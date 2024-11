Fury finalisiert sechs Bohrziele des Éléonore-Typs auf dem Goldprojekt Éléonore South

TORONTO, Kanada – 12. November 2024 – Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) (Fury oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach Abschluss einer geochemischen Oberflächenuntersuchung auf dem Goldprojekt Éléonore South im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec die Bohrzielerstellung abgeschlossen hat. Die Bohrungen werden auf robuste geochemische Goldanomalien innerhalb desselben Sedimentgesteinspakets abzielen, das auch Newmonts Mine Éléonore beherbergt. Die abgeschlossenen biogeochemischen Probenentnahmearbeiten umfassten einen interpretierten Faltenscheitel innerhalb der Sedimente der Low-Formation, wo eine Studie auf Orientierungsebene eine großflächige Goldanomalie in einem ähnlichen geologischen, geophysikalischen und strukturellen Umfeld wie bei der nahe gelegenen Mine Éléonore identifizierte (siehe Pressemitteilung vom 5. März 2024). Es wurden sechs vorrangige Bohrziele auf über 3 Kilometern (km) aussichtsreicher gefalteter sedimentärer Stratigrafie identifiziert (Abbildung 1). Diese sechs Ziele umfassen Mehrpunkt-Goldanomalien oberhalb des 90. Perzentils der Daten und korrelieren mit mäßigen Indikatorelementanomalien, insbesondere Arsen, das mit der Goldmineralisierung in der Mine Éléonore in Zusammenhang steht. Das Unternehmen beabsichtigt, im ersten Quartal 2025 Personal für ein erstes, vollständig finanziertes 3.000 bis 5.000 Bohrmeter umfassendes Diamantkernbohrprogramm zu mobilisieren.

Seit wir Anfang des Jahres eine 100%ige Beteiligung am Joint Venture Éléonore South von Newmont erworben haben, steht die Anomalie des Éléonore-Typs ganz oben auf unserer Liste der höffigen Gebiete, kommentierte Tim Clark, CEO von Fury. In Anbetracht der Größe, des Umfangs und der Nähe zu Newmonts Mine Éléonore sind wir der Ansicht, dass jeder Erfolg potenzielle Vorteile für Investoren mit sich bringen könnte, und daher sind wir davon begeistert, im ersten Quartal 2025 mit den Bohrungen zu beginnen.

Projekt Éléonore Süd

Das Projekt Éléonore South liegt strategisch günstig in einem Gebiet mit ergiebigen Goldmineralisierungen, mit der Mine Éléonore von Newmont im Norden und der Lagerstätte Cheechoo von Sirios im Osten (siehe Abbildung 1). Bisher wurden zwei unterschiedliche Mineralisierungsarten identifiziert: strukturell kontrollierte Quarzgänge in Sedimentgestein, ähnlich der in der Mine Éléonore beobachteten hochgradigen Mineralisierung (Tabelle 1), und eine mit Intrusionen in Zusammenhang stehende disseminierte Goldmineralisierung, ähnlich jener in der niedriggradigen Lagerstätte Cheechoo mit großen Tonnagen und einem Potenzial für höhere Gehalte, wie es bei den Projekten JT und Moni zu sehen ist.

Insgesamt wurden 2.106 biogeochemische Proben in Abständen von 50 m entlang von 100 m auseinander liegenden, in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Untersuchungslinien entnommen, die ein Gebiet von 4,2 x 1,9 km abdeckten. Die Untersuchung wurde konzipiert, um Anomalien zu ergänzen, die in einer Anfang des Jahres angekündigten Untersuchung auf Orientierungsebene identifiziert wurden, sowie den Kern der interpretierten Falte zu überprüfen. Die geophysikalischen magnetischen Daten in Verbindung mit Furys aktualisiertem geologischen Modell zeigen, dass die sechs Zielgebiete innerhalb des Kerns eines nach Osten abtauchenden regionalen Faltenscheitels liegen. Die anvisierten Goldanomalien heben separate sekundäre Faltenstrukturen hervor, die an den Rändern der magnetischen Hochs identifizierbar sind (Abbildung 1). Makellose Goldkörner, die aus historischen Arbeiten in diesem Gebiet stammen, wurden in Fließrichtung des Eises unterhalb der Ziele identifiziert. Laut Interpretation stammen diese Goldkörner aus einer in der Nähe liegenden Quelle und wurden nur minimal transportiert, was die derzeit bekannten Goldquellen im Grundgebirge des Projektgebiets wahrscheinlich ausschließt und die Höffigkeit der biogeochemischen Goldziele weiter untermauert (Abbildung 1).

