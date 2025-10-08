Fortuna meldet für Q3-2025 eine Produktion von 72.462 oz Goldäquivalent

Vancouver, 8. Oktober 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) (- www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-inc/ -) gibt die Produktionsergebnisse für das dritte Quartal 2025 aus seinen drei in Betrieb befindlichen Minen in Westafrika und Lateinamerika bekannt.

Highlights des dritten Quartals 2025

· Goldäquivalentproduktion von 72.462 Unzen4 im Vergleich zu 73.123 Goldäquivalentunzen (GEO) im dritten Quartal 20241,2 und 71.229 GEO im zweiten Quartal 20251,3

· Die konsolidierte GEO-Produktion für die ersten neun Monate des Jahres 2025, einschließlich der Yaramoko-Mine, belief sich auf insgesamt 251.871 Unzen

Fortuna bekräftigt seine aktualisierte Jahresproduktionsprognose für 2025 in einer Spanne von 309.000 bis 339.000 GEO.

Konsolidierte GEO-Produktion im dritten Quartal 2025

GEO-Produktion

Q3 20252 Q2 20253 9 Monate 2025 Prognose für 2025 (000)6

Laufende Geschäftstätigkeit

Séguéla, Elfenbeinküste 38.799 38.186 115.484 134 – 147

Lindero, Argentinien 24.417 23.550 68.288 93-105

Caylloma, Peru 9.246 9.493 30.305 44

Gesamt aus laufenden Geschäften 72.462 71.229 214.077 271-301

Veräußerte Geschäftstätigkeit

Yaramoko, Burkina Faso 0 4.7215,6 37.794 38

Gesamt aus laufenden und 72.462 75.950 251.871 309-339

veräußerten

Geschäftsbereichen

Anmerkungen:

1. Die konsolidierte Produktion schließt die veräußerten Betriebe der Minen San Jose und Yaramoko aus.

2. Siehe Pressemitteilung von Fortuna vom 10. Oktober 2024: Fortuna meldet solide Produktion von 110.820 Unzen Goldäquivalent für das dritte Quartal 2024.

3. Siehe Pressemitteilung von Fortuna vom 9. Juli 2025, Fortuna erzielt im zweiten Quartal 2025 eine Produktion von 71.229 Unzen Goldäquivalent aus laufenden Betrieben.

4. GEO umfasst Gold, Silber, Blei und Zink und wird unter Verwendung der folgenden Metallpreise berechnet: 3.467 $/oz Au, 39,35 $/oz Ag, 1.962 $/t Pb und 2.815 $/t Zn oder Au:Ag = 1:88,10, Au:Pb = 1:1,77, Au:Zn = 1:1,23.

5. Die Zahlen wurden am 14. April 2025 gemeldet, dem Datum, an dem das Unternehmen und Soleil Resources International Ltd. die geplante Übergabe des Betriebs vereinbart haben. Siehe Erläuterungen und Analysen der Geschäftsleitung für die drei Monate bis zum 31. März 2025.

6. Siehe Pressemitteilung von Fortuna vom 13. Mai 2025, Fortuna schließt Veräußerung der Yaramoko-Mine ab und gibt aktualisierte Produktions- und Kostenprognose für 2025 bekannt.

Region Westafrika

Mine Séguéla, Elfenbeinküste: Solide Quartalsleistung gegenüber dem Vorquartal, auf dem besten Weg, die Obergrenze der Prognose zu übertreffen

Q3 2025 Q2 2025

Verarbeitete Tonnen 435.770 429.184

Durchschnittliche Tagesleistung in 4.737 4.665

Tonnen

Goldgehalt (g/t) 3,01 3,00

Goldausbeute (%) 91,4 92,84

Goldproduktion (Unzen)1 38.799 38.186

Anmerkung:

1. Die Produktion umfasst nur Doré.

Bergbau

Die Minenproduktion belief sich im Quartal auf insgesamt 272.396 Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 3,66 g/t Au und einem geschätzten Goldgehalt von 32.074 Unzen aus den Gruben Antenna, Ancien und Koula. Die im Vergleich zu den verarbeiteten Tonnen geringere Menge an abgebauten Tonnen entspricht dem Minenplan und der Strategie, die Oberflächenhalden zu reduzieren. Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 4.433.994 Tonnen Abraum bewegt, was zu einem Abraumverhältnis von 16,3:1 führte.

