Formation Metals weitet das voll finanzierte N2-Bohrprogramm auf 75.000 Meter aus: Breite Goldtreffer und offene Strukturen sollen die erste Ressourcenschätzung 2027 vorbereiten.

75.000 Bohrmeter und 95 Meter Golderz ab Oberfläche im Abitibi-Gürtel: Formation Metals (CSE: FOMO / FSE: VF1 / OTCQB: FOMTF) forciert die Erschließung seines 4.400 Hektar großen N2-Goldprojekts in Québec. Jüngste Bohrergebnisse untermauern das Potenzial für ein großvolumiges Tagebauszenario entlang der ertragreichen Casa-Berardi-Deformationszone: Highlight-Bohrloch N2-26-033 durchteufte ab lediglich 7,1 Metern Tiefe herausragende 95,6 Meter mit 0,98 g/t Gold (inklusive 10,0 Metern mit 3,14 g/t Gold). Das massiv aufgestockte Bohrprogramm weitet die Zonen in mehrere Richtungen aus und ebnet den Weg zur ersten modernen Mineralressourcenschätzung nach NI 43-101 im ersten Quartal 2027.

26,3 Millionen CAD Liquiditätspolster trifft auf Abitibi-Übernahmewelle: Mit schuldenfreier Bilanz, über 26 Millionen CAD an Betriebskapital sowie Bergbauveteran Terry Salman an Bord ist die Explorations-Offensive vollständig durchfinanziert. Während jüngste Transaktionen im Abitibi-Distrikt – wie das 310-Millionen-CAD-Finanzierungspaket für Mayfair Gold – den strategischen Wert regionaler Liegenschaften verdeutlichen, ist der aktuelle Börsenwert von Formation Metals (rund 44 Mio. CAD) bereits zu mehr als der Hälfte durch bare Mittel gedeckt. Da die Laborergebnisse von 49 weiteren Bohrlöchern noch ausstehen, liefert der anstehende Newsflow den nächsten substanziellen Katalysator für eine Neubewertung des historischen 871.000-Unzen-Fundaments.

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Formation Metals: 75.000m Bohrprogramm ebnet Weg zur ersten Goldressource 2027

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