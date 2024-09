Fortuna Mining stößt auf 6,9 g/t Au auf 33,3 Metern im Diamba Sud Projekt im Senegal

Vancouver, 12. September 2024: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-inc/) freut sich, ein Update zu seinen Explorationsprogrammen auf dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal bekannt zu geben.

Diamba Sud Gold Projekt Explorationshöhepunkte

Paul Weedon, Senior Vice President of Exploration bei Fortuna, sagte: „Der Explorationsschwerpunkt bei Diamba Sud hat sich auf die Erprobung und Erweiterung einiger der zuvor nur wenig erbohrten Anomalien verlagert, wobei sich Western Splay rasch als nächster potenzieller Schürfplatz herauskristallisiert. Ermutigende Ergebnisse wie 6,9 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 33,3 Metern aus 115,4 Metern in Bohrloch DSDD293 und 8,9 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 27,7 Metern aus 104 Metern in Bohrloch DSR680 unterstreichen das Potenzial.“

Zu den Highlights der Bohrungen im Western Splay Prospect gehören:

DSDD293: 6,9 g/t Au über eine geschätzte wahre Breite von 33,3 Metern von 115,4 Metern, einschließlich über eine geschätzte

32,4 g/t Au wahre Breite von 3,9 Metern von 127,1

Metern

DSDD301: 5,9 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 8,9 Metern von 107 Metern

DSDD314: 3,8 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 14,9 Metern von 59 Metern

DSDD315: 4,0 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 14,1 Metern von 145 Metern

DSDD335: 5,7 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 11,9 Metern von 29 Metern

DSR402: 3,8 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 23,8 Metern von 204,2 Metern

DSR680: 8,9 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 27,7 Metern von 104 Metern

Zu den Highlights der Karakara-Bohrungen gehören:

DSDD300: 8,8 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 6,4 Metern von 70 Metern, einschließlich

34,3 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 1,6 Metern von 74 Metern

DSDD331: 5,3 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 9,6 Metern von 93 Metern, einschließlichüber eine

16,2 g/t Au geschätzte tatsächliche Breite von 2,4 Metern von 96 Metern

DSR749: 4,9 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 12,8 Metern von 21 Metern

Die Explorationsaktivitäten bei Diamba Sud wurden im Juli mit weiteren 13.319 Metern und insgesamt 95 Bohrlöchern abgeschlossen. Der Schwerpunkt des jüngsten Programms lag auf der Erweiterung der Ausdehnung der Grundstücke Western Splay und Kassasoko sowie auf der Erprobung der Randbereiche der Grundstücke Bougouda und Karakara (siehe Abbildung 1). Die jüngsten Ergebnisse von Western Splay (siehe Abbildung 2) haben das Potenzial für ein weiteres Wachstum dieses Grundstücks aufgezeigt, da die Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen ist.

Im Juli wurde eine detaillierte Überprüfung des gesamten geologischen Modells abgeschlossen, um das Verständnis der Mineralisierungskontrollen weiter zu verbessern und das Verständnis der Beziehungen und Verbindungen zwischen den verschiedenen Schürfstellen, einschließlich der nahe gelegenen Schürfstellen Moungoundi und Kassasoko, zu verbessern. Dieses überarbeitete geologische Modell hat mehrere zusätzliche Ziele identifiziert, die auf der gesamten Liegenschaft getestet werden sollen.

Die Ergebnisse dieses Programms werden in die laufenden Projektentwicklungsarbeiten einfließen, wobei die ermutigenden Ergebnisse von Western Splay und Kassasoko zur Erweiterung des Projektportfolios und der Ressourcenbasis beitragen und gleichzeitig das Vertrauen in das regionale geologische Verständnis verbessern werden.