Im Laufe des Quartals erhielt das Unternehmen erfolgreich die Genehmigungen für die Tagebaustätten Sunbird, Kingfisher, Badior und andere Satelliten-Tagebaustätten. Die Vorbereitungsarbeiten für den Abbau im Tagebau Sunbird werden im vierten Quartal gemäß dem Abbauplan beginnen.

Die erfolgreichen Explorationsarbeiten, die 2025 im Untertagebauprojekt Sunbird und in der Lagerstätte Kingfisher durchgeführt wurden, haben zusätzliche Optionen zur weiteren Optimierung des Abbauplans eröffnet. Die Bohrungen werden im vierten Quartal fortgesetzt, um diese Ressourcen möglicherweise zu erweitern.

Verarbeitung

Séguéla produzierte im Quartal 38.799 Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Gehalt von 3,01 g/t Au, was einem Anstieg der produzierten Unzen bei einem äquivalenten Gehalt von 1 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2025 entspricht. Die Goldausbeute ging im Laufe des Quartals leicht zurück, was auf planmäßige Wartungsarbeiten an den Carbon-in-Leach-Verarbeitungstanks zurückzuführen ist.

Projekt-Updates

· Die Erweiterung der Tailings-Lagerstätte wurde abgeschlossen und bietet nun eine Tailings-Lagerkapazität für die aktuellen Durchsatzraten bis August 2029.

· Die Verlegung von Kommunikationstürmen, um den Abbau der Sunbird-Lagerstätte zu ermöglichen, verläuft planmäßig und wird voraussichtlich im vierten Quartal abgeschlossen sein.

· Die Lieferung von Materialien für den Bau des Solarkraftwerks hat begonnen.

Produktion seit Jahresbeginn

Séguéla produzierte in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 insgesamt 115.484 Unzen Gold und ist auf dem besten Weg, die Obergrenze der Prognose zu übertreffen.

Region Lateinamerika

Lindero-Mine, Argentinien: Höchste Quartalsproduktion seit Jahresbeginn

Q3 2025 Q2 2025

Auf die Halde aufgeschüttetes Erz (t) 1.699.007 1.828.520

Goldgehalt (g/t) 0,60 0,57

Goldproduktion1 (oz) 24.417 23.550

Hinweis:

1. Die Produktion in Lindero umfasst Doré, Gold in Kohlenstoff und Gold in Kupferkonzentrat.

Bergbau

Der Bergbau erzielte die höchste Quartalsproduktion des Jahres, was dem Jahresplan des Managements entspricht. Lindero förderte 1,50 Millionen Tonnen Erz und behielt dabei ein niedriges Abraumverhältnis von 1,9:1 bei. Insgesamt wurden 1,70 Millionen Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,60 g/t Au, was geschätzten 32.775 Unzen Gold entspricht. Die Gesamtmenge an Unzen, die in diesem Quartal auf die Laugungshalde gebracht wurden, ist mit der des Vorquartals vergleichbar, was die Stabilität der Produktion widerspiegelt.

Verarbeitung

Lindero produzierte im Quartal 24.417 Unzen Gold, darunter 23.001 Unzen in Doré-Barren, 1.325 Unzen in reichhaltigem Feinkohlenstoff und 91 Unzen in Kupferfällungen.

Der Produktionsanstieg von 4 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal ist auf einen um 5 Prozent höheren Goldgehalt und die Rückgewinnung von Lagerbeständen aus dem Laugungsbett zurückzuführen. Die Produktion verläuft weiterhin planmäßig gemäß der vorgesehenen Abbau- und Stapelsequenz.

