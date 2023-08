Fury setzt die Erweiterung des Hinge-Ziels mit mehreren Bohrabschnitten fort und führt einen Besuch des Board of Directors und des Managements vor Ort durch

VANCOUVER, Kanada – 3. August 2023 – Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) („Fury“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ – freut sich, die Ergebnisse der ersten drei Kernbohrungen 2023 auf dem hochgradigen Goldprojekt Eau Claire im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec bekannt zu geben. Das bisherige Bohrprogramm 2023 konzentrierte sich auf die fortgesetzte Erweiterung des unmittelbar westlich der Lagerstätte Eau Claire gelegenen Ziels Hinge mit dem Ziel, die Mineralressourcenschätzung für Eau Claire am Ende der Saison zu aktualisieren. Die Bohrungen auf dem Ziel Hinge ergaben weiterhin mehrere übereinander liegende Zonen mit Goldmineralisierung in jedem Bohrloch, einschließlich 5,0 Meter (m) mit 3,6 g/t Au innerhalb eines breiteren Abschnitts von 14,0 m mit 2,37 g/t Au. Weitere Bohrabschnitte umfassen 6,5 m mit 2,66 g/t Au, 6,0 m mit 2,77 g/t Au und 1,0 m mit 10,35 g/t Au (Tabelle 1; Abbildung 1).

Die Bohrlöcher 23EC-063 und 23EC-064 haben die Goldmineralisierung des Hinge Target 50 m neigungsaufwärts bzw. 75 m in Richtung Westen erweitert. Bohrloch 23EC-064 ist das erste einer Reihe von Infill-Bohrlöchern, mit denen die Abstände der Bohrungen im Hinge Target von 2022 auf einen Nennabstand von 60 bis 80 m verkleinert werden sollen. Wichtig ist, dass die breiten Abschnitte von 14,0 m mit 2,37 g/t Au, 6,0 m mit 2,77 g/t Au und 6,5 m mit 2,66 g/t Au weiterhin die Gesamtstärke des mineralisierten Systems innerhalb des Ziels Hinge zeigen.

Diese ersten Ergebnisse schaffen Vertrauen in die modellierte subvertikale Geometrie der Adern im Zielgebiet Hinge, während das Unternehmen auf eine aussagekräftige Aktualisierung der derzeit definierten Ressource Eau Claire hinarbeitet, die zuletzt im Jahr 2018 auf 853.000 Unzen (oz) Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 6,18 g/t Gold in der gemessenen und angezeigten Kategorie und 500.000 oz Gold mit 6,35 g/t Gold in der abgeleiteten Kategorie1 geschätzt wurde.

„Fury freut sich, die ersten Bohrergebnisse aus unserem Bohrprogramm 2023 bei Eau Claire bekannt zu geben, da diese Ergebnisse unsere These bestätigen, dass die Ressource Eau Claire für eine beträchtliche Erweiterung offen ist. Wichtig ist, dass wir den mineralisierten Fußabdruck im Zielgebiet Hinge weiter ausgedehnt und unser geologisches Modell bestätigt haben“, sagte Tim Clark, CEO von Fury. „Die Ergebnisse der ersten drei Bohrlöcher 2023 bei Eau Claire sind ebenfalls wichtig, da wir uns auf unsere Ressourcenaktualisierung am Jahresende vorbereiten. Was die Auswirkungen des Waldbrandes betrifft, so mussten wir den Betrieb vier Wochen lang unterbrechen, aber wir bohren nun mit voller Kapazität, wobei ein Hubschrauber und zwei Bohrgeräte auf dem Grundstück im Einsatz sind. Die Investoren sollten bis zum Jahresende einen stetigen Strom von Neuigkeiten von Eau Claire, Percival und einer Reihe von aussichtsreichen Anomalien im Osten erwarten. Nach dem kürzlichen Besuch der Direktoren und des Managements vor Ort haben wir drei Dinge mitgenommen: die Erinnerung an die unglaubliche Infrastruktur in der James Bay Region, die visuelle Größe und das Ausmaß des Eau Claire Projekts heute und das enorme Entdeckungspotenzial rund um die 30 Kilometer lange Cannard Deformationszone.“

Tabelle 1: Eau Claire-Bohrergebnisse

Bohrung ID Von An Länge (m) Au g/t

23EC-062 451 452 1.00 10.35

467 469 2.00 4.89

493 507 14.00 2.37

Inkl. 499 504 5.00 3.60

577.5 578 0.50 4.32

581.5 582.5 1.00 4.97

591 592 1.00 2.48

622 628 6.00 2.77

Inkl. 622 623 1.00 7.61

637.5 639 1.50 1.76

667.5 669 1.50 1.47

677 680 3.00 1.90

693 695 2.00 1.11

23EC-063 417 418.5 1.50 3.63

481 482 1.00 5.44

488.5 489.5 1.00 2.65

496 497 1.00 6.67

529 531.5 2.50 2.67

603 604.5 1.50 1.97

656 658 2.00 1.45

667 668.5 1.50 2.09

684.5 691 6.50 2.66

Inkl. 688 689.5 1.50 5.49

708 719 11.00 1.23

23EC-064 402 404 2.00 3.80

503.5 504.5 1.00 2.82

589.5 592.5 3.00 2.64

622.5 623.5 1.00 2.63

644.5 647.5 3.00 3.03

672 673 1.00 9.31

740 741 1.00 2.50

749.5 757 7.50 1.30

Hauptabschnitte – Au-Gehalt*Mächtigkeit mindestens 2 g/t*m mit einem Gehalt von mindestens 1 g/t, maximale aufeinanderfolgende Verdünnung 2 m