Abbildung 1: Lageplan des Diamba Sud-Projekts

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76822/12092024_DE_FVI_09-12_de.001.jpeg

Abbildung 2: Querschnitt des Western Splay Prospect mit ausgewählten Ergebnissen – Blick nach Norden

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76822/12092024_DE_FVI_09-12_de.002.png

Vollständige Einzelheiten zu den Bohrlöchern und Untersuchungsergebnissen dieses Bohrprogramms auf dem Goldprojekt Diamba Sud finden Sie in Anhang 1.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA – QC)

Bei allen vom Unternehmen durchgeführten Bohrungen wurden die folgenden Verfahren und Methoden angewandt. Alle Bohrungen wurden unter der Aufsicht des Personals des Unternehmens durchgeführt.

Bei allen RC-Bohrungen wurde ein 5,25-Zoll-Pneumatikhammer verwendet, und die Proben wurden in 60-Liter-Plastiksäcken gesammelt. Die Proben wurden trocken gehalten, indem ein ausreichender Luftdruck aufrechterhalten wurde, um das Eindringen von Grundwasser auszuschließen. Wenn das Eindringen von Wasser den Luftdruck überstieg, wurde die RC-Bohrung gestoppt und die Bohrung auf Diamantkernsondierungen umgestellt. Nach der Entnahme wurden die RC-Proben durch einen dreistufigen Splitter geteilt, um eine repräsentative Probe von 12,5 % zu erhalten, die an das Analyselabor geschickt wurde. Die restlichen 87,5 % der Proben wurden am Bohrstandort gelagert, bis die Untersuchungsergebnisse vorlagen und bestätigt wurden. Grobe Ausschussproben für alle mineralisierten Proben, die signifikanten Abschnitten entsprechen, werden zurückbehalten und vor Ort im vom Unternehmen kontrollierten Kernlager gelagert.

Alle Diamantbohrungen (DD) begannen mit Diamantbohrkronen mit HQ-Durchmesser und wurden dann auf NQ-Durchmesser reduziert, wenn frisches Gestein durchschnitten wurde. Der Kern wurde protokolliert und für die Probenahme mit Standardlängen von einem Meter oder bis zu einer geologischen Grenze markiert. Die Proben wurden dann mit einer Diamantsäge in gleiche Hälften geschnitten. Die eine Hälfte des Kerns wurde in der Original-Kernkiste belassen und an einem sicheren Ort im Kernlager des Unternehmens auf dem Projektgelände aufbewahrt. Die andere Hälfte wurde beprobt, katalogisiert, in versiegelte Beutel verpackt und bis zum Versand sicher am Standort gelagert.

Alle RC- und DD-Proben wurden in das Aufbereitungslabor von ALS in Kedougou, Senegal, transportiert, bevor sie per Kurierdienst in die ALS-Einrichtung in Ouagadougou, Burkina Faso, transportiert wurden. Für alle Proben wurde eine routinemäßige Goldanalyse mit einer 50-Gramm-Ladung und einer Feuerprobe mit Atomabsorptionsabschluss durchgeführt. Zu den Qualitätskontrollverfahren gehörte das systematische Einbringen von Leerproben, Duplikaten und Probenstandards in den Probenstrom. Darüber hinaus fügte das ALS-Labor seine eigenen Qualitätskontrollproben ein.

