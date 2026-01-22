FutureGen Industries informiert Aktionäre über erweiterte Investitionsstrategie in wachstumsstarken Technologiesektoren

21. Januar 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / FutureGen Industries Corp. (ehemals Right Season Investments Corp.) (TSXV: LITT) (FutureGen Industries oder das Unternehmen) informiert seine Aktionäre über die Erweiterung des Investitionsmandats des Unternehmens, das auf innovationsgetriebene, wachstumsstarke Technologiesektoren ausgerichtet ist. Das Unternehmen teilt unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 19. Juni 2025 mit, dass es beabsichtigt, seine Strategie weiter voranzutreiben, indem es ein Investmentengagement durch Beteiligungen an Unternehmen in definierten Zielbranchen verfolgt, darunter Verteidigungssysteme, Quantencomputing, künstliche Intelligenz (KI), Robotik und Biotechnologie.

Das erweiterte Investitionsmandat des Unternehmens spiegelt die strategische Ausrichtung wider, die unter der Führung von CEO Dr. Kristian Thorlund eingeleitet wurde und erstmals in der Mitteilung des Unternehmens vom 19. Juni 2025 im Zusammenhang mit der Neuausrichtung auf innovationsgetriebene Sektoren mit hohem Wachstumspotenzial kommuniziert wurde. Seit seiner Ernennung hat Dr. Thorlund das Unternehmen bei der Neuausrichtung seines Portfolios und seiner strategischen Prioritäten angeleitet, um technologische Fortschritte und langfristige Branchentrends zu nutzen. Im Rahmen dieser Weiterentwicklung gestaltet das Unternehmen seinen Investitionsansatz so, dass er einer ETF-ähnlichen Technologiestrategie ähnelt, mit dem Ziel, Zugang zu sowohl innovativen Unternehmen in frühen Entwicklungsphasen als auch etablierten, wettbewerbsfähigen Technologieunternehmen in den Bereichen Verteidigungssysteme, KI, Biotechnologie, Robotik und Quantencomputing zu ermöglichen. Dieses Modell ist darauf ausgelegt, Investoren über ein einziges Anlagevehikel einen diversifizierten Zugang zu einem breiten Spektrum an aufstrebenden und etablierten Technologiechancen zu ermöglichen.

Der Marktausblick in diesen Sektoren festigt sich weiter und unterstützt die beabsichtigte strategische Ausrichtung des Unternehmens auf wachstumsstarke Technologiefelder. Marktdaten zeigen, dass der globale Markt für künstliche Intelligenz voraussichtlich von 279 Milliarden Dollar im Jahr 2024 auf 1,81 Billionen Dollar bis zum Jahr 2030 wachsen wird. www.grandviewresearch.com/industry-analysis/artificial-intelligence-ai-market

Die Biotechnologiebranche wird voraussichtlich von 1,55 Billionen Dollar im Jahr 2023 auf 3,88 Billionen Dollar im Jahr 2030 wachsen. www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/biotechnology-market-size/global

Der Robotikmarkt soll bis 2030 ebenfalls ein Volumen von über 200 Milliarden Dollar erreichen, wobei allein KI-gestützte Robotik voraussichtlich auf 124,8 Milliarden Dollar anwachsen wird. statzon.com/insights/global-robotics-market-growing-rapidly

Darüber hinaus wird prognostiziert, dass der globale Markt für Quantencomputing von etwa 4 Milliarden Dollar im Jahr 2024 auf bis zu 72 Milliarden Dollar bis 2035 ansteigt, wobei bedeutende Anwendungsmöglichkeiten insbesondere in den Bereichen Life Sciences, Chemie, Finanzwesen und Mobilität erwartet werden. www.mckinsey.com/capabilities/tech-and-ai/our-insights/the-year-of-quantum-from-concept-to-reality-in-2025

Diese langfristigen Wachstumsprognosen verdeutlichen das Ausmaß der Chancen in diesen Branchen und unterstützen die Strategie des Unternehmens, sich mit dem Ziel der Wertschöpfung in allen fünf Sektoren entsprechend zu positionieren.

Unsere Ausrichtung auf gezielte Investitionen in diese wachstumsstarken Technologiesektoren spiegelt unser Ziel wider, ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das für langfristiges Wachstum in strukturellen Technologiebereichen mit starkem Rückenwind positioniert ist. Wir beabsichtigen, unseren Aktionären über eine einzige Investitionsplattform einen diversifizierten Zugang zu innovationsgetriebenen und fortschrittlichen Technologiemärkten zu ermöglichen, erklärte Kristian Thorlund, CEO von FutureGen Industries Corp.

Über FutureGen Industries Corp.

FutureGen Industries Corp. ist ein kanadisches Risikokapital-, Investment- und Beratungsunternehmen, das danach strebt, Innovation aktiv voranzutreiben und das Wachstum für seine Aktionäre zu beschleunigen. FutureGen investiert Kapital in private und börsennotierte Unternehmen, die hervorragende Wachstumschancen bieten.