Teilintervalle – Au-Gehalt*Mächtigkeit nicht weniger als 7 g/t*m mit einem Gehalt von nicht weniger als 3,5 g/t, maximale aufeinanderfolgende Verdünnung

2m

Die Dicke des Bohrlochs wurde aufgrund der unbekannten Ausrichtung der Zonen verwendet.

Western Hinge Target

Das Explorationsprogramm 2023 auf dem Ziel Hinge konzentriert sich auf die weitere Ausdehnung der Goldmineralisierung in Richtung Westen und neigungsaufwärts, während die Bohrabstände auf 70-80 m verringert werden, um die Kontinuität nachzuweisen. Die gemeldeten Abschnitte auf dem Ziel Hinge werden durch zwei 100 m breite Mineralisierungskorridore definiert, die jeweils mehrere subvertikale Quarz-Turmalin-Adern enthalten (Abbildung 2). Innerhalb der beiden Korridore wurden bis dato insgesamt neunzehn diskrete Adern modelliert. Das Hinge Target bleibt in alle Richtungen offen.

„Die Ergebnisse dieser ersten drei Bohrlöcher aus dem Jahr 2023 bauen auf dem Erfolg aus dem Jahr 2022 auf dem Hinge Target auf. Wir haben sowohl die Kontinuität der Aderkorridore als auch die Tatsache bestätigt, dass das System weiterhin offen ist. Die große Breite der Mineralisierung, die wir normalerweise im Kern der Lagerstätte nicht sehen, deutet darauf hin, dass das Mineralisierungsereignis auf dem Ziel Hinge besonders intensiv war. Wir freuen uns auf weitere Ergebnisse, wenn sich die Bohrungen nach Osten in Richtung der definierten Ressource Eau Claire bewegen“, sagte Bryan Atkinson, SVP, Exploration von Fury.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71550/03082023_DE_FURY_HingeFirst3_BODVisit(Final2)55523de.001.png

Abbildung 1: Langer Abschnitt der Ressource Eau Claire mit Blick nach Norden, der die Lage der gemeldeten Bohrabschnitte und das Gesamtpotenzial des Hinge-Ziels zeigt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71550/03082023_DE_FURY_HingeFirst3_BODVisit(Final2)55523de.002.png

Abbildung 2: Querschnitt des Zielgebiets Hinge mit Blick nach Westen, der die zahlreichen gestapelten subvertikalen Adern zeigt.

Offenlegung von Probenahmen und Analysen

Die Analyseproben für das Bohrprogramm wurden durch Zersägen des Kerns mit HQ-Durchmesser in gleiche Hälften vor Ort entnommen, wobei eine Hälfte zur Aufbereitung und Analyse an ALS Chemex in Val D’or, Quebec, Kanada, geschickt wurde. Alle Proben wurden mittels einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit induktiv gekoppeltem Plasma-Atomemissionsspektrometrie-Abschluss (Au-ICP22) und Multi-Element-Viersäureaufschluss-ICP-AES/ICP-MS-Methode (ME-MS61) untersucht. Bei Au-ICP22-Ergebnissen von mehr als 0,5 ppm Au wurde die Untersuchung mit einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss (Au-AA24) wiederholt. Proben mit einem Au-AA24-Gehalt von mehr als 10 ppm wurden mit einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (Au-GRA22) erneut untersucht. QA/QC-Programme mit internen Standardproben, Feld- und Laborduplikaten und Leerproben zeigen eine gute Gesamtgenauigkeit und Präzision.

1 Siehe den technischen Bericht mit dem Titel „Technical Report, Updated Mineral Resource Estimate and Preliminary Economic Assessment on the Eau Claire Gold Deposit, Clearwater Property, Quebec, Canada“ (der „Eau Claire Report“) vom 4. Februar 2018, erstellt von Eugene Puritch, P.Eng., FEC, CET, Antoine Yassa, P.Geo., Andrew Bradfield, P.Eng., Allan Armitage, Ph.D., P.Geo., der auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com zu finden ist.

David Rivard, P.Geo, Explorationsmanager bei Fury, ist eine qualifizierte Person“ gemäß den kanadischen Standards für die Offenlegung von Mineralprojekten (Instrument 43-101) und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen in Kanada positioniert ist und eine Position von 59,5 Millionen Stammaktien an Dolly Varden Silver Corp (23,4 %) hält. Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Förderung von Explorationsanlagen sind, beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Explorationsleistungen zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement für die Gemeinschaft und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

