- und Beratungsdienstleistungen mit Schwerpunkt auf dem deutschen Aktienmarkt und der deutschsprachigen Investorengemeinschaft zu erbringen. Die Dienstleistungen umfassen die Vorbereitung von Artikeln und Berichten auf verschiedenen Finanzplattformen und Newslettern. Das Programm wird vom 6. Oktober 2023 bis zum 6. Januar 2024 laufen. Genesis Ai wird eine Vorauszahlung von 50.000 Euro an Gina Capital Ltd. für ihre Dienste leisten.

Über Genesis AI Corp.

Genesis Ai ist ein proprietäres generatives KI-Modell (künstliche Intelligenz) in der Entwicklung, das digitale Zwillinge für reale Anwendungen im Bereich der natürlichen Ressourcen erstellt. Digitale Zwillinge können in computergenerierten Welten manipuliert und studiert werden, mit dem Einfluss von tiefem maschinellem Lernen und neuronalen Netzen, die eine bahnbrechende Problemlösung in der realen Welt ermöglichen.

Die Genesis Ai Corp. verfolgt über Ai Möglichkeiten in den Bereichen Präzisionsgeodaten, forstwirtschaftliche Analytik und Kohlenstoffsektor.

Im Namen des Boards

Dev Randhawa

President & Director

Genesis AI Corp.

750-1620 Dickson Ave.

Kelowna, BC, V1Y 9Y2

Canada

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Jamie Bannerman

+1 250 868 6553

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news – Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Warnhinweis:

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsorientiert und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen fallen unter den Begriff „zukunftsgerichtete Informationen“ im National Instrument 51-102 – Continuous Disclosure Obligations der Canadian Securities Administrators (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen nicht aus historischen Fakten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass das Unternehmen oder die Geschäftsführung das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „schätzt“, „kann“, „könnte“, „würde“, „wird“, „plant“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Obwohl diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht zusichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen der Geschäftsleitung entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über: die geplante Transaktion mit Carbonethic, einschließlich des Abschlusses der endgültigen Dokumentation und des Abschlusses der Transaktion und der erwarteten Vorteile der geplanten Transaktion; und die erwartete Nutzung und die Vorteile von Woodlands.ai; die Integration von Woodlands.ai in das bestehende Geschäft des Unternehmens; und der Abschluss der Namensänderung und des Tickersymbols.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem die Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden genannt werden, sowie die folgenden: Unvermögen, die Transaktion erfolgreich zu verhandeln und abzuschließen und die behördlichen Genehmigungen zu erhalten, das Unvermögen des Unternehmens, zusätzliches Kapital für die Projektaktivitäten zu beschaffen, einschließlich durch Eigenkapitalfinanzierungen oder anderweitig, Veränderungen auf den Aktienmärkten, Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierungen, das Unvermögen des Unternehmens, seine Liquidität zu budgetieren und zu verwalten, wenn es nicht gelingt, zusätzliche Finanzierungen zu erhalten, Inflation, Wechselkursänderungen, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, vernünftig sind, sollte man sich nicht auf solche Aussagen oder Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann nicht zugesichert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden, einschließlich der Frage, ob oder wann das Unternehmen seine Initiativen verwirklichen wird, oder in Bezug auf den tatsächlichen Umfang oder die Bedingungen dieser Initiativen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die Privatplatzierung, den vorgeschlagenen Schuldenvergleich und die Emission von Stammaktien, die auf den derzeitigen internen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen von Genesis sowie auf Ansichten über zukünftige Ereignisse beruhen. Zukunftsgerichtete Informationen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „erwarten“, „wahrscheinlich“, „kann“, „wird“, „sollte“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „potenziell“, „vorgeschlagen“, „schätzen“ und anderen ähnlichen Begriffen, einschließlich negativer und grammatikalischer Variationen davon, oder an Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten „können“, „würden“ oder „werden“, oder an Diskussionen über Strategien zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören Schätzungen, Pläne, Erwartungen, Meinungen, Prognosen, Projektionen, Ziele, Leitlinien oder andere Aussagen, die keine Tatsachenaussagen sind. Bei den zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Erwartungen, die bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder die Branchenergebnisse erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Genesis keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Von Zeit zu Zeit tauchen neue Faktoren auf, und es ist Genesis nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen.

Bei der Betrachtung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten die Leser die Risikofaktoren und andere Warnhinweise berücksichtigen, die in den Unterlagen enthalten sind, die wir bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR unter www.sedarplus.ca hinterlegt haben, einschließlich unserer Management’s Discussion and Analysis für das Jahr bis zum 30. Juni 2022. Diese Risikofaktoren und andere Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Genesis AI Corp

Jamie Bannerman

750-1620 Dickson Ave.

V1Y 9Y2 Kelowna, BC

Kanada

email : jamie@rdcapital.com

Pressekontakt:

Genesis AI Corp

Jamie Bannerman

750-1620 Dickson Ave.

V1Y 9Y2 Kelowna, BC

email : jamie@rdcapital.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.