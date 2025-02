In Zeiten politischer Unsicherheit gewinnt Liechtenstein als Finanzstandort an Bedeutung. Warum wissen die Experten des Vermögensverwalters Früh & Partner.

Vaduz, 11. Februar 2025 – Die Bundestagswahl wird nicht nur die politische Richtung Deutschlands bestimmen, sondern auch Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Parallel drohen neue Unsicherheiten auf globaler Ebene: Die USA erwägen, ihre Zölle auf EU-Produkte anzuheben – eine Entscheidung, die die europäische Wirtschaft belasten könnte.

Inmitten dieser Entwicklungen gewinnt ein Finanzplatz an Bedeutung, der seit Jahrzehnten für Beständigkeit steht: Liechtenstein. Das Fürstentum bietet Anlegern nicht nur ein stabiles wirtschaftliches und politisches Umfeld, sondern auch attraktive Rahmenbedingungen für die Verwaltung und Sicherung von Vermögen. „Gerade in Zeiten politischer Unsicherheit suchen Anleger nach langfristig verlässlichen Strukturen“, sagt Ralph Früh, Geschäftsführer der Früh & Partner Vermögensverwaltung AG in Vaduz. „Liechtenstein kombiniert finanzielle Stabilität mit einer modernen Regulierung, die Transparenz mit Flexibilität verbindet.“

Das Fürstentum zeichnet sich durch ein hohes Maß an Sicherheit aus – auf vielen Ebenen

Liechtenstein hat nicht nur Wanderern und Skifahrern jede Menge zu bieten. Mit seinen 40.000 Einwohnern gilt das Alpenland zwar als Kleinstaat, hat sich aber auch zu einem attraktiven Standort für die Verwaltung von Vermögen entwickelt. Nic Ritter, Geschäftsführer der Früh & Partner Vermögensverwaltung AG, nennt fünf Gründe, warum Liechtenstein Anlegern viel Sicherheit bietet:

1 – Politische und wirtschaftliche Stabilität: Liechtenstein liegt eingebettet zwischen der Schweiz und Österreich in einer schönen alpinen Landschaft. Umgeben von Bergen und nur 50 Kilometer entfernt vom Bodensee lässt es sich hier am Rhein gut leben. Politische, wirtschaftliche und soziale Kontinuität kennzeichnen den Kleinstaat. Das Fürstentum ist der einzige globale Finanzplatz ohne Staatsverschuldung und erzielt sogar Haushaltsüberschüsse. Das sorgt für ein hohes Maß an Unabhängigkeit und Handlungsfähigkeit des Staates selbst in schwierigen Zeiten. Die Ratingagentur Standard & Poor’s attestiert Liechtenstein regelmäßig eine erstklassige Finanzkraft. Seit Jahren vergibt sie die Höchstnote AAA – eine Auszeichnung, die nur wenige Länder erhalten. „Auch in Phasen politischer und wirtschaftlicher Krisen ist Liechtenstein ein verlässlicher Standort“, sagt Ritter. „Hier gibt es keinen politischen Aktionismus, keine plötzlichen Änderungen der Rahmenbedingungen. Stattdessen besteht ein langfristiger wirtschaftlicher Kurs.“ Besonders die enge Verbindung zur Schweiz verleiht dem Standort zusätzliche Stärke.

2 – Exzellente Rahmenbedingungen für Unternehmer: Liechtenstein, bekannt durch das Schloss des Fürstenhauses über der Hauptstadt Vaduz, verfolgt eine wirtschaftsfreundliche Politik. „Unternehmen können sich im Fürstentum auf das Wesentliche konzentrieren und müssen sich nicht mit überbordenden regulatorischen Auflagen beschäftigen“, nennt Ritter einen Standortvorteil. Als Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und als Zollunionspartner der Schweiz bietet das Alpenland den Zugang zu internationalen Märkten. Auch das Umfeld für Finanzdienstleister ist sehr gut. Da sich Liechtenstein durch eine hohe Kompetenz im Bereich der Vermögensverwaltung und des Private Bankings auszeichnet, verfügt das Land über speziell ausgebildete Fachkräfte und ein Netzwerk von Experten für Finanzdienstleistungen. Das Know-how vor Ort, die kurzen Wege und der rechtliche Rahmen sorgen dafür, dass Finanzdienstleister in Liechtenstein im internationalen Wettbewerb eine erstklassige Position einnehmen.