Qualifizierte Person

Paul Weedon, Senior Vice President of Exploration bei Fortuna Mining Corp. ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, da er Mitglied des Australian Institute of Geoscientists ist (Mitgliedschaft #6001). Herr Weedon hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Weedon hat die veröffentlichten Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen zugrunde liegen, durch Einsichtnahme in geochemische und geologische Datenbanken sowie durch Überprüfung von Diamantbohrkernen überprüft. Bei der Überprüfung gab es keine Einschränkungen.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit fünf in Betrieb befindlichen Minen in Argentinien, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mexiko und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal, das sich in der Phase der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung befindet. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil all unserer Tätigkeiten und Beziehungen. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung langfristig gemeinsame Werte für unsere Stakeholder. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“) darstellen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen über das Potenzial des Goldprojekts Diamba Sud, basierend auf den Explorationsergebnissen auf den Grundstücken Western Splay und Kassasoko, Aussagen bezüglich des Potenzials, die Satellitengelegenheiten auf dem Goldprojekt Diamba Sud voranzutreiben; Aussagen über das überarbeitete geologische Modell, das mehrere zusätzliche Ziele für Tests auf dem gesamten Grundstück identifiziert; die Ziele des Unternehmens für das Bohrprogramm, das im Jahr 2024 auf dem Goldprojekt Diamba Sud durchgeführt wird, und die Erwartungen hinsichtlich des überarbeiteten geologischen Modells und der Entwicklung des Projekts; die Geschäftsstrategie, die Pläne und die Aussichten des Unternehmens; die Vorzüge der Minen und Mineralgrundstücke des Unternehmens; Mineralressourcen- und Reservenschätzungen; Zeitpläne; die zukünftige finanzielle oder betriebliche Leistung des Unternehmens; Ausgaben; Genehmigungen und andere Angelegenheiten. Häufig, aber nicht immer, sind diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie „geschätzt“, „potenziell“, „offen“, „zukünftig“, „angenommen“, „projiziert“, „verwendet“, „detailliert“, „wurde“, „Gewinn“, „geplant“, „reflektierend“, „wird“, „enthaltend“, „verbleibend“, „sein“ oder an Aussagen, dass Ereignisse eintreten oder erreicht werden „könnten“ oder „sollten“, sowie an ähnlichen Ausdrücken, einschließlich negativer Varianten, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem Veränderungen der allgemeinen Wirtschaftslage und der Finanzmärkte; Veränderungen der Preise für Gold, Silber und andere Metalle; der Zeitplan und der Erfolg der vom Unternehmen vorgeschlagenen Explorationsprogramme; technologische und betriebliche Risiken bei Fortunas Bergbau- und Minenerschließungsaktivitäten; Risiken, die mit der Mineralexploration verbunden sind; Schwankungen der Preise für Energie, Arbeit, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen; Währungsschwankungen; Ungewissheiten, die mit der Schätzung von Mineralreserven, Mineralressourcen und Metallgewinnung verbunden sind; die Möglichkeit, dass die Berufung in Bezug auf das Urteil zugunsten von Compañia Minera Cuzcatlan S.A. de C.V. zur Wiederherstellung der Umweltverträglichkeitsgenehmigung für die Mine San Jose (die „UVP“) erfolgreich sein wird; die Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zulassungen rechtzeitig zu erhalten; staatliche und andere Genehmigungen; politische Unruhen oder Instabilität in den Ländern, in denen Fortuna aktiv ist; Probleme in Bezug auf die Arbeitsbeziehungen; sowie jene Faktoren, die unter „Risikofaktoren“ im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Erwartungen hinsichtlich der Ergebnisse der Explorationsprogramme, die auf den Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens, einschließlich des Goldprojekts Diamba Sud, durchgeführt werden; die erwarteten Trends bei den Mineralpreisen und Wechselkursen; die Genauigkeit der Informationen des Unternehmens, die aus seinen Explorationsprogrammen auf den Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens abgeleitet werden; die aktuellen Mineralressourcen- und Reservenschätzungen; das Vorhandensein und die Kontinuität der Mineralisierung auf den Grundstücken des Unternehmens; dass die Aktivitäten des Unternehmens mit den öffentlichen Erklärungen und den erklärten Zielen des Unternehmens übereinstimmen werden; dass es keine wesentlichen nachteiligen Änderungen geben wird, die das Unternehmen oder seine Grundstücke betreffen; dass die Berufung, die vor dem mexikanischen Kollegialgerichtshof gegen die Wiedereinsetzung der UVP eingereicht wurde, erfolglos sein wird; dass alle erforderlichen Genehmigungen eingeholt werden; dass es keine wesentlichen Störungen geben wird, die den Betrieb beeinträchtigen, sowie andere Annahmen, die hierin dargelegt werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Vorsichtshinweis für US-Investoren in Bezug auf die Schätzungen von Reserven und Ressourcen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Reserven- und Ressourcenschätzungen wurden in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101″) und den Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves erstellt. NI 43-101 ist eine von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde entwickelte Vorschrift, die Standards für die öffentliche Bekanntgabe wissenschaftlicher und technischer Informationen über Mineralprojekte durch kanadische Unternehmen festlegt. Sofern nicht anders angegeben, wurden alle in der technischen Veröffentlichung enthaltenen Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen gemäß NI 43-101 und den Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum Definition Standards on Mineral Resources and Reserves erstellt. Die kanadischen Standards, einschließlich NI 43-101, unterscheiden sich erheblich von den Anforderungen der Securities and Exchange Commission, weshalb die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen über Mineralreserven und -ressourcen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar sind, die von US-amerikanischen Unternehmen veröffentlicht werden.