Tabelle 1: Regionale Goldmineralisierungstypen

Kategorie Éléonore-Typ

Mineralisierung Quarz-Diopsid-Turmalin-Sulfid-Gänge und Stockwork. Verkieselung,

Karbonat-Diopsid-Actinolith-Phlogopit-Alteration.

Geometrie 5-6 m, bis zu 20 m breit

Geologie Massive bis dünn geschichtete Grauwacke, Pelit, Konglomerat. Pegmatite.

Struktur Gefaltete Stratigrafie, starke Dehnungszonen

Geochem Au-As

Geophysik Aufladbarkeit-Hochs in Verbindung mit Mineralisierung

Analogien Éléonore

(32,6 Mio. t mit 7,8 g/t Au)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77442/2024-11-12_Fury_DE.001.png

Abbildung 1: Lage der sechs Bohrziele des Éléonore-Typs auf dem Hintergrund der magnetischen Suszeptibilität auf dem Projekt Éléonore South.

Wir haben durch die Kombination von Geologie, Geophysik, aktueller Geochemie und der Durchsicht historischer geochemischer Untersuchungsdaten sechs robuste, bohrbereite Ziele identifiziert. Die Kombination unserer Zielerstellungsmatrix mit der bisherigen Erfahrung unseres Teams bei der Mine Éléonore hat uns ein hohes Maß an Zuversicht gegeben, da wir dieses Ziel von der Konzeptphase bis zur Bohrbereitschaft gebracht haben, sagte Bryan Atkinson, P.Geol., SVP Exploration von Fury.

Biogeochemische Probenahme

Die biogeochemischen Proben wurden durch das Sammeln von etwa 200 Gramm Schwarzfichtenzweigen entnommen und zur Aufbereitung und Analyse an ALS Lab in Vancouver, BC (ISO/IEC 17025:2017 und ISO 9001:2015 akkreditierte Einrichtung) geschickt. Die Vorbereitung umfasste das Trocknen, die Trennung der Nadeln von den Zweigen und die Veraschung nur der Nadeln bei 475°C für 24 Stunden (VEG-ASH01). Die veraschten Proben werden mittels Salpeter-/Salzsäureaufschluss und anschließendem ICP-MS-Verfahren auf 65 Elemente analysiert (ME-VEG41a). QA/QC-Programme mit Laborduplikaten, Standards und Blindproben zeigen eine gute Genauigkeit.

*Das Unternehmen weist darauf hin, dass in der biogeochemischen Pressemitteilung vom 5. März 2024 in Abbildung 1 die Goldgehalte versehentlich als ppb und ppt vertauscht dargestellt wurden. Dies wurde oben korrigiert.

Valérie Doyon, P.Geo, Senior Project Geologist bei Fury, ist eine qualifizierte Person gemäß den kanadischen Standards für die Offenlegung von Mineralprojekten (Instrument 43-101) und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen des Landes positioniert ist und eine Position von 51 Millionen Stammaktien an Dolly Varden Silver Corp (16,25 % der ausgegebenen Aktien) hält. Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Explorationsprojekten sind, beabsichtigt Fury, seine mehrere Millionen Unzen umfassende Goldplattform durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Exploration zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf die zukünftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und können auch andere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich in erster Linie auf Aussagen, die darauf hindeuten, dass die zukünftigen Arbeiten bei Éléonore South die Goldressourcen potenziell erhöhen oder verbessern werden.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann es keine Gewissheit geben, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als wesentlich richtig erweisen. Die Mineralexploration ist eine risikoreiche Unternehmung.

Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresbericht und im Lagebericht (MD&A) des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr sowie in den nachfolgenden, bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung (www.sedarplus.ca) und im Jahresbericht des Unternehmens (www.sec.gov) beschrieben sind. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese von Natur aus unsicher sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