3 – Steuerliche Transparenz: Liechtenstein reformierte 2011 sein Steuerrecht. Die heutige Steuergesetzgebung erfüllt sämtliche internationalen Standards von EU und OECD. Das Land verfolgt eine konsequente Weißgeldstrategie und hat sich in der „Liechtenstein-Erklärung“ im Jahr 2009 zum OECD-Standard für Transparenz und Informationsaustausch in Steuerfragen bekannt. Das sorgt für ein hohes Maß an Sicherheit für Anleger, die ihr Geld im Fürstentum angelegt haben. Vertrauen als wichtigstes Gut für wird hier großgeschrieben.

Für viele Kunden ist die Früh & Partner Vermögensverwaltung AG deshalb ein idealer Partner, um die Vorteile des Standorts zu nutzen, ohne die Anforderungen an Transparenz zu vernachlässigen. Ritter erklärt, dass Liechtenstein auch wegen der Möglichkeit beliebt sei, Steuerreports nach deutschem Steuerrecht zu erhalten, um die korrekte steuerliche Veranlagung im Wohnsitzland zu gewährleisten. Dies biete Kunden nicht nur Sicherheit, sondern vereinfache die Entscheidung für ein „Standbein außerhalb der EU“.

4 – Idealer Standort für Nachfolgeplanung: Vermögen ist mehr als eine Zahl auf dem Konto. Es bedeutet Zukunftssicherung, Familienplanung, Unternehmensfortführung. Für Familienunternehmen und Privatpersonen, die eine langfristige Nachfolgeplanung betreiben, bietet das Fürstentum aufgrund seiner bewährten Strukturen für Stiftungen und Trusts beste Voraussetzungen. „Dank der vielfältigen Instrumente lässt sich in Liechtenstein Vermögen über Generationen hinweg strukturieren und schützen“, sagt Ritter. Die konstitutionelle Erbmonarchie des Fürstentums basiert auf einer demokratisch parlamentarischen Grundlage von 1719. Die Fürstenfamilie steht für generationenübergreifendes Denken und hat ihr eigenes Vermögen selbst in Stiftungen und Trusts angelegt. Besitz an die nächste Generation weiterzugeben, gehört zur DNA des Landes.

5 – Diversifikation als Antwort auf Unsicherheit: Die wirtschaftlichen Herausforderungen nehmen zu. Regierungen erhöhen Steuern, setzen neue Regulierungen durch, ändern Rahmenbedingungen. Wer sein Vermögen absichern will, setzt auf Diversifikation – nicht nur bei Anlageklassen, sondern auch geografisch. Liechtenstein bietet hier eine einzigartige Kombination aus Rechtssicherheit, wirtschaftlicher Stabilität und internationaler Vernetzung. „Es geht nicht nur um Vermögensschutz“, erläutert Nic Ritter. „Es geht um Weitsicht. Wer strategisch plant, kommt an Liechtenstein nicht vorbei.“

Liechtenstein ist kein kurzfristiger Trend, sondern ein Standort mit Substanz. Insgesamt bietet Liechtenstein gegenüber anderen Ländern ein hohes Maß an Sicherheit, die durch politische Stabilität, wirtschaftliche Stärke und ein solides rechtliches Umfeld getragen wird. In einer zunehmend instabilen Welt bietet der Standort eine verlässliche Option für den Schutz und die Verwaltung von Vermögen.