Anhang 1 – Diamba Sud

Bohrung ID Östliche Ausrichtung Nordrichtung Elevation EOH Dip Tiefe Tiefe Gebohrte ETW Au Bohrung Typ Bereich

(WGS84_29N) (WGS84_29N) (m) Tiefe UTM-Azimut von bis Breite (m) (ppm)

(m) (m) (m) (m)

DSDD276 231738 1428059 149 239 347.31 -49.17 NSI DD Karakara

DSDD298 231645 1428222 153 86 272.65 -49.5 52 56 4 3.2 1.8 DD Karakara

60 61 1 0.8 5.7 DD Karakara

DSDD300 231685 1428220 152 101 87.6 -54.53 23 32 9 7.2 0.8 DD Karakara

70 78 8 6.4 8.8 DD Karakara

Inc 74 76 2 1.6 34.3 DD Karakara

DSDD302 231690 1428248 153 95 274.13 -53.65 13 21 8 6.4 0.9 DD Karakara

DSDD304 231730 1428258 151 113 268.41 -53.54 94 101 7 5.6 1.7 DD Karakara

DSDD306 231649 1428243 152 92 271.68 -49.33 NSI DD Karakara

DSDD308 231919 1428350 154 149 271.28 -57.99 63 71 8 6.4 1.1 DD Karakara

75 78 3 2.2 DD Karakara

DSDD328 231884 1428247 151 208 270.56 -60.19 NSI DD Karakara

DSDD329 231914 1428403 155 164 271.36 -60.2 93 102 9 7.2 0.9 DD Karakara

DSDD330 231637 1428097 152 155 340.15 -50.66 116 128 12 9.6 0.9 DD Karakara

DSDD331 231870 1428430 155 152 270.18 -60.72 93 105 12 9.6 5.3 DD Karakara

DSDD331 Inkl. 96 99 3 2.4 16.2 DD Karakara

DSDD334 231580 1428115 152 68 337.42 -51.01 14 22 8 6.4 1.7 DD Karakara

DSDD334 28 33 5 4.0 1.7 DD Karakara

DSDD336 231941 1428265 150 192 271.43 -55.21 85 91 6 4.8 2.4 DD Karakara

DSDD336 134 148 14 11.2 1.1 DD Karakara

DSDD341 231920 1428173 146 185 270.63 -51.39 NSI DD Karakara

DSR747 231699 1428276 153 96 271.12 -60.51 29 34 5 4.0 7.5 RC Karakara

Inc 30 32 2 1.6 14.9 Karakara

DSR748 231862 1428174 149 100 271.6 -56.06 7 12 5 4.0 4.3 RC Karakara

25 30 5 4.0 1.3 Karakara

DSR749 231632 1428121 152 120 341.91 -50.93 21 37 16 12.8 4.9 RC Karakara

Inc 22 23 1 0.8 19.2 Karakara

Inc 26 27 1 0.8 17.6 Karakara

Inc 34 35 1 0.8 14.8 Karakara

101 109 8 6.4 6.7 Karakara

Inc 102 103 1 0.8 13.1 Karakara

Inc 106 107 1 0.8 29.2 Karakara

DSR750 231599 1428102 150 150 341.33 -51.33 62 70 8 6.4 4.1 RC Karakara

DSR751 231523 1428207 155 126 160.4 -49.33 NSI RC Karakara

DSDD287 231246 1426227 146 179 310.94 -48.3 148 156 8 7.9 2.1 DD Western Splay

Inc 151.15 152 0.85 0.8 10.3 Western Splay

DSDD289 231263 1426278 146 173 308.64 -49.7 NSI DD Western Splay

Western Splay

DSDD293 231186 1426304 146 180 89.7 -49.22 115.4 149 33.6 33.3 6.9 DD Western Splay

