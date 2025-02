General Atomics und EDGE gehen Partnerschaft hinsichtlich Herstellung, Prüfung und Reparatur elektromechanischer Systeme ein

SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / 17. Februar 2025 / EPI, ein Unternehmen der EDGE Group und ein Vorreiter im Bereich der Präzisionstechnik in der Luft- und Raumfahrt, der Öl- und Gasindustrie sowie der Verteidigungsbranche der VAE, hat eine Absichtserklärung (MoU) mit General Atomics-Systems Integration, einer Tochtergesellschaft von General Atomics, unterzeichnet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78530/General_Atomics_986255_de_PRcom.001.jpeg

General Atomics unterzeichnet Absichtserklärung mit EPI bei IDEX am 17. Februar 2025

Die Unterzeichnungszeremonie fand am 17. Februar 2025 im Abu Dhabi National Exhibition Centre im Rahmen der International Defence Exhibition and Conference (IDEX) 2025 statt.

Durch diese Zusammenarbeit wird EPI seine Kapazitäten beträchtlich erweitern. Dies beinhaltet auch die Errichtung einer hochmodernen Anlage zur Unterstützung der Produktion elektromechanischer Systeme, sagte Michael Deshaies, CEO von EPI.

Die Zusammenarbeit mit EPI stellt einen enormen Fortschritt bei der Entwicklung und Herstellung dieser modernen Luftfahrttechnologie dar, sagte Scott Sappenfield, Vice President von General Atomics-Systems Integration. Wir gehen davon aus, dass wir sichere, erschwingliche und leistungsstarke Lösungen anbieten können, um veraltete Systeme in Militär- und Verkehrsflugzeugen zu ersetzen.

Dieses Projekt wird durch den Tawazun Council (Tawazun Economic Program) ermöglicht. Ein wesentlicher Meilenstein des Projekts wird die Zertifizierung der EPI-Einrichtung als Reparaturzentrum gemäß Part 145 sein. Dies beinhaltet den Prozess der Zertifizierung der Lufttüchtigkeit der Produktion sowie die Prüfung und die Bewertung von Prototypen, um die Einhaltung der höchsten Industriestandards zu gewährleisten.

Über General Atomics (GA)

General Atomics ist ein Unternehmen, das in den Bereichen Verteidigung und diversifizierte Technologien tätig ist. GA und seine Schwestergesellschaften sind auf fünf Kontinenten tätig. Die Schwestergesellschaften von GA stellen unbemannte Flugzeuge sowie Systeme für die Luft-, Raum- und Seeüberwachung, optische Kommunikation, Datenanalyse, Flugzeugträger und U-Boote her. GA ist führend in den Bereichen Kernfusionsforschung, der nächsten Generation der Kernspaltung und moderne Materialtechnologien. Das Unternehmen verfügt über mehr als 8 Millionen ft² an Konstruktions-, Labor- und Fertigungseinrichtungen und beschäftigt über 12.000 Mitarbeiter.

Kontaktdaten

GA-ASI Media Relations

asi-mediarelations@ga-asi.com

+1-858-524-8101

QUELLE: General Atomics