Projekt-Updates

· Die Optimierung des Brechkreislaufs führte zu einem durchschnittlichen Durchsatz von 1.061 Tonnen pro Stunde (tph), was 8 Prozent über dem Durchschnitt von 2024 liegt. Im Juni erreichte der durchschnittliche Durchsatz mit 1.093 tph seinen Höchststand.

Produktion seit Jahresbeginn

Lindero produzierte in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 insgesamt 68.288 Unzen Gold.

Caylloma-Mine, Peru: Starke operative Leistung im Quartal

Q3 2025 Q2 20251

Vermahlene Tonnen 140.523 138.471

Durchschnittliche Tagesleistung in 1.561 1.556

Tonnen

Silbergehalt (g/t) 63 64

Silberausbeute2 (%) 82,03 83,82

Silberproduktion (Unzen) 233.612 240.621

Bleigehalt (%) 3,01 3,23

Bleiausbeute (%) 91,10 90,38

Bleiproduktion (lbs) 8.492.206 8.924.312

Zinkgehalt (%) 4,27 4,63

Zinkausbeute (%) 90,59 90,91

Zinkproduktion (lbs) 11.988.738 12.850.745

GEO-Produktion3 (oz) 9.246 9.493

Anmerkungen:

1. Siehe Siehe Pressemitteilung von Fortuna vom 9. Juli 2025, Fortuna liefert im zweiten Quartal 2025 eine Produktion von 71.229 Unzen Goldäquivalent aus laufenden Betrieben.

2. Die metallurgische Ausbeute für Silber wird auf der Grundlage des Silbergehalts im Bleikonzentrat berechnet.

3. GEO umfasst Gold, Silber, Blei und Zink und wird anhand der folgenden Metallpreise berechnet: 3.467 $/Unze Au, 39,35 $/Unze Ag, 1.962 $/Tonne Pb und 2.815 $/Tonne Zn oder Au:Ag = 1:88,10, Au:Pb = 1:1,77, Au:Zn = 1:1,23.

Bergbau

Die Minenproduktion belief sich im Quartal auf insgesamt 146.885 Tonnen Erz, wobei 77 Prozent aus der Animas-Ader im Überkopf-Cut-and-Fill-Verfahren und 21 Prozent hauptsächlich im Sub-Level-Stoping-Verfahren aus der Cimoide-ASNE-Ader abgebaut wurden.

Verarbeitung

Caylloma produzierte im Quartal 233.612 Unzen Silber mit einem durchschnittlichen Gehalt von 63 g/t Ag und hielt damit das Produktionsniveau des Vorquartals aufrecht.

Die Zink- und Bleiproduktion belief sich auf insgesamt 12,0 Millionen bzw. 8,5 Millionen Pfund bei einem durchschnittlichen Gehalt von 4,27 % Zn und 3,01 % Pb. Die Produktion von Basismetallen war im Vergleich zum Vorquartal rückläufig, mit einem Rückgang von 7 % bei Zink und 5 % bei Blei. Dieser Rückgang steht im Einklang mit der geplanten Abbaureihenfolge für diesen Zeitraum und dem Ressourcenmodell.

Projekt-Updates

· An der Ramal Carolina-Ader wurde ein Konzeptprüfungsprojekt durchgeführt. Die Förderung umfasste 3.300 Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 110 g/t Ag und 3,73 g/t Au. Das Erz wurde mit der Aderproduktion von Animas gemischt und verarbeitet.

Produktion seit Jahresbeginn

Caylloma produzierte im dritten Quartal insgesamt 9.246 GEO und in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 insgesamt 30.305 GEO.