Inc 127.1 131 3.9 3.9 32.4 Western Splay

131.6 132.25 0.65 0.6 13.6 Western Splay

133 134 1 1.0 11.1 Western Splay

147 148 1 1.0 10.1 Western Splay

DSDD297 231188 1426329 147 221 88.65 -50.18 138 153 15 14.9 2.8 DD Western Splay

Inc 140 141 1 1.0 12.4 Western Splay

Inc 152 153 1 1.0 11.2 Western Splay

DSDD301 231009 1426282 146 175 87.6 -54.53 33 49 16 15.8 1.4 DD Western Splay

107 116 9 8.9 5.9 Western Splay

Inc 108 109 1 1.0 12.3 Western Splay

DSDD305 231070 1426284 145 143 90.43 -50.69 22.5 33 10.5 10.4 1.2 DD Western Splay

DSDD309 230963 1426276 146 195 90.07 -55.97 NSI DD Western Splay

DSDD312 230952 1426309 145 143 90 -55 92.5 93.2 0.7 0.7 42.1 DD Western Splay

DSDD314 230993 1426252 145 149 89.15 -49.74 59 74 15 14.9 3.8 DD Western Splay

Inc 71 72 1 1.0 42.5 Western Splay

DSDD315 231159 1426300 147 183 89.52 -50.72 74 75 1 1.0 7.4 DD Western Splay

145 159.2 14.2 14.1 4.0 Western Splay

DSDD332 231080 1426234 145 164 91.30 -50.86 NSI DD Western Splay

DSDD333 231027 1426224 145 125.00 88.66 -50.44 40.2 42 1.8 1.8 4.3 DD Western Splay

DSDD335 231109 1426186 145 119 87.59 -49.2 29 41 12 11.9 5.7 DD Western Splay

DSDD335 Inkl. 32 35 3 3.0 18.8 DD Western Splay

DSDD337 231092 1426213 145 134 89.68 -53.73 36 49 13 12.9 1.1 DD Western Splay

DSDD338 231102 1426226 145 116 94.23 -49.51 41 44 3 3.0 3.0 DD Western Splay

49 56 7 6.9 4.6 DD Western Splay

Inkl. 49 50 1 1.0 11.3 DD Western Splay

Inkl. 52 53 1 1.0 11.3 DD Western Splay

DSDD339 231146 1426255 145 206.00 94.29 -49.96 152 158 6 5.9 4.6 DD Western Splay

DSDD340 231177 1426256 146 206.00 93.59 -49.33 NSI DD Western Splay

DSDD342 231068 1426185 145 172 91.66 -49.64 166 168 2 2.0 24.4 DD Western Splay

DSDD342 Inkl. 167 168 1 1.0 45.8 DD Western Splay

DSR402 231077 1426349 147 264.00 83.50 -59.84 26 32 6 5.9 2.3 RCD Western Splay

DSR402 231077 1426349 147 264.00 83.50 -59.84 42 49 7 6.9 7.4 RCD Western Splay

DSR402 Inkl. 45 46 1 1.0 39.5 RCD Western Splay

DSR402 204.2 228.2 24 23.8 3.8 RCD Western Splay

DSR402 Und 215 216 1 1.0 10.5 RCD Western Splay

DSR402 Und 223.2 224.4 1.2 1.2 15.6 RCD Western Splay

DSR402 239 245 6 5.9 3.1 RCD Western Splay

DSR402 249 256 7 6.9 2.1 RCD Western Splay

DSR407 230850 1426398 147 261.00 84.50 -59.60 159 167 8 7.9 0.8 RCD Western Splay

