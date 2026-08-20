McLaren Minerals bestätigt auf Titanprojekt McLaren oberflächennahe Mineralsande mit 4,96% HM über 15,8 Meter – 179 neue Bohrlöcher stärken Ressource, Modell und Weg zur Machbarkeitsstudie.

McLaren Minerals Limited (ASX: MML / WKN A3DMM5) liefert starke Nachrichten von seinem zu 100 % konzerneigenen Titanprojekt in Western Australia. Die jüngsten Analysen aus 179 Bohrlöchern bestätigen eine kontinuierliche, hochgradige Mineralsand-Mineralisierung direkt ab der Oberfläche: Mit einem Durchschnittsgehalt von 4,96 % Schwermineralien (HM) über eine verlässliche Mächtigkeit von 15,8 Metern und Spitzenwerten von bis zu 14,54 % HM unterstreichen die Daten die außergewöhnliche Homogenität und das geringe geologische Risiko der Lagerstätte.

Die hervorragenden Bohrergebnisse fließen nun direkt in das geologische Modell ein, um die bestehende Ressource von 529 Millionen Tonnen gezielt aufzuwerten und zu erweitern. Damit stellt das Unternehmen die Weichen für die anstehende bankfähige Machbarkeitsstudie (BFS) sowie bevorstehende Reservenschätzungen. Zusammen mit laufenden metallurgischen Tests und noch ausstehenden Laboranalysen zeichnen sich für Anleger bereits die nächsten entscheidenden Meilensteine ab.

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Flächendeckende Spitzen-Ergebnisse: McLaren Minerals meldet 100 % Trefferquote von Titanprojekt Mclaren!

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