Qualifizierte Person

Eric Chapman, Senior Vice President of Technical Services bei Fortuna Mining Corp., ist ein bei Engineers and Geoscientists British Columbia registrierter professioneller Geowissenschaftler (Registrierungsnummer 36328) und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Chapman hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt und die zugrunde liegenden Daten verifiziert.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und einem Portfolio von Explorationsprojekten in Argentinien, Côte d’Ivoire, Mexiko und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Interessengruppen. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristige gemeinsame Werte durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com

IM NAMEN DES VORSTANDS

Jorge A. Ganoza

Präsident, CEO und Direktor

Fortuna Mining Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen über die Pläne des Unternehmens für seine Minen und Mineralgrundstücke, Veränderungen der allgemeinen Wirtschaftslage und der Finanzmärkte, die Auswirkungen des Inflationsdrucks auf die Geschäftstätigkeit und den Betrieb des Unternehmens; Aussagen, in denen die Jahresproduktionsprognose des Unternehmens für 2025 und die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen diese Jahresproduktionsprognose erreichen wird, bekräftigt werden, einschließlich Aussagen, dass die Mine Séguéla auf dem besten Weg ist, die Obergrenze der Prognose zu überschreiten; Aussagen über den Abschluss der Verlegung der Kommunikationstürme, um den Abbau im Sunbird-Vorkommen zu ermöglichen, und den Zeitpunkt für den Beginn des Abbaus im Sunbird-Tagebau; dass die Fortsetzung der Bohrungen in Séguéla die Mineralressourcen erweitern könnte; und Aussagen, dass die Erweiterung der Abraumlagerstätte in Séguéla voraussichtlich bis August 2029 ausreichen wird; die Geschäftsstrategie, Pläne und Aussichten des Unternehmens; die Vorzüge der Minen und Mineralgrundstücke des Unternehmens; die zukünftige finanzielle oder operative Leistung des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, vertragliche und genehmigungsrechtliche oder andere regulatorische Anforderungen zu erfüllen; Genehmigungen und andere Angelegenheiten. Häufig, aber nicht immer, lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie geschätzt, potenziell, offen, zukünftig, angenommen, prognostiziert, verwendet, detailliert, war, Gewinn, geplant, widerspiegelt, wird, voraussichtlich, geschätzt, enthält, verbleibend, sein wird oder Aussagen, dass Ereignisse könnten oder sollten eintreten oder erreicht werden, sowie ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Varianten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Unsicherheiten und Faktoren zählen unter anderem operative Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralverarbeitung, Unsicherheiten in Bezug auf die Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven, Unsicherheiten in Bezug auf Kapital- und Betriebskosten, Produktionspläne und wirtschaftliche Erträge, Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralreserven zu ersetzen, Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und Projektentwicklung; Unsicherheiten hinsichtlich der Rückführung von Geldern aufgrund von Devisenkontrollen; Umweltfragen, einschließlich der Erlangung oder Erneuerung von Umweltgenehmigungen und potenzieller Haftungsansprüche; Unsicherheiten hinsichtlich der Natur- und Klimabedingungen; Gesetze und Vorschriften zum Schutz der Umwelt (einschließlich der Reduzierung von Treibhausgasemissionen und anderer Anforderungen zur Dekarbonisierung sowie der Unsicherheit hinsichtlich der Auslegung des Omnibusgesetzes C-59 und der damit verbundenen Änderungen des Wettbewerbsgesetzes (Kanada)); Risiken im Zusammenhang mit politischer Instabilität und Änderungen der Vorschriften für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens; Änderungen der nationalen und lokalen Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Ländern, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist oder tätig werden könnte; Risiken im Zusammenhang mit Krieg, Feindseligkeiten oder anderen Konflikten, wie dem Ukraine-Russland-Konflikt und dem Krieg zwischen Israel und der Hamas, sowie den Auswirkungen, die solche Konflikte auf die globale Wirtschaftstätigkeit haben können; Risiken im Zusammenhang mit der Kündigung der Bergbaukonzessionen des Unternehmens unter bestimmten Umständen; Aufbau und Pflege von Beziehungen zu lokalen Gemeinden und Interessengruppen; Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust