GA-ASI und AeroVironment starten zum ersten Mal eine Switchblade 600 von einem MQ-9A UAS im Flug

Die Freilassung kleinerer Loitering Munition bestätigt erneut die Eignung großer UAS als Trägerplattform

SAN DIEGO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 10. September 2025 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) und AeroVironment (AV) (NASDAQ:AVAV) haben gemeinsam eine Loitering Munition (LM) vom Typ Switchblade 600 (SB600) von einem Block 5 MQ-9A Unmanned Aircraft System (UAS) von GA-ASI im Flug gestartet. Die Flugtests fanden vom 22. bis 24. Juli auf dem Testgelände der US-Armee in Yuma statt. Es war das erste Mal, dass eine Switchblade 600 von einem unbemannten Flugzeug aus gestartet wurde.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80994/GA_ASI_091025_DEPRcom.001.jpeg

Diese Zusammenarbeit hat gezeigt, wie die Kombination verschiedener unbemannter Systeme den Streitkräften einen echten Mehrwert und Vorteile bieten kann, sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. Durch den Einsatz des MQ-9A zum Transport der Switchblade kann das MQ-9A einen größeren Abstand zu feindlichen Waffensystemen einhalten und die Reichweite der SB600 erhöhen, was einen besseren Zugang und mehr Optionen in umkämpften Lufträumen ermöglicht.

Nach der erfolgreichen Integration der SB600 mit dem MQ-9A startete das Team zwei LMs: eine mit einem inerten Sprengkopf und eine mit einer hochexplosiven Ladung. Nach dem Start übertrug das Team die Steuerung der Switchblade von einem Bediener in der Bodenkontrollstation des MQ-9A an eine Person am Boden, die sich näher am Einsatzgebiet befand.

Der Test war ein weiterer Beleg für die Fähigkeiten von GA-ASI, eine Vielzahl von luftgestützten Waffen auf dem Schlachtfeld zu integrieren und einzusetzen – darunter sowohl solche, die von GA-ASI selbst entwickelt wurden, als auch solche von Partnern wie AV – und zeigte, wie deren Einsatz in Konflikten Kommandeuren in umkämpften Gebieten Optionen mit geringerem Risiko bietet.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit mehr als 8 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator® seit über 30 Jahren und beinhaltet MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® und MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die ein ständiges Situationsbewusstsein und schnelle Reaktionsfähigkeit ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

