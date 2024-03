Frankfurter Start-Up Cognaize gewinnt Artificial Intelligence Excellence Award 2024

Cognaize für seine KI- und Hybrid-Intelligence-Lösungen für Finanzdienstleistungsunternehmen anerkannt

FRANKFURT, 20. März 2024 – Cognaize, das Unternehmen für KI-basierte Dokumenten-Automatisierung, gab heute bekannt, dass es im Rahmen des Programms für die Artificial Intelligence Excellence Awards der Business Intelligence Group als Gewinner ausgezeichnet wurde.

Cognaize ist die erste und einzige Lösung für Dokumenten-Automatisierung, die sogenannte Hybrid Intelligence nutzt, um KI-Lösungen für Finanzdienstleistungen zu entwickeln. Es kombiniert ausgefeilte KI-Modelle, die anhand von über 1,9 Millionen Finanzdokumenten trainiert wurden, darunter Kreditanträge, SEC-Einreichungen, ESG-Reports, Jahresabschlüsse oder Quartalsberichte, mit menschlichen „Experten im Prozess“, das heißt während des gesamten Prozesses der Dokumenten-Automatisierung.

„Wir fühlen uns wirklich geehrt, Cognaize mit diesem prestigeträchtigen Preis auszuzeichnen“, sagte Maria Jimenez, Chief Nominations Officer der Business Intelligence Group. „Das unerschütterliche Engagement des Teams für Exzellenz und ihre innovativen KI-Anwendungen haben sie zu dieser bemerkenswerten Leistung angetrieben. Herzlichen Glückwunsch an die gesamte Organisation!“

„Diese Anerkennung der Business Intelligence Group für die KI-Plattform von Cognaize und unseren Hybrid Intelligence Ansatz zur Dokumenten-Automatisierung für Finanzdienstleister unterstreicht unser unübertroffenes Innovationstempo“, sagte Al Eisian, CEO von Cognaize. „Ich spreche im Namen unseres Gründers, Vahe Andonians, und des gesamten Cognaize-Teams, wenn ich sage, dass wir noch motivierter und engagierter sind, diesem Preis gerecht zu werden, indem wir weiterhin die Grenzen dessen verschieben, was möglich ist, wenn KI zur Grundlage für die Lösung spezifischer Branchenprobleme und zur Erfüllung kritischer Kundenbedürfnisse wird, um den Geschäftserfolg sicherzustellen.“

Über Cognaize

Cognaize wurde 2020 von Vahe Andonians, einem KI-Pionier, Unternehmer und Senior Lecturer an der Frankfurt School of Finance & Management gegründet und hat in den vergangenen Jahren eine KI-Lösung im Dokumenten-Automatisierung für Finanzdienstleister etabliert. Cognaize arbeitet mit Büros in Frankfurt, New York, Los Angeles und Eriwan für Kunden weltweit, darunter Ratingagenturen, Top-US-Banken, Versicherungen und Immobilienunternehmen. Die Hybrid-Intelligence-Plattform von Cognaize kombiniert proprietäre KI-Technologien mit der Erfahrung von Expertinnen und Experten für die Automatisierung von komplexen Finanzdokumenten.

Über die Business Intelligence Group

Die Business Intelligence Group wurde mit der Mission gegründet, echtes Talent und überlegene Leistung im Markt zu erkennen. Im Gegensatz zu anderen „Industry Award Programs“ werden diese Programme von Experten beurteilt, die die entsprechende Erfahrung und Wissen besitzen. Das eigene und einzigartige Bewertungssystem der Organisation misst selektiv die Leistung in mehreren Bereichen und zeichnet dann die Unternehmen aus, deren Leistungen sich von denen ihrer Mitbewerber abheben.