der Kontrolle über die öffentliche Wahrnehmung durch soziale Medien und andere webbasierte Anwendungen; potenzielle Opposition gegen die Explorations-, Erschließungs- und Betriebsaktivitäten des Unternehmens ; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, eine angemessene Finanzierung für geplante Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Fragen des Eigentumsrechts; Risiken im Zusammenhang mit der Integration der vom Unternehmen erworbenen Unternehmen und Vermögenswerte; Wertminderungen; Risiken im Zusammenhang mit der Gesetzgebung zum Klimawandel; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Angemessenheit des Versicherungsschutzes; Risiken für die Betriebssicherheit und -sicherheit; Gerichtsverfahren und potenzielle Gerichtsverfahren; Unsicherheiten im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage; Risiken im Zusammenhang mit einer globalen Pandemie, die sich auf die Geschäftstätigkeit, den Betrieb, die Finanzlage und den Aktienkurs des Unternehmens auswirken könnten; Wettbewerb; Schwankungen der Metallpreise; Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss von Warentermin- und Optionskontrakten für die Produktion von Basismetallen; Wechselkursschwankungen und Zinssätze; Steuerprüfungen und Neubewertungen; Risiken im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften; Unsicherheiten in Bezug auf Konzentratbehandlungsgebühren und Transportkosten; Angemessenheit der vom Unternehmen für die Landrekultivierung bereitgestellten Mittel; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von Informationstechnologiesystemen, die Störungen, Schäden, Ausfällen und Risiken bei der Implementierung und Integration unterliegen; Arbeitsbeziehungsprobleme sowie die unter Risikofaktoren im Jahresinformationsformular des Unternehmens erörterten Faktoren. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genauigkeit der aktuellen Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven des Unternehmens; dass die Aktivitäten des Unternehmens in Übereinstimmung mit den öffentlichen Erklärungen und erklärten Zielen des Unternehmens durchgeführt werden; dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen geben wird, die das Unternehmen, seine Liegenschaften oder seine Produktionsschätzungen beeinträchtigen (die von der Genauigkeit der prognostizierten Kopfgehalte, Abbauraten, Zeitpunkte der Gewinnung und Gewinnungsraten ausgehen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern sowie andere betriebliche oder technische Schwierigkeiten beeinflusst werden können); die Dauer und die Auswirkungen der globalen und lokalen Inflation; geopolitische Unsicherheiten in Bezug auf die Produktion, die Belegschaft, das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens; die erwarteten Trends bei den Mineralpreisen, der Inflation und den Wechselkursen; dass alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen erteilt werden; dass es zu keinen wesentlichen Störungen kommt, die den Betrieb des Unternehmens beeinträchtigen, sowie andere hierin dargelegte Annahmen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Warnhinweis für US-Anleger bezüglich der Schätzungen von Reserven und Ressourcen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Reserven- und Ressourcenschätzungen wurden in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) und den Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves des Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum erstellt. NI 43-101 ist eine von den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden entwickelte Vorschrift, die Standards für die Offenlegung wissenschaftlicher und technischer Informationen über Mineralprojekte durch kanadische Unternehmen festlegt. Sofern nicht anders angegeben, wurden alle in den technischen Angaben enthaltenen Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen gemäß NI 43-101 und den Definitionen des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum für Mineralressourcen und -reserven erstellt.

Kanadische Standards, einschließlich NI 43-101, unterscheiden sich erheblich von den Anforderungen der Securities and Exchange Commission, und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu Mineralreserven und -ressourcen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fortuna Mining Corp.

Jorge A. Ganoza

Suite 650, 200 Burrard Street

V6C 3L6 Vancouver; BC

Kanada

email : info@fmcmail.com

Pressekontakt:

Fortuna Mining Corp.

Jorge A. Ganoza

Suite 650, 200 Burrard Street

V6C 3L6 Vancouver; BC

email : info@fmcmail.com