DSR407 218 220 2 2.0 3.1 RCD Western Splay

DSR407 250 252 2 2.0 2.9 RCD Western Splay

DSR678 231213 1426347 148 265.00 88.61 -60.58 39 47 8 7.9 3.2 RCD Western Splay

DSR584 231214 1426326 147 196.00 91.10 -48.88 17 35 18 17.8 2.1 RCD Western Splay

DSR584 58 61 3 3.0 3.7 RCD Western Splay

DSR584 123.5 133.23 9.73 9.6 3.6 RCD Western Splay

DSR584 123.5 125 1.5 1.5 13.2 RCD Western Splay

DSR580 231162 1426327 147 272.00 91.53 -50.32 191.2 198 6.8 6.7 3.3 RCD Western Splay

DSR674 231348 1426181 146 102 325.02 -51.05 NSI RC Western Splay

DSR675 231394 1426186 147 126 329.22 -51.24 NSI RC Western Splay

DSR676 231168 1426451 150 78 86.43 -51.25 NSI RC Western Splay

DSR677 231127 1426448 149 126 94.44 -50.88 NSI RC Western Splay

DSR678 231212.71 1426346.8 148 132 88.61 -60.58 39 47 8 7.9 3.2 RC Western Splay

DSR679 231261 1426326 147 132 90.89 -51.97 7 11 4 4.0 8.8 RC Western Splay

Inkl. 9 10 1 1.0 25.6 RC Western Splay

20 24 4 4.0 4.5 RC Western Splay

Inkl. 21 22 1 1.0 15.5 RC Western Splay

47 54 7 6.9 6.1 RC Western Splay

Inkl. 47 48 1 1.0 25.2 RC Western Splay

58 69 11 10.9 1.5 RC Western Splay

DSR680 231217 1426300 146 138 89.73 -51.36 104 132 28 27.7 8.9 RC Western Splay

Inkl. 105 106 1 1.0 13.7 RC Western Splay

Und 110 114 4 4.0 28.6 RC Western Splay

Und 119 120 1 1.0 11.3 RC Western Splay

DSR681 231063 1426214 145 156 93.54 -51.82 NSI RC Western Splay

DSR682 231129 1426302 146 186 90.69 -50.49 3 11 8 7.9 1.2 RC Western Splay

DSR683 230980 1426269 146 156 90.99 -50.65 108 112 4 4.0 2.4 RC Western Splay

129 135 6 5.9 3.2 RC Western Splay

DSR684 230996 1426295 146 139 94.57 -52.95 51 59 8 7.9 1.9 RC Western Splay

DSR752 231132 1426397 148 164 273.19 -61.5 NSI RC Western Splay

RC Western Splay

DSR763 231239 1426304 145 120 91.39 -50.3 54 59 5 5.0 1.1 RC Western Splay

DSR764 231285 1426327 147 120 90.68 -52.4 NSI RC Western Splay

DSR765 230966 1426343 146 156 88.67 -56.8 131 137 6 5.9 2.3 RC Western Splay

DSR766 230948 1426424 147 162 92.57 -60.79 65 70 5 5.0 1.2 RC Western Splay

DSR767 231137 1426428 149 114 94.735 -56.73 NSI RC Western Splay

DSR768 231101 1426427 149 120 93.39 -55.6 NSI RC Western Splay

DSDD317 234610.63 1412009.66 171 142 148.01 -51.61 NSI DD Bougouda

DSDD318 231908 1425883 143 80 329.27 -56.24 NSI DD Kassassoko

DSDD320 231645 1425899 145 101 330.67 -49.57 11 33 22 15.4 1.1 DD Kassassoko

40 55 15 10.5 0.9 DD Kassassoko

DSDD321 231841 1425831 143 122 331.17 -55.67 62 76 14 9.8 3.2 DD Kassassoko

Inc 68 69 1 0.7 20.9 DD Kassassoko

DSDD322 231661 1425851 144 128 152.75 -48.99 6 15 9 6.3 0.6 DD Kassassoko

34 44 10 7.0 1.2 DD Kassassoko

DSDD324 231804 1425841 143 104 330.97 -51.02 52 58 6 4.2 1.0 DD Kassassoko

66 72 6 4.2 0.8 DD Kassassoko

76 77.2 1.2 0.8 4.7 DD Kassassoko

DSDD325 231593 1425922 145 152 152.02 -49.43 23 35 12 8.4 2.3 DD Kassassoko

48 67 19 13.3 0.7 DD Kassassoko

78 91 13 9.1 0.7 DD Kassassoko

DSDD326 231874 1425897 143 101 151.44 -49.75 NSI DD Kassassoko

DSR753 231776 1425843 143 100 328.42 -51.49 NSI RC Kassassoko

DSR754 231621 1425869 144 132 331.67 -55.3 26 56 30 21.0 1.0 RC Kassassoko

85 93 8 5.6 0.7 RC Kassassoko

DSR755 231559 1425973 144 114 148.88 -50.51 NSI RC Kassassoko

DSR756 231542 1425912 145 120 153.24 -50.95 NSI RC Kassassoko

DSR757 231818 1425943 144 126 151.66 -51.01 RC Kassassoko

DSR758 231590 1425877 145 120 151.56 -50.82 12 35 23 16.1 0.7 RC Kassassoko

DSR759 231678 1425803 144 80 154.65 -51.39 NSI RC Kassassoko

DSR760 231578 1425798 144 102 152.22 -50.86 92 94 2 1.4 5.4 RC Kassassoko

DSR761 231652 1425889 145 120 149.60 -51.55 18 28 10 7.0 2.3 RC Kassassoko

54 63 9 6.3 0.9 RC Kassassoko

84 92 8 5.6 1.0 RC Kassassoko

DSR762 231661 1425975 143 12 146.68 -51.13 5 8 3 2.1 1.9 RC Kassassoko

DSDD299 234745 1410788 167 197 328.41 -51.47 61 64 3 2.1 7.1 DD Bougouda

Inc 62 63 1 0.7 18.3 DD Bougouda

162 164.5 2.5 1.8 3.7 DD Bougouda

DSDD303 234790 1410808 167 101.5 326.72 -52.27 63 64 1 0.7 13.8 DD Bougouda

77 86 9 6.3 0.6 DD Bougouda

DSDD307 234990 1410889 167 116 327.68 -52.46 NSI DD Bougouda

DSDD310 234660 1411629 167 125 326 -50 50 53 3 2.1 1.9 DD Bougouda

DSDD313 234815 1411578 167 100 323.58 -54.05 NSI DD Bougouda

DSDD319 234931 1412058 167 154 320.24 -51.64 109 120 11 7.7 1.6 DD Bougouda

DSDD323 235115 1412178 167 130 316.69 -51.95 105 108 3 2.1 4.0 DD Bougouda

DSR736 234790 1412016 167 60 321.93 -51 35 40 5 3.5 1.8 RC Bougouda

51 52 1 0.7 6.6 RC Bougouda

DSR737 234810 1411987 167 113 328.48 -51.13 99 105 6 4.2 1.3 RC Bougouda

DSR738 235110 1412245 167 90 324.77 -51.99 NSI RC Bougouda

DSR739 235345 1412424 167 126 329.55 -50.54 NSI RC Bougouda

DSR740 235270 1412374 167 90 325.88 -50.76 NSI RC Bougouda

DSR741 235192 1412319 167 84 328.3 -49.58 NSI RC Bougouda

DSR742 235146 1412207 167 126 323.90 -50.91 105 108 3 2.1 4.3 RC Bougouda

DSR744 234993 1412093 167 162 319.69 -51.58 NSI RC Bougouda

DSR745 235215 1412285 167 66 323.92 -51.73 NSI RC Bougouda

Anmerkungen:

1.EOH: Ende der Bohrung

2.NSI: Keine signifikanten Schnittpunkte

3.ETW: Geschätzte tatsächliche Breite

4. die Angabe von Tiefen und Breiten mit der nächsten signifikanten Dezimalstelle

5.RC: Reverse-Circulation-Drilling |DD: Diamantbohrschwanz | RCD: Reverse-Circulation-Drilling mit Diamantschwanz

